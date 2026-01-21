Expanzní vlna čínských elektromobilů a hybridů tak pokračuje a dokazuje, že i vozy z Asie umí spojit výkon, dojezd i luxusní výbavu bez vysoké cenovky. Když se řekne plug-in hybrid, většina z nás si představí kompromis mezi spotřebou a výkonem. Omoda 9 SHS ale tenhle stereotyp docela dobře převrací – a často i dost aktivně. V každodenním provozu totiž působí jako chytrý, rychlý a úsporný společník, který zvládne skoro všechno, co od prémiového SUV čekáte.
Baterie jako hlavní výhoda
Jedním z největších lákadel Omody 9 je její velká baterie (34,46 kWh) a s ní spojený čistě elektrický dojezd až kolem 145 km podle metodiky WLTP – což je víc než u většiny plug-in hybridů na trhu. To znamená, že pokud ji budete nabíjet pravidelně, klidně většinu městských a okresních tras zvládnete bez kapky benzinu.
S plnou baterií i nádrží benzinu přitom Omoda slibuje celkový dojezd kolem 1 100 km, takže na delší výlet se nemusíte stresovat o časté zastávky. Kolega Marek Tomíšek zaměřující se na úspornou jízdu s modelem najel na jednu nádrž a nabití dokonce až 1 450 kilometrů.
Za výkon se Omoda 9 také nemusí stydět – kombinace tří elektromotorů a benzinového čtyřválce dává systémový výkon kolem 395 kW (537 koní) a točivý moment přes 650 Nm. To se překládá do 0–100 km/h za pouhých 4,9 sekundy, což je hodnota, kterou byste spíš čekali ve sportovně zaměřeném SUV než u praktického rodinného auta. Pohon všech kol (AWD) je přitom standardem a dodává pocit jistoty, ať už vyjíždíte ze silnice, nebo křižujete dálnici. Uvnitř Omoda 9 nepůsobí jako model, který by měl být „jen“ levnější alternativou. Široká palubní deska s velkými displeji, prémiová sedadla s vyhříváním a ventilací i audiosystém Sony se 14 reproduktory dávají vozu skutečně prémiový nádech.
|
Zajímavým detailem je například sound systém s reproduktory i v opěrce hlavy, s nímž sice již před lety přišlo Volvo, ale který posouvá poslech hudby z báze fondu reproduktorů na osobní zážitek – ideální pro dlouhé trasy nebo večerní playlisty.
Čínská stylovka
Omoda 9 nevypadá jako anonymní SUV z přehlídky všech možných „hexagonálních“ přídí. Je robustní, moderní a její proporce působí vyváženě, s jasným zaměřením na styl spíš než na strohost. Díky tomu působí přitažlivě i vedle tradičních konkurentů.
Plug-in hybrid, rychlý, chytrý a nejenom technicky zajímavý, ale má i silné praktické argumenty: elektrický dojezd, který pokryje většinu běžných jízd.