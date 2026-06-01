Příprava této výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů a aukčními domy. V Praze bude díky ní poprvé v Česku k vidění legendární Britská Guyana, nejdražší známka na světě.
„Chystaná výstava je vyvrcholením mnohaletého úsilí a diplomatických jednání s nejvýznamnějšími sběrateli a institucemi světa. Je to bez nadsázky největší filatelistická událost v historii České republiky. Ještě nikdy se na našem území nesešly známky, které tvoří samotný vrchol sběratelství. Pro Prahu je ctí, že může hostit předměty, které jsou pro běžnou veřejnost prakticky nedostupné a po většinu času zůstávají skryty v bankovních trezorech,“ říká pro deník Metro Tomáš Mádl, prezident Prestige Philately Club Prague.
Jak složité bylo dostat do Prahy One cent magentu z Britské Guyany?
Pracovali jsme na tom bezmála dva roky. Nejde jen o transport, ale o splnění velmi přísných podmínek majitele i pojišťoven. Bezpečnostní záruky, mikroklimatické požadavky na vitrínu, přesný harmonogram přepravy, osobní účast majitelů. Každý detail musí sedět a odpovídat požadavkům.
Co všechno se musí stát, aby vám někdo půjčil předmět za čtvrt miliardy?
Základem je důvěra a prestiž, kterou si Prestige philately club Prague (PPCP) za ta léta vybudoval. Samozřejmě musíte doložit bezpečnostní záruky pro pojišťovny, ale tu opravdu zásadní roli hraje osobní naše renomé ve filatelistickém světě. Bez toho bychom se v jednání nedostali nikam.
Jak probíhají jednání s majiteli? Je to diplomacie, nebo obchod?
Obojí. Společnost Stanley Gibbons Baldwin’s, v jejímž majetku Magenta je, má zájem na tom, aby se občas ukázala veřejnosti. Ale podmínky jsou přísné a jednání jsou pomalá. Musíte prokázat, že výstava má odpovídající úroveň, musíte doložit bezpečnostní zázemí i výstavní koncept. Obchodní stránka, tedy pojištění a náklady, které neseme my jako klub, je přitom stejně důležitá jako odborná důvěryhodnost pořadatele.
„Svatý grál“ v Praze
Kde tyto známky normálně jsou?
Magenta je uložena v podmínkách přísně chránících před světlem a vlhkostí. Na veřejnosti se objevuje jen při výjimečných příležitostech, Stanley Gibbons ji vystavuje cíleně a výběrově. Proto je výstava ve Slovanském domě skutečně tak mimořádnou příležitostí.
Jak vypadají bezpečnostní opatření při transportu?
Bez nadsázky můžeme říci, že se blíží převozu korunovačních klenotů. Trasa, čas i způsob dopravy jsou přísně utajeny a k instalaci má přístup jen hrstka prověřených lidí. Sama známka cestuje ve své přepravní schránce, ze které nebude vyňata po celou dobu svého pobytu v Praze.
Co je na Britské Guyaně tak výjimečného?
Především fakt, že se jedná o absolutní unikát: na celém světě existuje pouze jeden jediný exemplář této známky. A je s ní spojený krásný příběh: známka byla vydána v roce 1856 jako nouzový provizorní tisk, když do Britské Guyany v Jižní Americe nedorazila loď s běžnými známkami. Protože hrozilo jejich padělání, místní poštmistr nařídil, že každou známku musí úředníci před nalepením ručně podepsat. Jednocentová verze byla určena na noviny, které lidé po přečtení vyhazovali. Proto se nedochovaly další. Pro historii ji naštěstí zachránil dvanáctiletý školák, který v roce 1873 našel jediný dochovaný kus v dopisech svého strýce a prodal ho v přepočtu za pár desítek korun. Během dalších 150 let známka prošla rukama králů i miliardářů, její cena vystřelila na více než čtvrt miliardy korun a dnes je nejdražší věcí na světě v poměru ke své váze a velikosti.
Kdo v současnosti takové známky kupuje?
Úspěšní byznysmeni, technologičtí podnikatelé, banky, někdy investiční fondy. Vzácné známky mají historicky stabilní růst hodnoty, dobře se uchovávají a nepodléhají inflaci. Ale vedle té investiční logiky tam pořád bývá i sběratelský motiv. Vlastnit něco, co nikdo jiný nemá, má svou váhu.
Překvapují vás ceny, které tyto rarity dosahují?
Z pohledu trhu s uměním to dává smysl. Vzácné známky jsou stabilnější než kryptoměny nebo akcie, snáze se uchovávají než obrazy a jejich nabídka je definitivně uzavřená. Další Britská Guyana nevznikne. Poptávka ale roste a ceny jsou toho logickým odrazem.
Jaký zájem od veřejnosti čekáte?
Očekáváme rekordní návštěvnost. Britská Guyana je hlavní tahák, ale výstava nabídne i desítky dalších rarit ze soukromých sbírek, které jsou normálně veřejnosti nedostupné. Přiletí například nejslavnější známka USA Inverted Jenny. Také vzácnost v hodnotě asi 25 milionů korun. A budeme vystavovat řadu dalších vzácností, které na našem území ještě nebyly k vidění. Výstavou chceme ukázat, že filatelie není jen koníček pro pamětníky, ale je to svět plný příběhů, peněz a historie.
Existuje filatelistický předmět, který byste jednou chtěl přivézt, ale zatím to nejde?
Mým velkým snem je přivézt legendární Bordeaux Cover, což je dopis s nalepeným Modrým i Červeným Mauritiem Post Office současně, považovaný za nejkrásnější a nejhodnotnější filatelistický objekt světa. Česká republika má obrovské štěstí, že díky domácímu investorovi u nás už máme samostatného Modrého i Červeného Mauritia Post Office a také slavný dopis Bombay Cover se dvěma červenými Mauritii. Bordeaux Cover je ale v jiné zahraniční privátní sbírce a jeho majitel ho na veřejnosti nevystavuje. Ale před pár lety se také zdálo nereálné dostat do Prahy Britskou Guyanu, a přitom ji tu brzy uvidíme. Takže počkejme, co přinesou další ročníky našich výstav.