Žrout energie Nástup umělé inteligence provázejí kromě obsahových problémů i obavy z její energetické náročnosti.

Podle studie Sashi Luccioniho ze společnosti Hugging Face může systém generativní umělé inteligence spotřebovat přibližně 33krát více energie než stroje se softwarem pro konkrétní úlohy.

Nyní spotřebovávají datová centra necelých 500 terawatthodin elektrické energie, a to i na generování dat pro AI.

Do roku 2026 by centra mohla spotřebovat tisíc terawatthodin ročně.