Onkologická léčba a prázdný účet. Téměř polovina domácností padá do krize

Autor: Metro.cz
  12:12
Onkologická diagnóza nepřináší jen obavy o život a náročnou léčbu. Pro téměř polovinu domácností znamená podle aktuálního průzkumu také okamžitou finanční krizi. Upozorňuje na to spolek Amelie, který letos slaví 20 let své existence.

Světovým symbolem rakoviny se stal žlutý květ. | foto: MAFRA

Podle průzkumu, který Amelie realizovala s Ipsos Healthcare v roce 2025 mezi 60 onkologickými pacienty a jejich blízkými, má zkušenost s pracovní neschopností delší než půl roku až 80 procent z nich. V běžné populaci je to podle paralelního průzkumu společnosti Ipsos zhruba 40 procent lidí.

Den proti rakovině

  • 30. ročník Českého dne proti rakovině se koná ve středu 13. května 2026.
  • Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha letos upozorňuje na prevenci nádorů hlavy a krku, přičemž za dobrovolný příspěvek (minimálně 20 Kč) získáte žlutý kvítek se světle fialovou stužkou.
  • Více na cdpr.cz.

Nemoc navíc často vede k invalidnímu důchodu. O ten podle dat požádaly dvě třetiny dotázaných pacientů, přičemž úspěšnost přiznání dosahuje 93 procent.

Rezervy chybí, tří měsíční úspora nestačí

Téměř polovina domácností s onkologickým pacientem není na dlouhodobý výpadek příjmu finančně připravena a nemá žádnou rezervu. Pokud ji má, medián úspor se pohybuje jen v řádu několika tisíc korun. To přitom podle organizace obvykle nestačí ani při doporučované tříměsíční finanční záloze.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

„Právě proto před dvěma dekádami vznikla Amelie, z.s., protože víme, že nemoc není jen léčba, ale také finanční a emocionální zátěž. Podporujeme jednotlivce a rodiny přes naše služby, které zahrnují psychologickou, sociální, nutriční a aktivizační pomoc,“ říká Michaela Čadková Svejkovská, ředitelka spolku Amelie, který již 20 let pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým.

Stres z peněz zhoršuje zdravotní stav

Finanční nejistota má podle průzkumu i přímý dopad na psychiku a zdravotní stav nemocných. Téměř tři čtvrtiny respondentů uvádějí zhoršení kvality spánku kvůli obavám z peněz. Dvě třetiny pak pozorují zhoršení fyzických nežádoucích účinků nemoci nebo léčby vlivem stresu.

Brand spoofing? Nová technika podvodníků může vysát váš účet během několika minut

Na propojení zdravotních a ekonomických dopadů upozorňuje i onkoložka Petra Tesařová z Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK. Podle ní je dlouhodobá léčba sama o sobě extrémně zatěžující a finanční nejistota psychický tlak ještě zvyšuje. U části mladých pacientek s karcinomem prsu navíc dochází i k rozpadu partnerských vztahů.

Systém je složitý, pacienti hledají pomoc jinde

Hlavním zdrojem příjmů během léčby jsou nemocenské dávky a vlastní úspory. Ty ale při dlouhodobé pracovní neschopnosti rychle mizí. Pacienti se proto stále častěji obracejí na pacientské organizace, které pomáhají nejen psychicky, ale i prakticky – například s vyplněním žádostí, orientací v systému nebo s hledáním dostupných příspěvků.

Zachránil už desítky lidí, přesto ho většina Čechů stále neumí používat

„Onkologický pacient si prochází mnoha těžkostmi. S některými z nich ale dokáží organizace, jako je Amelie, pomoci a ulevit tak alespoň o pár starostí. Pomáhají pacientům orientovat se ve složitém sociálním, pracovním či zdravotním systému, zvládat stres i hledat dostupnou pomoc,“ doplňuje Čadková Svejkovská.

Podle organizace právě pacientské spolky často suplují pomalé či nepřehledné státní mechanismy. Díky darům mohou poskytovat bezplatné služby a reagovat okamžitě v situacích, kdy rodiny čelí náhlému výpadku příjmů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z podobného...

13. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony

Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu...

Silnici na trase mezi Strakonicemi a Prahou u Zbraslavi ve směru do metropole od rána blokuje nehoda autojeřábu, který se z dosud neznámých příčin převrátil na bok. Nehoda je bez zranění. Na místě...

13. května 2026  9:12,  aktualizováno  11:37

VMS VISION: Přijímačky a maturita? Klíčem je porozumění, ne memorování

13. května 2026  11:34

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nuselské dvorky 2026: Cirkusové hvězdy ovládnou vnitrobloky, nabídnou i světovou premiéru

Festival Nuselské dvorky 2026představí v sobotu 16. května v Praze nový cirkus.

Pražské Nusle se už tuto sobotu promění v centrum nového cirkusu a sousedského setkávání. Veřejnosti se otevřou tři vnitrobloky, kde budou po celý den probíhat artistická vystoupení, workshopy a...

13. května 2026  11:30

Moderní nájemní bydlení mo-cha HOME se otevírá už v květnu

13. května 2026  11:21

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Ukliďme Česko hlásí rekord ve sběru vysloužilých mobilů

13. května 2026  11:09

Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

13. května 2026  9:52,  aktualizováno  11:08

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Dobrovolníci z Chebska, kteří zachraňují srnčata v době sečení, mají nyní...

Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže...

13. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  11:02

Soud v Olomouci námitku žalobkyně Lastovecké vůči výtce postoupil do Prahy

ilustrační snímek

Kárný senát Vrchního soudu (VS) v Olomouci námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké vůči výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna řešit nebude,...

13. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.