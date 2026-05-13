Podle průzkumu, který Amelie realizovala s Ipsos Healthcare v roce 2025 mezi 60 onkologickými pacienty a jejich blízkými, má zkušenost s pracovní neschopností delší než půl roku až 80 procent z nich. V běžné populaci je to podle paralelního průzkumu společnosti Ipsos zhruba 40 procent lidí.
Den proti rakovině
Nemoc navíc často vede k invalidnímu důchodu. O ten podle dat požádaly dvě třetiny dotázaných pacientů, přičemž úspěšnost přiznání dosahuje 93 procent.
Rezervy chybí, tří měsíční úspora nestačí
Téměř polovina domácností s onkologickým pacientem není na dlouhodobý výpadek příjmu finančně připravena a nemá žádnou rezervu. Pokud ji má, medián úspor se pohybuje jen v řádu několika tisíc korun. To přitom podle organizace obvykle nestačí ani při doporučované tříměsíční finanční záloze.
„Právě proto před dvěma dekádami vznikla Amelie, z.s., protože víme, že nemoc není jen léčba, ale také finanční a emocionální zátěž. Podporujeme jednotlivce a rodiny přes naše služby, které zahrnují psychologickou, sociální, nutriční a aktivizační pomoc,“ říká Michaela Čadková Svejkovská, ředitelka spolku Amelie, který již 20 let pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým.
Stres z peněz zhoršuje zdravotní stav
Finanční nejistota má podle průzkumu i přímý dopad na psychiku a zdravotní stav nemocných. Téměř tři čtvrtiny respondentů uvádějí zhoršení kvality spánku kvůli obavám z peněz. Dvě třetiny pak pozorují zhoršení fyzických nežádoucích účinků nemoci nebo léčby vlivem stresu.
Na propojení zdravotních a ekonomických dopadů upozorňuje i onkoložka Petra Tesařová z Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK. Podle ní je dlouhodobá léčba sama o sobě extrémně zatěžující a finanční nejistota psychický tlak ještě zvyšuje. U části mladých pacientek s karcinomem prsu navíc dochází i k rozpadu partnerských vztahů.
Systém je složitý, pacienti hledají pomoc jinde
Hlavním zdrojem příjmů během léčby jsou nemocenské dávky a vlastní úspory. Ty ale při dlouhodobé pracovní neschopnosti rychle mizí. Pacienti se proto stále častěji obracejí na pacientské organizace, které pomáhají nejen psychicky, ale i prakticky – například s vyplněním žádostí, orientací v systému nebo s hledáním dostupných příspěvků.
„Onkologický pacient si prochází mnoha těžkostmi. S některými z nich ale dokáží organizace, jako je Amelie, pomoci a ulevit tak alespoň o pár starostí. Pomáhají pacientům orientovat se ve složitém sociálním, pracovním či zdravotním systému, zvládat stres i hledat dostupnou pomoc,“ doplňuje Čadková Svejkovská.
Podle organizace právě pacientské spolky často suplují pomalé či nepřehledné státní mechanismy. Díky darům mohou poskytovat bezplatné služby a reagovat okamžitě v situacích, kdy rodiny čelí náhlému výpadku příjmů.