Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Petr Holeček
  15:00
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
Auto, které má rodinné srdce i poctivý charakter | foto: Metro.cz

Zvenku působí sebevědomě a elegantně, ale bez zbytečné okázalosti. Nový design s typickou maskou Opel Vizor dodává autu šmrnc a trochu sportovního nádechu. Vysoký posed, velké prosklení a přehledné ovládání vytvářejí pocit bezpečí a klidu, který oceníte hlavně s dětmi v autě.

Rodinný komfort na kolech

Zafira je o prostoru a ten tu opravdu je. Druhá řada sedadel se posouvá, ve třetí se pohodlně usadí i větší děti a nástup díky elektrickým posuvným dveřím zvládne i batole s batohem. A přitom se dodávka v klidu vejde do podzemních garáží. Kufr má dost místa pro kočárek, koloběžky i týdenní nákup. A když jedete v plné sestavě, všechno se dá jednoduše poskládat nebo přestavět. Uvnitř to sice pořád lehce připomíná pracovní auto, ale přehlednost, pohodlné sedačky a vkusný interiér to bohatě vyvažují.

Na dlouhé cesty

Pod kapotou pracuje ideální motor pro toto auto: dvoulitrový turbodiesel o výkonu 130 kW, který se nebojí dálničního tempa ani kopcovité trasy s vozíkem. Přitom je překvapivě tichý a úsporný, vždyť spotřeba se pohybuje okolo šesti litrů na sto. Ideální kombinace, pokud chcete jezdit daleko, ale neplatit majlant za naftu.

Nová Zafira startuje na zhruba 970 tisících korun, ale reálné ceny verzí s turbodieselem se pohybují kolem 1,1 až 1,3 milionu korun.

Sdílené základy, vlastní styl

Zafira stojí na stejné technické platformě jako Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller nebo Toyota ProAce Verso. Všechna tahle auta vznikají pod křídly koncernu Stellantis, takže sdílí osvědčený základ, motory i techniku. Opel si ale šel svou cestou – přidal jednodušší ovládání, jinak laděný interiér a tradičně tužší podvozek, díky němuž působí jistěji v zatáčkách. Zvenku se od sourozenců odlišuje zmíněnou výraznou maskou a celkově střídmějším, čistším stylem.

1. listopadu 2025

