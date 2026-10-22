U piva se vedou „moudré“ řeči a každý je doktor. Ženám patří menopauza, rakovina prsu, dělohy. A taky osteoporóza. Protože se vyčerpaly rozením dětí. Pivní mýty se nás stále drží zuby nehty.
Třetina pacientů po zlomenině do roka umírá
Muži mají zase vyhrazenu prostatu a pleš. To druhé je možná trápí víc než to první. Řeší to příčesky, „přehazovačkami“ zbytků porostu zezadu dopředu, případně kloboukem, který lesklou hlavu skryje.
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Osteoporóza, která se ale dotýká i mužské poloviny společnosti, je dlouhodobým zdravotním problémem už desítky let. Málokdo si uvědomuje, že každý pátý muž nad padesát let utrpí během dalšího života osteoporotickou zlomeninu. To znamená zlomeninu, kterou by neřídnoucí kosti s největší pravděpodobností bez problémů zvládly.
Kvůli osteoporóze dochází nejčastěji ke zlomenině krčku stehenní kosti, obratlů nebo zápěstí. Ať už jde o ženy, nebo o muže bez rozdílu. „Zlomenina krčku kosti stehenní je pro člověka devastující – třetina lidí do roka po zlomenině zemře, třetina se nevrátí do původního stavu a stává se závislou na pomoci druhých a pouze jedna třetina postižených se vyzdraví bez následků,“ upozorňuje Lenka Dejdarová, praktická lékařka, která je u osteoporotických pacientů jak se říká první na ráně. Mohou ji včas zachytit a také mohou na své pacienty dlouhodobě působit z hlediska prevence.
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Hýbejte se, kosti víc vydrží
Ženy nad 60 let a muže nad 70 let lékaři na denzitometrii posílají automaticky. „Praktičtí lékaři hrají v prevenci osteoporózy důležitou roli. Jako první mohou zachytit rizikové faktory a rozhodnout o dalším vyšetření. Čím dříve osteoporózu odhalíme, tím větší máme šanci předejít zlomeninám a jejich závažným následkům,“ říká Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství.
Lékaři upozorňují, že škodí například příliš nízká tělesná hmotnost, samozřejmě nedostatek pohybu, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, chronická onemocnění nebo užívání některých léků. „Důležité je vybudovat si už v mládí dobrou kostní hmotu. Prevence osteoporózy proto začíná už v dětství správnou životosprávou a dostatkem pohybu,“ říká MUDr. Dejdarová. Vhodné jsou sporty s působením gravitace, například skoky přes švihadlo, volejbal, basketbal, tenis či silový trénink.
Osteoporóza