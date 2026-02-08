Olympijský unikát! České krasobruslení budou reprezentovat hned dvě sourozenecké dvojice

Když vloni v březnu skončilo v americkém Bostonu mistrovství světa v krasobruslení, bylo díky výsledkům našich tanečních párů jasné, že letos v olympijské Itálii bude mít Česko dvojité zastoupení. Sourozenecká dvojice Natálie a Filip Taschlerovi už se představila před čtyřmi lety v Pekingu, pro Kateřinu a Daniela Mrázkovy půjde o olympijskou premiéru.
Natálie a Filip Taschlerovi mají svůj rytmický tanec na mix písní od Jennifer Lopez a Enriguea Iglesiase, volná je na soundtrack k filmu Matrix.

Teprve podruhé v historii má Česko na olympiádě v tancích na ledě hned dvojité zastoupení. Poprvé a naposledy tomu zatím tak bylo v Lillehammeru 1994, kde startovala Kateřina Mrázová s Martinem Šimečkem a Radmila Chroboková s Milanem Brzým. Taneční soutěž je na programu v pondělí 9. února, kdy se pojedou rytmické tance, volné tance pak 11. února.

Taschlerovi sice už mají jednu olympijskou zkušenost za sebou, ovšem hry v Číně v roce 2022 byly ovlivněny tehdejší covidovou situací. „Byli jsme všude rozdělení a neustále testovaní. Nebylo to o tom, že se budeme seznamovat a užívat si pravou olympijskou atmosféru, což nám také zkušenější kolegové říkali, že pravá atmosféra vypadá jinak,“ vzpomínali s tím, že je mrzelo, že ani nemohli podpořit ostatní reprezentační kolegy.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Olympijská premiéra

To Mrázkovi, juniorští mistři světa z roku 2023, se pod pěti kruhy představí poprvé. Z mistrovství Evropy v Sheffieldu v půlce ledna se museli odhlásit kvůli nachlazení Daniela. Právě kvůli olympiádě nechtěli riskovat zhoršení zdravotního stavu před Milánem. Podle dostupných informací se k tréninku opravdu brzy vrátil.

Kateřina a Daniel Mrázkovi vybrali pro letošní sezonu hudbu AC/DC na rytmický tanec a španělskou Malagueňu na volnou jízdu.

Až v týdnu skončí jejich soutěž, budou mít víc než měsíc na přípravu na poslední vrchol této sezony, pro ně speciální. Bude jím mistrovství světa, které se po 33 letech vrátí do Prahy. Proběhne od 24. do 29. března v O2 areně.

Historie

  • Krasobruslení se poprvé v programu her představilo v roce 1908. Poté také v roce 1920, tehdy ale v rámci letních her.
  • Pravidelnou součástí zimních her jsou od roku 1924. Tance na ledě byly do programu zařazeny až od roku 1976.

8. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

