Přezdívá se mu Bílý ďábel podle dlouhé bělostné kštice a také zákulisního temperamentu, s nímž pověstně vyhazoval pracovníky z filmů Olivera Stonea, Martina Scorseseho a Quentina Tarantina. Sedmdesátiletý kameraman Robert Richardson, držitel tří Oscarů a dalších sedmi nominací, dal v Karlových Varech na odiv celé spektrum své fascinující i složité osobnosti. Poté, co „Big Bad Bob“ z rukou Harveyho Keitela převzal v hotelu Thermal Křišťálový glóbus za životní dílo, pódium opanovala česká režisérka a kameramanka Jana Hojdová, která uvedla jeho dokumentární portrét Robert Richardson: Bílý ďábel. Jde o mimořádný tuzemský úspěch a dílo světové úrovně vznikající za unikátních podmínek.
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„Mám v ruce papír s několika slovy, která jsem měl přečíst,“ zahájil herec Harvey Keitel – další letošní čestný host, který se našeho mezinárodního festivalu účastní už potřetí – svou poctu oceněnému kameramanovi. Krátce předtím na pódiu zhlédl video shrnující Richardsonovu dosavadní práci, které současně posloužilo jako strhující upoutávka k nadcházejícímu dokumentu. A usoudil, že to k pochopení umělcova filmového přínosu bohatě stačí. „Ale když člověk vidí Bobovu práci, ta mluví sama za sebe. Máme před sebou jednoho z největších kameramanů na světě. Takže to je vše, co k tomu chci říct,“ dodal Keitel předtím, než papír s poznámkami roztrhal.
Film jako umění pro všechny
Richardson vzápětí do Velkého sálu hotelu Thermal přinesl svou nezaměnitelnou energii sálající nejen z nezkrotného účesu a situačního ostrovtipu. „Nejsem herec,“ začal kameraman, jenž také v dokumentu opakovaně zdůrazňuje, jaká strana kamery mu přísluší. Poté vyzdvihl lásku k filmovému umění, která na něj v lázeňském městě během festivalu dýchla. „Když se dívám do ulic, vidím tolik lidí, a stejně tak tady v tomto sále. Je tu tolik mladých lidí. Myslím, že právě toto ocenění symbolizuje jedinečnou budoucnost – budoucnost, kterou všichni potřebujeme a po které toužíme. Líbí se mi, že tento festival dává příležitost vidět filmy, jež bychom jinak zřídka měli možnost zhlédnout, a že přistupuje k filmu jako k umění.“
S Křišťálovým glóbem v ruce nadále vyzdvihoval důležitost těchto sdílených platforem, kde se sny malých nezávislých filmařů často materializují. „Doufám, že jednou v budoucnu bude možné prostřednictvím streamovacích služeb nebo jiným způsobem oslovit více zemí a zpřístupnit filmy všem bezplatně, aby každý mohl vidět to, co dnes vidět nemůže, a také práci, kterou mnozí z vás teprve vytvoří.“ Muž, jenž za uplynulých čtyřicet let nasnímal filmy jako Četa, Doors, JFK, Casino, Kill Bill, Letec, Hanebný pancharti, Hugo a jeho velký objev nebo Tenkrát v Hollywoodu, poté ocenil obdrženou poctu i přítomného hereckého barda, jenž mu ji předal a který jen o pár hodin později v témže sále uvedl klasickou krimi Špinavé ulice. „Je to velmi výjimečný dar… zvlášť když přichází od mimořádně výjimečného člověka Harveyho Keitela, který je podle mého názoru skutečně jedním z největších tvůrců v historii kinematografie.“
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Pandemie jako dar pro dokument
To sedmatřicetileté Češce Janě Hojdové, absolventce FAMU a vnučce významného režiséra Bořivoje Zemana (Pyšná princezna), se v přítomnosti takových legend viditelně klepala kolena. „Má strach… Je to její první film,“ šeptal Richardson před jejím příchodem k mikrofonu. Ti dva jsou ostatně blízcí přátelé, jejichž životy se proťaly už před pandemií. Hojdová tehdy připravovala svou diplomovou práci právě o Richardsonovi, jenž jí vyšel neuvěřitelně vstříc. Nejenže reagoval na její dopis, ale bral ji s sebou po velkých filmových setech a posléze i do vlastního domova, kde stále smělejší tvůrkyně procházela bohaté osobní archivy, předtím snad nadobro pohřbené a zapečetěné v desítkách krabic. Ty dva jako kdyby svedl dohromady osud sám, což se projevilo i na nuceně rozšířeném – a neskutečně plodném – společném pobytu. „Nebýt covidu, nebylo by to stejné. Ani náhodou. To prostě není možné, protože bych na to neměl čas,“ smál se kameraman v rozhovoru pro Deadline. „A ona by zase neměla čas mě k tomu dotlačit tak, jak to nakonec udělala.“
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Odlupování tvrdé slupky
Během pandemického lockdownu vznikal pronikavý životopisný portrét o dichotomii titulní osobnosti, věčně rozervané mezi filmovými obrazy a komplikovaným rodinným životem. Hojdová v něm odlupuje Richardsonovy tvrdé slupky prostřednictvím brilantně sestříhaného dialogu, potažmo paralel, jež proti sobě dynamicky staví často významové opozice. Kameramana, jenž pro svou práci v podstatě obětoval vícero rodin, vyzývá svou investigativní všetečností samotná Hojdová, ale na dálku také zpovídaní spolupracovníci včetně Olivera Stonea, Martina Scorseseho a Quentina Tarantina.
