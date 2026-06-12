Po útocích Izraele na vedoucí činitele Hizballáhu si Rusové uvědomili, jaké nebezpečí jim hrozí, když se protivník nabourá do kamerového systému a vidí, kudy vůdcové jezdí. Proto teď v Moskvě kontrolují a omezují fungování městského systému. Co kdyby Ukrajinci viděli, kudy Vladimir Putin jede do práce?
Propašované kamiony
Nejsou to však jediná opatření, která Rusové dělají. Místy se už jedná možná o paranoiu, která má ale reálné základy. Už se stalo na obou stranách ukrajinsko-ruské fronty samozřejmostí, že trasy v blízkosti bojiště i ulice některých měst chrání sítě. Brání nalétávání dronů, které jinak decimují frekventované zásobovací trasy.
Vedení ruského státu si nyní uvědomilo, že akce Pavučina, kdy Ukrajinci právě před rokem propašovali do Ruska kamiony, z jejichž návěsů odstartovaly malé drony a nadělaly paseku v armádním letectvu, by se mohla zopakovat. Cílem by totiž nemusela být letadla nebo jiné zbraně, ale samotný Putin.
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Ochranné sítě
Ruští blogeři zaznamenali, že například nad parkovišti podél silnice, které vedou k Valdaji, jednomu z „venkovských“ sídel Vladimira Putina, jsou nainstalované ochranné sítě. Pozorovatelé to vyhodnotili jako obranný prvek, aby na odpočívadle nemohly zastavit kamiony, kde by ve střeše návěsů mohly být ukryté drony. Ty by mohly napadnout ruského muže číslo jedna.