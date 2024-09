Ošlehaný borec z Alp. Německy mluvící Ital Reinhold Messner oslaví kulaté osmdesátiny

Reinhold, oplakávaný a považovaný za mrtvého, se objevil po šesti dnech strádání. Tři následující měsíce strávil v nemocnici, kde mu amputovali omrzlé prsty na nohou i konečky prstů u rukou.

„Tato expedice byla klíčovou výpravou mého života, protože na ní jsem se naučil žít ve velkých dimenzích včetně té největší dimenze lidského života, kterou je smrt,“ vzpomínal později. Svého bratra pohřbil až v roce 2005, do té doby čelil obviněním, že ho na kopci nechal. Až jeho nález po 25 letech dokázal, že sourozenci pomoci nemohl.

Bez kyslíku, lan i kumpánů

Z Messnera se stala superstar závěrem 70. let, jeho obdivovatele fascinovalo chlapské charizma i jímavý životní příběh. Narodil se 17. září 1944 v rodině venkovského učitele jako druhé z devíti dětí. Měl osm bratrů včetně nešťastného Güntera.

Již v pěti letech vylezl s tátou na svůj první vrchol a hory se staly jeho osudem. Svou přívětivou tvář mu ukázaly v květnu 1978, kdy se na druhý pokus ocitl jako první člověk bez kyslíkových přístrojů na nejvyšší hoře světa Mount Everestu. V témže roce překonal další hranici: svou osudovou horu Nanga Parbat zdolal sólo.

Poté, co v roce 1979 pokořil druhý nejvyšší vrchol světa K2, se mu v srpnu 1980 podařil opravdu unikátní výkon. Jako první vystoupil zcela sám, nejen bez podpůrného týmu, ale také bez fixních lan, na vrchol Everestu.

Zbývající osmitisícovky padly během následujících šesti let. Na tu poslední, Lhoce, vystoupil 16. října 1986 Zdolání všech osmitisícovek zvládl za 16 let. Řada jeho výstupů byla zapsána i do Guinnessovy knihy rekordů.

Od Grónska po Taklamakan

Po výstupu na svou poslední osmitisícovku v roce 1986 se dal i na jiné dobrodružné kousky. Koncem roku 1986 výstupem na Mount Vinson v Antarktidě zdolal poslední ze sedmi nejvyšších vrcholů všech sedmi kontinentů a stal se prvním horolezcem, který to dokázal bez pomoci umělého kyslíku.

V roce 1990 pak s Němcem Arvedem Fuchsem přešel přes jižní pól Antarktidu, a to bez psů a techniky, celkem 2800 kilometrů zvládli za 92 dní. O tři roky později překonal s bratrem Hubertem Grónsko. Podnikal expedice do pohoří Altaj a pouště Gobi v Mongolsku, přešel taktéž pouště Taklamakan v Číně nebo Atacama v Jižní Americe.

Nesmysl na olympiádě

Vlasatý borec několikrát navštívil Česko, naposledy pokřtil svou publikaci Pád nebes a ocenil také výkon lezce Adama Ondry. „Adam je nejlepší skalní lezec na světě. Je úspěšný i ve sportovním lezení, a až s ním skončí a bude se věnovat pouze skalám, tak toho dokáže ještě víc,“ uvedl Messner, který je velkým kritikem sportovního lezení, které mělo premiéru už na olympiádě v Tokiu před třemi lety. „Vždyť se to odehrává na stěně z plastu! S plastovými chyty. Co to má být? Každá opice je nahoře rychleji,“ podivovala se živoucí legenda.