Každý z režijních velikánů přináší jinou dynamiku a společně přispívají k takřka terapeutickému objevování pověstně distancovaného „člověka aparátu“, jenž za sebe nenechává mluvit ostatní. To dokazuje nejen ve filmovém zákulisí, ale také v živých interakcích s dokumentaristkou, jejíž zvídavost mnohdy řídí, koriguje a usměrňuje. Přestože Bílý ďábel funguje i jako motivační odysea mladé tvůrkyně ve festivalovém kruhu, posléze ulpí na svém aktivním subjektu způsobem, který je takřka ojedinělý. A stále vysoce autorský, přestože jím prosakuje Richardsonova rázovitost, více a více obměkčená autentickými emocemi. Nakonec se ostatně zdá, že hollywoodský tvrďák na takovou šanci otevřít se světu i sám sobě toužebně vyčkával.
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Tarantino, zrušený film a otevřená budoucnost
„Teď už jsi filmařka,“ řekl Richardson dojaté Hojdové. Je to pravda a od něj to má značnou váhu. I ve vysokém věku je stále spojován s dílem špičkových filmařů a skutečně vystupuje jako žijící legenda. Tarantino ho v dokumentu pasuje na jedinečného umělce a už dříve prohlašoval, že bez jeho pomoci by svým filmům nikdy nebyl schopen propůjčit tak výraznou a specifickou estetiku. Richardson ostatně ve Varech potvrdil, že byl připravený natáčet režisérův desátý a poslední snímek The Movie Critic, který se ale rozpadl. „Ano, měl jsem na tom dělat. Ve skutečnosti jsem měl natáčet Michaela s Antoinem Fuquou. Tehdy to ale byla jiná verze filmu. Jezdil jsem po lokacích, byl jsem už najatý, a pak mi zavolal Quentin. Řekl: ‚Chystám ten film a chci, abys ho dělal se mnou, protože to bude můj poslední snímek – The Movie Critic. Mohl bys promluvit s Antoinem a zeptat se ho, jestli by tě neuvolnil, abys se mnou mohl dokončit můj poslední film?‘“
Tvůrce miliardové hudební biografie Michaela Jacksona z respektu k legendárnímu tandemu souhlasil. Zavolal Antoinovi a ten ani na okamžik nezaváhal. Řekl: „Samozřejmě. Vy dva byste ten film měli dokončit společně.“ Pak si najal jiného kameramana. „Jenže Quentin od projektu nakonec ustoupil. Zavolal mi a řekl: ‚Přepíšu scénář. Bude to úplně jiný film.‘“ Začal ho připravovat, ale postupně se všechno zkomplikovalo, projekt se rozpadl a nakonec z něj úplně sešlo. Podle Richardsona tak nikdo netuší, co Quentin po zkompletování své první divadelní hry nachystá. Svůj desátý film ale určitě natočí a prý je možné, že s ním začne už příští léto.
Možná se v něm dočkáme zase trochu jiného Richardsonova umění, neboť obdivuhodný dokument Hojdové mimo jiné avizuje, že objevení záhadné osobnosti je kompletní. Přesně toho by měl životopisný dokument dosáhnout.