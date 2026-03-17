Ostravská kapela spojila trpělivost a drzost s hvězdnými spolupracovníky. Jak to dokázala?

Filip Jaroševský
  19:00
Na první pohled outsideři. A na druhý vlastně trochu taky. Ostravská hudební skupina Myschak Band, kterou vede zpěvák a muzikant Michal „Myschak“ Schmidtmeyer se po letech interpretace převzatých skladeb začala intenzivně věnovat i vlastní autorské tvorbě. Výsledkem je debutové album s hosty, na které běžně dosáhnou jen zavedená jména. Myschak Band ale ukazují, že když se spojí trpělivost, kontakty a trochu drzosti, může to vyjít. Byla to právě zdravá drzost, díky které se dostali i na stránky deníku Metro.
Fotogalerie3

Frontman Myschak Bandu Michal Schmidtmeyer je na snímku kapely uprosřed.

„Jsem rodák z Ostravy a zatím mě moc lidí nezná, nicméně na vycházející desce se mnou spolupracovali velice známí a uznávaní umělci, jako je například Michal Prokop. Napadlo mě, zda by vaše redakce měla zájem se mnou udělat rozhovor,“ lákal nás ke spolupráci Schmidtmeyer.

Kde se vlastně vzala kapela Myschak Band?
Hrajeme v různých sestavách už od roku 2009. Tehdy jsme se ale věnovali výhradně převzaté tvorbě – od české a slovenské hudby až po zahraniční pop-rock. Vlastní tvorbu jsme vůbec neřešili.

Kdy nastal zlom směrem k autorské hudbě?
Během pandemie covidu-19 mi lidé v mém okolí začali říkat, že bych měl přestat někoho kopírovat a začít tvořit vlastní hudbu. Tak vznikl náš první singl Touhy, který jsme vydali v roce 2023.

A kdy přišla myšlenka na celé album?
Původně jsem si chtěl jen splnit dlouholetý sen – skládat vlastní melodie. Když jsem ale viděl, že Touhy mají na Spotify docela slušná čísla, a to jsme úplně neznámá kapela, dostal jsem chuť posunout to dál.

Frontman Myschak Bandu Michal Schmidtmeyer

Co následovalo potom?
Otevřel jsem, obrazně řečeno, šuplík plný nápadů. Měl jsem tam různé náměty písní, některé i dvacet let staré. Vybral jsem ty, které mi přišly použitelné, nahrál základní melodické linky a sdílel je se zbytkem kapely.

Jak kapela reagovala na nápad natočit autorské album?
Upřímně mě překvapilo, jak pozitivně to přijali. Asi byl čas na změnu. Navíc se ukázalo, že nejsou jen skvělí muzikanti, ale také skladatelé, textaři a producenti.

Kdo měl na albu největší autorský podíl?
Výrazně se zapojil Zbyněk Hanák, především po textové stránce a v úpravách melodií a frázování. Myslím, že je to skrytý talent, který by klidně mohl spolupracovat třeba s Pokáčem nebo Fanánkem. Velký podíl měl také Petr „Močák“ Svoboda, který se výrazně podílel na hudební produkci ve studiu.

Takže jde o týmovou práci?
Přesně tak. Já jsem sice přinesl základní nápady, ale bez kapely a Jana Maštalíře ze studia Stable Records by z toho nic pořádného nevzniklo.

Jak se vám podařilo získat jména, jako je Michal Prokop nebo Michal Žáček?
To jsou příběhy na delší vyprávění. U Prokopa to bylo tak, že jsme ve studiu nahráli píseň, u které jsme cítili, že by potřebovala charismatický hlas zkušeného zpěváka. Přes společné známé jsem získal kontakt a zavolal mu.

Jak reagoval?
Řekl, že s nikým nespolupracuje, nemá čas a všechno mu trvá dlouho. Zmínil ale, že o nás slyšel, a požádal mě, ať mu skladbu pošlu – že si ji alespoň poslechne.

Myschak Band

Co se stalo potom?
Dodnes tomu nemůžu uvěřit. Asi dvě hodiny po odeslání dema mi napsal, že do toho jde, protože se mu písnička líbí. A za dva dny měl svůj part natočený.

Se saxofonistou Michalem Žáčkem to probíhalo podobně?
Řekl bych, že ještě jednodušeji. Oba jsme z Ostravy a potkáváme se na různých akcích. Učí na ZUŠ, kam chodí moje dcery, a hraje v několika kapelách.

Takže jste se znali už dříve?
Ne úplně osobně. Když jsem ho oslovil a zmínil společné známé, jako profesionál souhlasil, že si s námi v jedné skladbě zahraje. Pak už šlo jen o sladění termínu.

Jak vznikl duet s herečkou Kamilou Janovičovou?
S Kamilou se známe delší dobu. Poprvé jsme spolupracovali na videoklipu k písni Touhy. Je nejen skvělá herečka, ale i výborná zpěvačka, což dokazuje i na divadelních prknech. A hlavně je to skvělý člověk. V Myschak Bandu si zakládáme nejen na talentu, ale i na lidské stránce. Přátelská atmosféra je pro nás zásadní a věřím, že je to z desky slyšet.

Kde si mohou posluchači album poslechnout?
Je dostupné na všech hlavních digitálních platformách – Spotify, Apple Music, YouTube Music a dalších. Odkaz na poslech je například zde: Odkaz

Plánujete i fyzické vydání, třeba CD nebo vinyl?
Zatím ne. Je to finančně náročné a upřímně – kdo dneska ještě poslouchá hudbu tímto způsobem? Album jsme proto vydali jako takzvané MSCH – Music Scan Collection Handbook. Jde o tištěnou knížečku ve formě leporela, která obsahuje texty, akordy, informace o kapele a hlavně QR kód vedoucí na streamovací platformy. Posluchač si tak jednoduše může vybrat svou oblíbenou aplikaci. Tento název jsme si mimochodem dokonce nechali zaregistrovat jako ochrannou známku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

17. března 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.