Oslava Dne Středočeského kraje nabídne akce zdarma nebo za jednu korunu

Podzimní výlet můžete spojit s oslavou Dne Středočeského kraje. V den, kdy si připomínáme také vznik samostatného Československa (28. října), se otevřou muzea, galerie, památníky a další kulturní instituce po celém kraji.
Podzim bude ve středních Čechách rozmanitý. Čekají vás výstavy a expozice, komentované prohlídky, tematické programy, tvořivé aktivity i další speciální akce. Řada míst nabídne vstupné zdarma nebo za symbolickou jednu korunu.
Příběhy, které utvářely historii státu
Vyberte si z pestré nabídky a vyrazte poznávat příběhy, osobnosti i místa, která utvářela historii našeho státu. Den Středočeského kraje je ideální příležitostí objevit něco nového – třeba jen kousek od vašeho domova.
Například Středočeská centrála cestovního ruchu (Husova 156/21, Praha 1) společně s Obchůdkem s regionálními produkty se zapojí jak do Dne Středočeského kraje, tak také na jeden den do Týdne ATIC. Na návštěvníky čeká vědomostní kvíz o vstupenky a drobné dárečky pro účastníky. Soutěž bude probíhat celý den. Informační centrum bude otevřené od 10.00 do 18.00.
Akce chystají Muzeum Českého krasu, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, Hornické muzeum Příbram, Památník T.G.M. v Lánech, GASK – Galerie Středočeského kraje, České muzeum stříbra Kutná Hora nebo Regionální muzeum Jílové u Prahy. Více o zajímavých akcích ve středních Čechách níže v boxu.
I střední Čechy hrály významnou roli
- Den vzniku samostatného československého státu připadá také na Den Středočeského kraje. Právě střední Čechy hrály při vzniku samostatného československého státu významnou roli. Kde se dějí zajímavé akce? Deník Metro vybral ty nejzajímavější z nich.
- Muzeum Českého krasu
Den Středočeského kraje můžete oslavit také návštěvou Muzea Českého krasu a jeho poboček v Berouně, Hořovicích a Žebráku. Čekají vás výstavy, stálé expozice i speciální programy. V Muzeu Českého krasu v Berouně si za symbolické vstupné 1 Kč prohlédnete stálé expozice a výstavu VIDA ve stínu. Připraven je také celodenní geologický program Loučení s Geoparkem, tentokrát věnovaný minerálům, se vstupným 50 Kč. Za jednu korunu můžete navštívit také Plzeňskou bránu. Otevřeno bude od 10 do 17 hodin.
- Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Pestrý program, který propojí hudbu, historii, výtvarné aktivity i zábavu pro děti. Po celý den budou přístupné historické interiéry památníku a jeho výstavy i kavárna ve Sládkovně.
- Hornické muzeum Příbram
Rodinný program Havířské šprýmování hravou formou přiblíží práci a každodenní život horníků v minulosti.
- Památník T.G.M. v Lánech
Program zahájí ve 12.00 pietní vzpomínka na generála M. R. Štefánika u Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Ve 13.30 bude v Lánech uctěna památka prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka položením věnců na jeho hrob. Od 14.00 pak v muzeu proběhne simultánní šachová partie s mistrem světa a šachovým velmistrem Vlastimilem Jansou.
- České muzeum stříbra Kutná Hora
Po celý den bude platit zvýhodněné vstupné 20 Kč. V Hrádku se můžete těšit na komentované prohlídky výstav Cesty vědy, hranice víry a Lesk a bída s jejich autory, na setkání s odbornými pracovníky muzea nad poklady návštěvníků v rámci programu Příběhy starých věcí.
- Muzeum Mladoboleslavska
Připravilo program na dvou svých pobočkách. Letecké muzeum Metoděje Vlacha nabídne výstavu vojenské techniky a letecké i vojenské ukázky. Muzeum Benátecka vezme návštěvníky po stopách Jana z Werthu, na dobrodružnou stezku s úkoly a šiframi.
- Více najdete na www.strednicechy.cz.