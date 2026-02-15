Čeští hokejisté nastoupí v neděli na zimních olympijských hrách v Miláně k závěrečnému utkání základní skupiny A proti Švýcarsku. Tradiční soupeř z vrcholných turnajů prověří tým trenéra Radima Rulíka v souboji, ve kterém půjde o druhé místo ve skupině a výhodnější pozici pro vyřazovací boje.
„Jsou podobný tým jako my. Nachystáme se na to,“ slibil trenér Rulík. V Miláně se reprezentace může opřít o výbornou českou kulisu. „Fanoušci vytvořili neskutečnou atmosféru. Až domácí prostředí,“ dodal.
Ve hře je dokonce i teoretická možnost přímého postupu do čtvrtfinále, k tomu by ale Češi potřebovali zvítězit výraznějším rozdílem. Podle realizačního týmu však podobné kalkulace nejsou na pořadu dne. „Nad tím nepřemýšlíme. Jdeme zápas od zápasu. Především se musíme vyvarovat výpadku, jaký nás potkal proti Francii. Tam jsme vlastními chybami nabídli soupeři šance,“ uvedl po dobrovolném tréninku asistent trenéra Jiří Kalous. „Chceme znovu posunout naši hru,“ dodal.
Dobrovolného tréninku se zúčastnila jen desítka hráčů a oba brankáři. Hlavní opory včetně Davida Pastrňáka či Martina Nečase zůstaly v olympijské vesnici. „Hráči, kteří nebyli na ledě, měli připravený program v posilovně. Všichni absolvovali lehkou aktivitu a řídí se vlastním pocitem,“ vysvětlil Kalous.
Rutta by mohl opět nastoupit
Pozitivní zprávou je návrat obránce Jana Rutty na led. Zkušený bek se zranil v úvodním duelu s Kanadou a proti Finsku nenastoupil. Jeho start proti Švýcarsku ale zatím jistý není. „Ve střelbě i pohybu je vidět výrazný posun. Záležet bude na verdiktu lékařů a hlavně na tom, jak se bude cítit v soubojích,“ doplnil Kalous. O jeho nasazení se rozhodne až v den utkání.
Švýcaři patří mezi soupeře, se kterými se český tým pravidelně potkává. V aktuální sezoně je Češi porazili dvakrát, uspěli také na loňském mistrovství světa i ve finále domácího šampionátu 2024. „Máme je dobře načtené. Jsou velmi silní v přesilovkách, což ukázali i v posledním zápase s Kanadou. My se ale chceme soustředit hlavně na vlastní výkon a donutit je hrát naši hru,“ řekl Kalous.
Nedělní utkání začne netradičně už ve 12:10, čemuž se musel přizpůsobit i program týmu. „Hráči znají své tělo a vědí, jak se připravit. Máme pevně daný harmonogram a do té doby má každý svůj režim,“ uzavřel reprezentační asistent. Zápas tradičně odvysílá ČT sport.