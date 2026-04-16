Opel Astra Sports Tourer 2026. První svezení odhaluje komfort i úsporný provoz

Petr Holeček
  8:39
Na road tripu do historické elektrárny v Brandýse nad Labem nám nový Opel Astra ukázal, jak moc dospěl – je tišší a chytřejší. Deník Metro byl mezi prvními redakcemi v Česku, které mohly usednout za volant omlazeného Opelu. A nejen tak kolem komína.
Fotogalerie2

Opel Astra stojí na stejné platformě EMP2 koncernu Stellantis jako Peugeot 308. | foto: Metro.cz

Vzali jsme ho na malý road trip do elektrárny v Brandýse nad Labem, technické památky z počátku 20. století, která kdysi zásobovala region elektřinou a nyní slouží i jako zajímavé industriální místo s geniem loci. Právě tady jsme si dali kávu z kávovaru zapojeného přímo do auta. Elektrická verze Astry totiž umí díky systému V2L (Vehicle to Load) fungovat jako zásuvka – jednoduše řečeno, z auta si vezmete elektřinu pro externí zařízení, ať už jde o kolo, notebook, nebo právě kávovar.

Čím jsme se svezli?

My jsme ale většinu cesty strávili za volantem hybridní verze 1.2 Turbo s výkonem 107 kW (145 koní) v karoserii Sports Tourer. A právě tady Astra překvapí nejvíc. Auto je výrazně tišší než dřív, odhlučnění funguje skvěle a podvozek prošel úpravami, které jsou znát na každé okresce. Žádné zbytečné přitvrzení, ale jistota, komfort, a hlavně schopnost „žehlit“ české silnice i díky normálním, rozumně velkým kolům. Taková tady klidně doporučíme. Přesně ten typ naladění, který oceníte každý den.

Feeling Opelu je jiný než u Peugeotu. Tvary jsou čistější a minimalističtější.

Na první pohled je Astra dospělejší. Přední maska Opel Vizor už nepůsobí tak okázale, je čistší a modernější, nově s prosvětleným logem značky. Celek působí elegantněji a sebevědoměji. Uvnitř zmizely lesklé plasty, interiér je střízlivější, přehlednější a působí kvalitněji.

Sedadla i úložný prostor? Na jedničku

Ergonomická sedadla Intelli-Seat drží tělo i na delších trasách a celkově je kabina místem, kde dává smysl trávit čas. Kombík navíc boduje praktičností – kufr nabízí až 597 litrů, takže na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou ideál. Škoda jen, že jsme nemohli vyzkoušet nové inteligentní matrix světlomety. To až ve velkém testu později, dočkáte se!

Milou kapitolou je cenovka. Opel nové Astry zlevnil –spalovací verze jsou zhruba o 50 tisíc korun dostupnější než dřív. Základ tvoří diesel 1.5 CDTI s výkonem 96 kW (130 koní) a automatem, který startuje na 580 tisících, tedy paradoxně levněji než benzin. Hybrid, s nímž jsme jezdili, začíná těsně pod hranicí 590 tisíc. V kombinaci s tím, jak auto jezdí, působí nová Astra jako jeden z nejrozumnějších balíčků ve třídě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.