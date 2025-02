Dva ze tří Evropanů hodnotí své duševní zdraví jako velmi nebo docela dobré. Navzdory tomu ovšem 52 procent evropské populace, konkrétně 54 procent Čechů, zažívá pocity osamělosti, přičemž nejzranitelnější skupinou jsou mladí dospělí.

Na základě zjištěných údajů je zřejmé, že osamělost je naléhavým problémem v celé Evropě. Když se zaměříme pouze na Česko, podle průzkumu se cítí osaměle 62 procent dotázaných žen. Oproti nim se tak cítí pouze 46 procent mužů. To však podle studie s věkem klesá. I přes to, že příslušníci mladé generace uvádějí nejvyšší míru celkového štěstí, jsou to právě oni, kdo s pocity osamělosti nejvíce bojují.

Frustrace a vnitřní konflikt

Co je hlavní příčinou osamělosti a jakou roli v tom hrají sociální sítě a moderní technologie? Zuzana Paulová, odbornice v oblasti HR a CEO společnosti myHeRoes, vysvětluje, že mladí lidé čelí nespočtu příležitostí, což může vést k frustraci. „Při výběru jedné cesty, která často znamená uzavření dalších možností, mají pocit, že se vzdávají něčeho hodnotného. Tento vnitřní konflikt může způsobovat nespokojenost, i když ve skutečnosti žijí život, který si sami vybrali a který jim vyhovuje,“ vysvětluje pro Metro Paulová a dodává, že problém nevidí v technologiích a sociálních sítích jako takových, ale spíše v tom, že generace Z nemá dostatek vzorců, podle kterých by se mohla orientovat v tom, jak si vybudovat zdravý vztah k těmto nástrojům a jak s nimi efektivně pracovat.

„V určitém smyslu se mohou cítit izolovaní, protože jsou první generací, která vyrůstala v digitálním světě, ale nemají s kým sdílet tuto zkušenost a hledat radu, jak se s těmito novými výzvami vyrovnat,“ popisuje pro Metro Paulová.

Mediální gramotnost je klíč

Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors, připouští, že by mohla existovat opatření, která by pomohla snížit negativní dopad sociálních sítí na duševní zdraví zejména generace Z.

„Regulace obsahu by mohla pomoci zmírnit šíření škodlivého materiálu, zatímco digitální detox podporuje vědomé používání technologií. Klíčové je také vzdělávání mladých lidí v mediální gramotnosti a budování jejich odolnosti vůči on-line tlaku. Aktivní roli zde musí zastávat školy a zejména rodiče, kteří by si měli uvědomit, že používání sociálních sítí může negativně ovlivnit vývoj mozku dětí a mladých lidí, zejména oblasti spojené s pozorností, pamětí a schopností empatie,“ avizuje Tyleček a dodává, že neustálé podněty snižují schopnost soustředění a podporují impulzivní chování.

Policista na home office?

Podle výsledků zmiňované studie více než 40 procent Čechů považuje lepší balanc mezi pracovním a osobním životem jako klíč k řešení osamělosti. Podle Jana Skovajsy, investora a zakladatele společnost MyTimi, je v tuzemsku kladen stále velký nárok na docházení do práce a často stále není možné mít volné úvazky. „To považuji za hloupé, když vidím, o kolik spokojenější jsou naši kolegové a jak produktivnější jsou, když mohou pracovat odkud chtějí a kdy chtějí. Jsou samozřejmě segmenty, kde to jinak nejde, a to zejména tam, kde je potřeba, aby byl člověk fyzicky na místě. Policista si asi jen těžko vezme home office,“ líčí Skovajsa.

Financování psychologů

Podle reportu se 27 procent Evropanů a 17 procent Čechů domnívá, že klíčem k řešení osamělosti je lepší přístup k terapii. Podle Tylečka však Česko nemá dostatečnou kapacitu a dostupnost psychologické pomoci pro všechny, kdo ji potřebují.

„Dlouhé čekací lhůty na terapii a nedostatek kvalifikovaných odborníků jsou stále velkým problémem. Služby jsou navíc často finančně nedostupné pro mladé lidi a osoby s nižšími příjmy. Řešením by mohlo být lepší financování psychologické péče, širší využití on-line terapií a důraz na vzdělávání nových terapeutů,“ vysvětluje pro deník Metro Tyleček z agentury Fairy Tailors.