Oscarový Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozky v éteru. Autor, který stál u kolébky Cimrmanů i kultovních filmů

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  16:00
Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel oslaví 90. narozeniny s Českým rozhlasem. Přímý přenos zamíří i do více než stovky kin.
Zdeněk Svěrák a filmové trofeje. Tentokrát pózuje s cenou z filmového festivalu...

Zdeněk Svěrák a filmové trofeje. Tentokrát pózuje s cenou z filmového festivalu v Karlových Varech | foto: MAFRA

Film Kolja přinesl Janu a Zdeňkovi Svěrákovým sošku Oscara
Zdeněk Svěrák s Ladislavem Smoljakem ve filmu Pane, vy jste vdova
Zdeněk Svěrák s dvorním skladatelem svých písňových textů
Zdeněk Svěrák určoval s Ladislavem Smoljakem životní cestu Divadla Járy...
15 fotografií

Devadesát let, a pořád ve formě. Pokud si vypomůžeme hláškou z „jeho“ kultovní komedie Vrchní, prchni (1981), stěrače mu stírají, světla svítí a klakson stále skvěle troubí. Zdeněk Svěrák, jeden z největších českých vypravěčů, oslaví své kulaté narozeniny přímo na jevišti Divadla Járy Cimrmana. A bude to událost, jaká tu ještě nebyla.

Cimrmani si na scéně vždy vystačili bez žen. Tady s odpovědnou redaktorkou knihy o divadle.

Český rozhlas (ČRo) chystá na sobotu 28. března slavnostní večer, který se díky živému přenosu dostane nejen do éteru Radiožurnálu, ale vůbec poprvé také na plátna více než stovky kin po celé republice. Vstupenky jsou už v prodeji a zájem je obrovský.

Návrat ke kořenům

Spisovatel, herec, scenárista a cimrmanolog Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 90. narozeniny večerem v Divadle Járy Cimrmana. Program, u jehož zrodu a realizace stojí ČRo, se vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby v improvizované Nealkoholické vinárně U Pavouka, se kterou v šedesátých letech Svěrák v rozhlase začínal. Právě zde vznikaly jeho první autorské projekty a formoval se jeho styl založený na práci se slovem a dialogem.

Zdeněk Svěrák určoval s Ladislavem Smoljakem životní cestu Divadla Járy Cimrmana i české filmové tvorby.

„Pro mě je rozhlas médium, do kterého jsem se zamiloval. To bylo ještě v době, kdy rozhlas a televize zápasily o přízeň a ten rozhlas ji měl ještě o něco větší. Já jsem se díky němu naučil vyjadřovat nevizuálně, pouze slovem. Byla to moje parketa. Ovšem je to chyba i přednost všech našich filmů. Jsou upovídané. Ale je to například výhoda pro slepce, kteří našim filmům rozumí jako vidoucí,“ říká Svěrák.

Rozhlas a kina společně

Program z Divadla Járy Cimrmana začne 28. března v 18.30 a živě ho odvysílá Radiožurnál.

„Poprvé v české historii propojíme rozhlasové vysílání s přenosem do více než stovky kin po celé České republice prostřednictvím sítě společnosti Aerofilms. Na jevišti vznikne improvizovaná vinárna, do níž budou přicházet hosté spjatí se Svěrákovou divadelní, filmovou i rozhlasovou tvorbou,“ prozrazuje ředitel Zpravodajství ČRo Ondřej Suchan.

Zlatá soška Oscara za Kolju

Hosté i film po přenosu

Vinárnu mimo jiné navštíví Daniela Kolářová, Bolek Polívka, Karel Šíp, Vojtěch Kotek či Tomáš Klus. Další hosté se objeví v průběhu večera. Pořadem provede moderátor Vladimír Kroc ve spolupráci s rozhlasovým znalcem Divadla Járy Cimrmana Tomášem Malečkem. Kina po skončení přenosu navážou podle vlastní dramaturgie projekcí vybraného filmu se Zdeňkem Svěrákem. Část výtěžku ze vstupného bude věnována na podporu Centra Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy a jejich rodinám.

„Za první tři dny od oznámení akce vnímáme ze strany kin i diváků enormní zájem a máme radost, že se k ní připojíme,“ komentuje ředitel distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle.

Dokument, pohádka i osobní setkání

ČRo Dvojka nabídne profilový dokument nazvaný Na chalupě u lesa, který zachycuje přátelskou návštěvu Vojty Kotka u Zdeňka Svěráka na jeho chalupě. Protože v divadle je vždycky spěch, je to výjimečný okamžik, ve kterém si mohou v klidu kamarádsky povídat o životě, o otcovství, o odchodech blízkých, o zrodu i budoucnosti divadla Járy Cimrmana. Tak jako byl pro Zdeňka Svěráka vzorem Jan Werich, je pro Vojtu Kotka vzorem Zdeněk Svěrák.

