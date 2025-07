Barokní areál Skalka Severně od Mníšku pod Brdy na návrší Skalka se nachází poutní místo s kostelíkem svaté Maří Magdaleny. K vrchu Skalka vede z městečka Mníšek pod Brdy naučná stezka s obnovenou křížovou cestou s kapličkami z roku 1672. Od kostelíka je krásný výhled na město Mníšek pod Brdy i jeho okolí.

Na sklonku 17. století vyrostl na skalnatém ostrohu Rochota nad Mníškem komplex budov, později nazývaný Skalka. První stavbou na skalnaté vyvýšenině nad Mníškem byl kostelík sv. Maří Magdalény, vybudovaný v letech 1692–1693 stavitelem Kryštofem Dienzenhoferem. Kostelík byl postaven na náklady Serváce Ignáce Engela z Engelsflussu. V roce 1694 byly dokončeny další významné stavby Kryštofa Dienzenhofera – klášter nedaleko od kostelíka a na samém vrcholu Skalky poustevna, obě určené pro benediktinské mnichy.

Interiér kostela sv. Máří Magdaleny měl imitovat jeskyni, ze stěn a stropu visely krápníky, na zemi byly oblázky z nedaleké řeky Berounky. Dodnes se zachovalo jen několik náznaků původního interiéru. Kostelík i celý areál utrpěly necitlivým poddolováním Skalky v padesátých letech. S postupem těžby železné rudy se ve zdech kostelíka i ostatních staveb začaly objevovat trhliny a v okolním terénu propadliny. Ačkoli byl po 2. světové válce celý areál nákladně zrekonstruován, po 10 letech od rekonstrukce byl zdevastován a zcela opuštěn. Některá umělecká díla byla naštěstí zachována – například vzácný nástropní obraz sv. Maří Magdalény od Petra Brandla byl restaurátory sňat a přenesen do mníšeckého kostela svatého Václava.

V kostelíku se v letním období pořádají výstavy. Nově zrekonstruované kaple křížové cesty byly vyhlášeny Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska Památkou roku 2019.

Do kostelíka svaté Máří Magdalény proudily ročně v rámci Skalecké pouti tisíce věřících. Největší pouť proběhla po sametové revoluci v roce 1993, kdy do areálu na mši svatou, kterou tehdy celebroval arcibiskup pražský Miloslav Vlk, přišlo zhruba dva tisíce návštěvníků.