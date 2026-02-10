Devadesát let, a pořád ve formě. Pokud si vypomůžeme hláškou z „jeho“ kultovní komedie Vrchní, prchni (1981), stěrače mu stírají, světla svítí a klakson stále skvěle troubí. Zdeněk Svěrák, jeden z největších českých vypravěčů, oslaví své kulaté narozeniny přímo na jevišti Divadla Járy Cimrmana. A bude to událost, jaká tu ještě nebyla.
Český rozhlas (ČRo) chystá na sobotu 28. března slavnostní večer, který se díky živému přenosu dostane nejen do éteru Radiožurnálu, ale vůbec poprvé také na plátna více než stovky kin po celé republice. Vstupenky jsou už v prodeji a zájem je obrovský.
Návrat ke kořenům
Spisovatel, herec, scenárista a cimrmanolog Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 90. narozeniny večerem v Divadle Járy Cimrmana. Program, u jehož zrodu a realizace stojí ČRo, se vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby v improvizované Nealkoholické vinárně U Pavouka, se kterou v šedesátých letech Svěrák v rozhlase začínal. Právě zde vznikaly jeho první autorské projekty a formoval se jeho styl založený na práci se slovem a dialogem.
„Pro mě je rozhlas médium, do kterého jsem se zamiloval. To bylo ještě v době, kdy rozhlas a televize zápasily o přízeň a ten rozhlas ji měl ještě o něco větší. Já jsem se díky němu naučil vyjadřovat nevizuálně, pouze slovem. Byla to moje parketa. Ovšem je to chyba i přednost všech našich filmů. Jsou upovídané. Ale je to například výhoda pro slepce, kteří našim filmům rozumí jako vidoucí,“ říká Svěrák.
Rozhlas a kina společně
Program z Divadla Járy Cimrmana začne 28. března v 18.30 a živě ho odvysílá Radiožurnál.
„Poprvé v české historii propojíme rozhlasové vysílání s přenosem do více než stovky kin po celé České republice prostřednictvím sítě společnosti Aerofilms. Na jevišti vznikne improvizovaná vinárna, do níž budou přicházet hosté spjatí se Svěrákovou divadelní, filmovou i rozhlasovou tvorbou,“ prozrazuje ředitel Zpravodajství ČRo Ondřej Suchan.
Hosté i film po přenosu
Vinárnu mimo jiné navštíví Daniela Kolářová, Bolek Polívka, Karel Šíp, Vojtěch Kotek či Tomáš Klus. Další hosté se objeví v průběhu večera. Pořadem provede moderátor Vladimír Kroc ve spolupráci s rozhlasovým znalcem Divadla Járy Cimrmana Tomášem Malečkem. Kina po skončení přenosu navážou podle vlastní dramaturgie projekcí vybraného filmu se Zdeňkem Svěrákem. Část výtěžku ze vstupného bude věnována na podporu Centra Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy a jejich rodinám.
„Za první tři dny od oznámení akce vnímáme ze strany kin i diváků enormní zájem a máme radost, že se k ní připojíme,“ komentuje ředitel distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle.
Dokument, pohádka i osobní setkání
ČRo Dvojka nabídne profilový dokument nazvaný Na chalupě u lesa, který zachycuje přátelskou návštěvu Vojty Kotka u Zdeňka Svěráka na jeho chalupě. Protože v divadle je vždycky spěch, je to výjimečný okamžik, ve kterém si mohou v klidu kamarádsky povídat o životě, o otcovství, o odchodech blízkých, o zrodu i budoucnosti divadla Járy Cimrmana. Tak jako byl pro Zdeňka Svěráka vzorem Jan Werich, je pro Vojtu Kotka vzorem Zdeněk Svěrák.
Ve vysílání nebude chybět ani dětská tvorba Zdeňka Svěráka. Český rozhlas Dvojka zařadí premiéru pohádky Pan Buřtík a pan Špejlička.
„Zdeněk Svěrák patří k osobnostem, které zásadně ovlivnily českou kulturu i rozhlasovou tvorbu. Za celý Český rozhlas mu děkuji za mimořádný přínos, inspiraci a radost, kterou svou prací přináší už desítky let. K jeho devadesátým narozeninám mu přejeme především pevné zdraví a stále stejný smysl pro humor a nadhled,“ uzavírá generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
