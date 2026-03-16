Na 98. ročníku předávání Oscarů hlavní cenu za nejlepší film získal snímek Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona, který byl oceněn také za režii a adaptovaný scénář. Film celkem proměnil šest ze třinácti nominací a stal se nejúspěšnějším titulem večera. Uspěl také ve střihu a v nové kategorii za nejlepší casting, kterou získala castingová režisérka Cassandra Kulukundis.
Svědectví o válce
Výraznou stopu zanechal také dokument Pan Nikdo proti Putinovi, jenž získal Oscara za nejlepší celovečerní dokument. Snímek režisérů Davida Borensteina a Pavla „Paši“ Talankina vznikl v dánsko-české koprodukci a podílela se na něm i Česká televize. Film sleduje příběh ruského učitele Pavla Talankina z malého města, který se po invazi Ruska na Ukrajinu ocitá pod tlakem státní propagandy ve školství. Z původně oblíbeného pedagoga se stává svědek systému, jenž po něm vyžaduje tvorbu propagandistických materiálů. Talankin se však rozhodne tyto záznamy tajně uchovat a vyvézt z Ruska, aby přinesl svědectví o tom, jak válka a propaganda proměňují každodenní život i vzdělávací systém v současném Rusku.
Mezi hereckými kategoriemi uspěl Michael B. Jordan, který získal Oscara za hlavní roli ve filmu Hříšníci. Snímek patřil mezi největší favority večera se šestnácti nominacemi a nakonec získal čtyři ceny. Oscara za nejlepší herečku v hlavní roli si odnesla Jessie Buckley za historické drama Hamnet. V kategoriích vedlejších rolí zvítězili Sean Penn za výkon plukovníka ve filmu Jedna bitva za druhou a Amy Madigan za horor Hodina zmizení.
Umírněný ceremoniál
Mezi další oceněné patřil snímek Frankenstein, který získal Oscary za výpravu, kostýmy a masky. Nejlepším animovaným filmem se stal teenagerský hit K-pop: Lovkyně démonů, jehož píseň Golden zvítězila i v kategorii filmové hudby. Za vizuální efekty byl oceněn film Avatar: Oheň a popel a mezinárodní kategorii ovládl norský snímek Citová hodnota režiséra Joachima Triera. Ceremoniál, který druhým rokem moderoval Conan O’Brien, se nesl spíše v umírněném duchu. Politická vystoupení byla tentokrát méně výrazná než třeba v minulých letech a většina projevů se omezila spíše na obecné výzvy k míru. Výjimkou byl herec Javier Bardem, který během večera veřejně vyjádřil podporu osvobození Palestiny.