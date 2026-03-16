Oscar 2026. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou. Uspěl také Pan Nikdo proti Putinovi

Tereza Šimurdová
  20:03
Letošní předávání Oscarů se odehrálo v atmosféře, která odrážela napětí i nejistotu současného světa. Hollywood během slavnostního večera připomínal nejen sílu filmového průmyslu, ale také jeho schopnost reagovat na politická a společenská témata.
Na 98. ročníku předávání Academy Awards v Los Angeles zazářili také čeští tvůrci. Skupina filmařů v čele s češkou Alžbětou Karáskovou získala sošku za nejlepší dokumentární film za snímek ‚Mr. Nobody Against Putin’. Jedná se o jeden z největších českých úspěchů na této prestižní světové akci. Alžběta dorazila v šatech značky Leeda a na červeném koberci se mezi hvězdami rozhodně neztratila. | foto: Profimedia.cz

Na 98. ročníku předávání Oscarů hlavní cenu za nejlepší film získal snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona, který byl oceněn také za režii a adaptovaný scénář. Film celkem proměnil šest ze třinácti nominací a stal se nejúspěšnějším titulem večera. Uspěl také ve střihu a v nové kategorii za nejlepší casting, kterou získala castingová režisérka Cassandra Kulukundis.

98. ročník udílení Oscarů

Svědectví o válce

Výraznou stopu zanechal také dokument Pan Nikdo proti Putinovi, jenž získal Oscara za nejlepší celovečerní dokument. Snímek režisérů Davida Borensteina a Pavla „Paši“ Talankina vznikl v dánsko-české koprodukci a podílela se na něm i Česká televize. Film sleduje příběh ruského učitele Pavla Talankina z malého města, který se po invazi Ruska na Ukrajinu ocitá pod tlakem státní propagandy ve školství. Z původně oblíbeného pedagoga se stává svědek systému, jenž po něm vyžaduje tvorbu propagandistických materiálů. Talankin se však rozhodne tyto záznamy tajně uchovat a vyvézt z Ruska, aby přinesl svědectví o tom, jak válka a propaganda proměňují každodenní život i vzdělávací systém v současném Rusku.

Pan Nikdo proti Putinovi vyhrál na celé čáře. „Co bude dál, nevím. Chci dělat cokoli, co bude mít smysl,“ říká vítěz Pavel Talankin.

Mezi hereckými kategoriemi uspěl Michael B. Jordan, který získal Oscara za hlavní roli ve filmu Hříšníci. Snímek patřil mezi největší favority večera se šestnácti nominacemi a nakonec získal čtyři ceny. Oscara za nejlepší herečku v hlavní roli si odnesla Jessie Buckley za historické drama Hamnet. V kategoriích vedlejších rolí zvítězili Sean Penn za výkon plukovníka ve filmu Jedna bitva za druhou a Amy Madigan za horor Hodina zmizení.

Umírněný ceremoniál

Mezi další oceněné patřil snímek Frankenstein, který získal Oscary za výpravu, kostýmy a masky. Nejlepším animovaným filmem se stal teenagerský hit K-pop: Lovkyně démonů, jehož píseň Golden zvítězila i v kategorii filmové hudby. Za vizuální efekty byl oceněn film Avatar: Oheň a popel a mezinárodní kategorii ovládl norský snímek Citová hodnota režiséra Joachima Triera. Ceremoniál, který druhým rokem moderoval Conan O’Brien, se nesl spíše v umírněném duchu. Politická vystoupení byla tentokrát méně výrazná než třeba v minulých letech a většina projevů se omezila spíše na obecné výzvy k míru. Výjimkou byl herec Javier Bardem, který během večera veřejně vyjádřil podporu osvobození Palestiny.

