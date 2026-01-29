Pojďme postupně po ději včerejšího utkání. Slavia se v úvodu dostávala do šancí a hrálo se převážně na polovině kyperského celku. Jenže pak nikým nebráněný Vlad Dragomir vstřelil gól kola. Raketa z dálky zapadla přesně do rohu brány a šokované Slavii sebral gól vítr z plachet. Do poločasu sice vyrovnal Štěpán Chaloupek, ale druhou půli lídr české ligy hrubě nezvládl.
V 53. minutě šli domácí znovu do vedení zásluhou Bruna, chvíli nato byl vyloučen střídající Jan Bořil, když hasil ztrátu spoluhráčů. Na hřišti byl v té době pouhé tři minuty. V přesilovce se v závěru dvakrát trefil Anderson Silva a bylo z toho debaklové skóre 4:1.
„Vrátíme vstupné“
Jen pár desítek minut po závěrečném hvizdu přišla reakce Slavie:
„Omlouváme se. Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů. Všem fanouškům, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné. Děkujeme, že jste s námi i v těchto chvílích, a uděláme vše pro to, abychom vám na jaře znovu vrátili radost z našeho fotbalu,“ uvedl klub na sociálních sítích.
Sám trenér Jindřich Trpišovský pro klubový web uvedl, že takto se jeho tým v Evropě prezentovat nechce. „Přišlo několik špatných rozhodnutí, červená karta a dva inkasované góly. Úplně jsme se sesypali. Škoda, že jsme výsledkově nezvládli poděkovat výjezďákům, kteří nás podporovali i přes nepříznivé skóre. Hrozné pocity, čtyři góly jsou neakceptovatelné. Musíme se rychle zvednout, v neděli je liga. Není to jednoduchá situace,“ zhodnotil nezdar Trpišovský.
Vynucená střídání
Ten zároveň musí počítat ztráty. Kvůli zranění totiž střídalo hned několik hráčů. „Chaloupek střídal nuceně kvůli problémům s lýtkem, Ogbu kvůli potížím v zadním stehenním svalu, u Sadílka to po zákroku nevypadá vůbec dobře a Chorý je hodně otřesený,“ vyjmenoval Trpišovský.
Slavia končí v Lize mistrů bez jediné výhry, o tři a více gólů prohrála hned polovinu z osmi zápasů soutěže. Kyperský klub v pohárech zdolal českého soupeře teprve podruhé z posledních 13 vzájemných duelů.