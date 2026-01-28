Opozice chce hlasovat o nedůvěře vládě. A to kvůli komunikaci Macinky s Pavlem

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  13:33
SMS kauza mezi ministrem Macinkou a prezidentem má další dopady. Opoziční strany chtějí kvůli tomu hlasovat o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Premiérovi vyčítají, že se od jednání svého ministra jasně nedistancoval.

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU), Zdeněk Hřib (Piráti), Martin Kupka (ODS) a Matěj Ondřej Havel (TOP 09) podepsali prohlášení na podporu Grónska a Dánska (21. ledna 2026) | foto: ČTK

Pětice opozičních stran chce svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou textové zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) adresované prezidentovi Petru Pavlovi, které hlava státu označila za mimořádně závažné. Záměr dnes oznámili zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů.

Podle opozice premiér ani po opakovaných výzvách jasně neodsoudil Macinkovy výroky a neřekl, zda má ministr jeho plnou podporu. „Ten zásah do dobrého jména České republiky v zahraničí a naprosto nepřijatelný postup ministra zahraničních věcí představují tak závažné ohrožení demokratických institucí, že je nutné svolat mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry vládě,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.

Termín schůze zatím stanovený není, podpisy potřebné k jejímu svolání ale chce opozice shromáždit ještě během dne. Podle předsedy STAN Víta Rakušana by mělo jít o formalitu.

Co je potřeba k svržení vlády

K samotnému svržení kabinetu je potřeba nejméně 101 hlasů. Opoziční pětice má dohromady 92 poslanců, zatímco koalice ANO, SPD a Motoristů disponuje 108 hlasy. Ke svolání mimořádné schůze stačí podpisy padesáti zákonodárců.

Rakušan už během dnešního jednání Sněmovny vyzval premiéra, aby se prezidentovi omluvil za Macinkovy výroky, a požadoval také omluvu celé vlády. Předsedové dalších opozičních stran znovu apelovali na Babiše, aby ministra zahraničí odvolal.

„Jsem připraven bojovat brutálně.“ Pavel zveřejnil výhružné zprávy od ministra Macinky

Sněmovna však následně odmítla všechny opoziční návrhy, které měly kauzu otevřít. Koalice ANO, SPD a Motoristů nepodpořila ani projednání údajného vydírání prezidenta, ani výzvu k Macinkovu odvolání či debatu o roli premiéra a zastupování Česka na letošním summitu NATO.

Prezident Pavel v úterý oznámil, že mu Macinka prostřednictvím poradce Petra Koláře zaslal zprávy, které považuje za pokus o nátlak. Hrad komunikaci zveřejnil. Ministr v ní usiluje o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, což prezident odmítá. Macinka tvrzení o vydírání odmítá a argumentuje tím, že šlo o politické vyjednávání.

Premiér Babiš dnes ve Sněmovně uvedl, že vláda nemá zájem na „zákopové válce“ mezi Strakovou akademií a Hradem. Zároveň označil Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, ale dodal, že chápe rozčarování Motoristů z toho, že Filip Turek ministrem životního prostředí jmenován nebyl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Budějovické městské byty? Je to drahé, hledáme investora, říká radnice

Pozemky, kde dříve stávala kasárna, v českobudějovických Čtyřech Dvorech by...

České Budějovice už roky plánují výstavbu přes tří stovek městských bytů. Ty mají stát v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Ale nyní radnice hledá zase jinou formu financování. Akce za...

28. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Lovosice udělají v bývalém hotelu 30 bytů, ze sálů bude jídelna pro stovky žáků

Budova bývalého hotelu Lev v centru Lovosic. (červenec 2025)

Téměř třicet nových bytů vznikne z původního lovosického hotelu Lev, který koncem minulého roku odkoupilo město. Díky vybavené kuchyni a prostorám zkolaudovaným pro stravování objekt navíc poslouží...

28. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Učitel, který osahával spící studentku, na škole končí. Akce s dětmi ale povede dál

ilustrační snímek

Šestašedesátiletý pedagog chebského gymnázia, který i po pravomocném odsouzení za sexuální útok na studentku setrvával na místě učitele, nakonec ze školy odejde. Dnes o tom informovala mluvčí...

28. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Vědci zjistili, že oteplování omezuje vývoj parazitoidů jako drobné vosičky

ilustrační snímek

Vědci zjistili, že oteplování omezuje vývoj takzvaných parazitoidů. Mezi ně patří například drobné vosičky, které dokáží přirozeně regulovat populaci hmyzu....

28. ledna 2026  13:56,  aktualizováno  13:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policisté pátrají po muži z Buštěhradu, jde o psychiatrického pacienta

ilustrační snímek

Policisté pátrají po třiadvacetiletém muži z Buštěhradu, jde o psychiatrického pacienta. V úterý odešel z domova a dnes nepřišel do školy. Jeho poslední pohyb...

28. ledna 2026  13:53

Všechno nejlepší. Pětičlánková tramvaj Škoda 14T slaví na pražských kolejích kulaté jubileum

Škoda 14T

Částečně nízkopodlažní pětičlánková tramvaj Škoda 14T byla v Praze uvedena do zkušebního provozu s cestujícími přesně před 20 lety, 28. ledna 2006. Patří mezi perspektivní vozy, s jejichž provozem se...

28. ledna 2026  15:27

Poradí odborník, pak i obyvatelé. Pardubice řeší podobu nábřeží Labe a Chrudimky

Pardubice plánují studii přestavby nábřeží Václava Havla a dalších okolních...

Pardubičtí radní vybrali odborníka, který jim poradí, jak nejlépe využít břehy Labe a Chrudimky. Zakázku získal architekt Tomáš Jiránek, který stojí třeba za úspěšnou přeměnou Tyršových sadů.

28. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

NSS: Koridor pro D52 u Mikulova byl v územním plánu vymezen správně

ilustrační snímek

Koridor pro plánovanou dálnici D52, která má propojit Brno s Vídní, byl územním plánem u Mikulova vymezen správně. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS),...

28. ledna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Rozhodnutí hejtmana Grolicha kandidovat do Senátu považuje Zitterbart za logické

ilustrační snímek

Rozhodnutí jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) kandidovat na podzim do Senátu v obvodu Vyškov vnímá stávající senátor Karel Zitterbart (za STAN)...

28. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Historické hale u Vaňkovky v Brně chce nový nájemce vrátit jméno Wannieck

ilustrační snímek

Novým nájemcem historické haly u nákupního centra Galerie Vaňkovka v Brně bude spolupořadatel Plesu jako Brno Bedřich Snášel. Nájemní smlouva současné Fait...

28. ledna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Třetí primátor za tři roky. V Havířově zasedají zastupitelé, Baránek skončí

Na mimořádné schůzi se zastupitelé budou zabývat výměnou na postu primátora....

Havířovští zastupitelé na mimořádném zasedání projednávají návrh výměny primátora. Tím je od prosince 2024 Ondřej Baránek z hnutí ANO. Politik čelí obvinění v souvislosti s pronajímáním havířovských...

28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  15:04

Děti a teenageři mluvili o klimatu na akademické půdě. Konference Změňme klima přivedla 200 mladých lidí na VŠE

28. ledna 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.