Zdeněk Svěrák mávající

Ve vysílání nebude chybět ani dětská tvorba Zdeňka Svěráka. Český rozhlas Dvojka zařadí premiéru pohádky Pan Buřtík a pan Špejlička.

„Zdeněk Svěrák patří k osobnostem, které zásadně ovlivnily českou kulturu i rozhlasovou tvorbu. Za celý Český rozhlas mu děkuji za mimořádný přínos, inspiraci a radost, kterou svou prací přináší už desítky let. K jeho devadesátým narozeninám mu přejeme především pevné zdraví a stále stejný smysl pro humor a nadhled,“ uzavírá generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Emil Synek alias Prdlavka oslaví kulatiny

  • Zdeněk Svěrák je symbolem laskavého českého humoru, laskavosti a práce se slovem.

Zdeněk Svěrák

  • Spisovatel, scenárista, herec, dramatik, textař a rozhlasový autor se narodol 28. března 1936 v Praze. Mezi jeho nejčastěji skloňované „aliasy“ patří Prdlavka, přezdívka z filmu Vrchní, prchni! (1980), a také Emil Synek. To je pro změnu pseudonym, který Svěrák používal pro tvorbu textů k populární a dechové hudbě, za které se dříve styděl.
  • Proslavil se hlavně jako spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana (spolu s Ladislavem Smoljakem), jako autor filmových scénářů, často ve spolupráci se svým synem Janem Svěrákem (Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve), a také jako rozhlasový tvůrce legendárních pořadů. Ty pomáhal vytvářet už od 60. let.
  • Svěrák je rovněž podepsán jako textař pod celou řadou písní. Jmenujme například skladby pro Jaroslava Uhlíře: Není nutno, Severní vítr či Pramen zdraví z Posázaví.
  • Za film Kolja získal Svěrák Oscara za nejlepší cizojazyčný film (1997). Je držitelem mnoha dalších ocenění a je vnímán jako autor s mimořádným citem pro jazyk, humor a lidskost. JAR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Strání se připravuje na fašankovou obchůzku, každoročně ji sledují tisíce lidí

ilustrační snímek

Strání na Uherskohradišťsku se připravuje na tradiční fašankovou obchůzku, při níž vesnicí projdou v sobotu 14. února folklorní soubory. Půjde o jeden z...

10. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Kamion na D1 u Brna nedobrzdil v koloně, řidič zemřel. Směr k Ostravě stojí

Řidič kamionu zemřel na D1 u Brna po nárazu do kamionu před sebou. (10. února...

Na 191. kilometru dálnice D1 u Brna ve směru na Ostravu havarovaly v úterý odpoledne dva kamiony. Jeden řidič při nehodě zemřel, dalšího člověka záchranáři převezli do nemocnice. Směr na Ostravu je...

10. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:24

Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí

V dopravních prostředcích MHD v Ostravě začali pracovat přepravní asistenti. A...

Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet...

10. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Dívku srazila při přebíhání silnice tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky,...

Zhruba dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když přebíhala silnici. Neutrpěla vážnější zranění. Záchranáři ji na místě ošetřili, ale jelikož si...

10. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Napajedel se po více než deseti letech vrátí fašanková zábava

ilustrační snímek

Do Napajedel na Zlínsku se po více než deseti letech vrátí masopustní zábava s průvodem masek městem i zabijačkou. V sobotu 14. února se tam uskuteční Fašank,...

10. února 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

Driftující policie na sněhu

Policistům ze speciálního útvaru, které začátkem ledna natočil kolemjdoucí, jak v době služby driftují s policejním vozidlem na sněhu na pražském Strahově, nehrozí ukončení pracovního poměru. Případ...

10. února 2026  9:52,  aktualizováno  16:06

Výstavba kanalizace komplikuje dopravu v Dětmarovicích na Karvinsku

10. února 2026  16:03

Plzeňský novocirkusový festival Žonglobalizace bude nově delší a na víc místech

ilustrační snímek

Plzeňský festival nového cirkusu Žonglobalizace bude mít od letoška nový formát. Po 15 letech, kdy byl spojovaný především s týdenní jarní akcí v oblasti U...

10. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Oscarový Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozky v éteru. Autor, který stál u kolébky Cimrmanů i kultovních filmů

Zdeněk Svěrák a filmové trofeje. Tentokrát pózuje s cenou z filmového festivalu...

Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel oslaví 90. narozeniny s Českým rozhlasem. Přímý přenos zamíří i do více než stovky kin.

10. února 2026

Led na přírodních nádržích v Brně už není dostatečný, upozorňují strážníci

ilustrační snímek

Led na přírodních vodních nádržích v Brně není kvůli oteplení v posledních dnech dostatečně silný, strážníci vstup na něj nedoporučují. Na Brněnské přehradě...

10. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

10. února 2026  15:44

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.