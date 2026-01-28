Pětice opozičních stran chce svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) adresované prezidentovi Petru Pavlovi, které hlava státu označila za mimořádně závažné. Záměr dnes oznámili zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů.
Podle opozice premiér ani po opakovaných výzvách jasně neodsoudil Macinkovy výroky a neřekl, zda má ministr jeho plnou podporu. „Ten zásah do dobrého jména České republiky v zahraničí a naprosto nepřijatelný postup ministra zahraničních věcí představují tak závažné ohrožení demokratických institucí, že je nutné svolat mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry vládě,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
Termín schůze zatím stanovený není, podpisy potřebné k jejímu svolání ale chce opozice shromáždit ještě během dne. Podle předsedy STAN Víta Rakušana by mělo jít o formalitu.
Co je potřeba k svržení vlády
K samotnému svržení kabinetu je potřeba nejméně 101 hlasů. Opoziční pětice má dohromady 92 poslanců, zatímco koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje 108 hlasy. Ke svolání mimořádné schůze stačí podpisy padesáti zákonodárců.
Rakušan už během dnešního jednání Sněmovny vyzval premiéra, aby se prezidentovi omluvil za Macinkovy výroky, a požadoval také omluvu celé vlády. Předsedové dalších opozičních stran znovu apelovali na Babiše, aby ministra zahraničí odvolal.
Sněmovna však následně odmítla všechny opoziční návrhy, které měly kauzu otevřít. Koalice ANO, SPD a Motoristů nepodpořila ani projednání údajného vydírání prezidenta, ani výzvu k Macinkovu odvolání či debatu o roli premiéra a zastupování Česka na letošním summitu NATO.
Prezident Pavel v úterý oznámil, že mu Macinka prostřednictvím poradce Petra Koláře zaslal zprávy, které považuje za pokus o nátlak. Hrad komunikaci zveřejnil. Ministr v ní usiluje o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, což prezident odmítá. Macinka tvrzení o vydírání odmítá a argumentuje tím, že šlo o politické vyjednávání.
Premiér Babiš dnes ve Sněmovně uvedl, že vláda nemá zájem na „zákopové válce“ mezi Strakovou akademií a Hradem. Zároveň označil Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, ale dodal, že chápe rozčarování Motoristů z toho, že Filip Turek ministrem životního prostředí jmenován nebyl.