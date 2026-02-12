Zatímco české hokejistky už mají skupinu za sebou, čeští hokejisté teprve dnes do turnaje vstoupí. A to pořádně zostra. Hned na úvod je v Miláně čeká hvězdami z NHL nabitá Kanada. Zápas začne v 16:40 a vysílat jej bude ČT Sport.
„Bude to jeden z nejtěžších zápasů, co jsem kdy hrál. Věřím, že jsme připravení, ale nečeká nás nic lehkého. Někteří jsme dlouho nehráli,“ řekl kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka, jenž si v Miláně připíše start již na páté olympiádě. „Je to klasický začátek turnaje. Bude důležité do toho dobře vstoupit. Víme, co chceme hrát. Teď jde o to, jestli to budeme schopní dělat. Věřím, že ano,“ doplnil zkušený útočník.
Složení formací zatím není známé, konečnou podobu trenéři odhalí krátce před samotným zápasem. Nedělní trénink, který byl ještě přístupný veřejnosti, ale nabídl první náznaky, jak by národní tým mohl na ledě vypadat.
Možné složení formací národního týmu na ZOH:
Útok:
1) Nečas – Hertl – Pastrňák
2) Palát – Kämpf – Kaše
3) Červenka – Sedlák – Tomášek
4) Stránský – Faksa – Kubalík
Náhradníci: Flek, Chlapík
Obrana:
1) Hronek – Šimek
2) Kempný – Gudas
3) Špaček – Rutta
4) Ticháček – Kundrátek
Hvězdná Kanada
Kanaďané přijeli do Milána s doslova galaktickou soupiskou. Na prvním tréninku bylo jasné, že javorové listy disponují neuvěřitelnou silou. V čele útoku stojí Connor McDavid (96 bodů v 58 zápasech – nejproduktivnější hráč v aktuálním ročníku NHL), po jehož boku se objevili tahoun San Jose Macklin Celebrini (4. nejproduktivnější hráč) a tvrďák Tom Wilson z Washington Capitals.
Další formace? Rychlík Nathan MacKinnon (2. nejproduktivnější hráč letošní NHL – 93 bodů v 55 zápasech) doplněný Bradem Marchandem a Nickem Suzukim. A když je „až třetím centrem“ Sidney Crosby, legenda s přezdívkou Captain Canada, mluví to samo za sebe. Ofenzivní hrozba navíc nekončí pouze u útočníků. Obranu diriguje fenomenální Cale Makar, který sbírá v průměru bod na zápas.
Turnaj již včera otevřely úvodní dva zápasy. Hned v tom prvním došlo k prvnímu velkému překvapení. Slováci totiž porazili obhájce olympijského zlata – Finsko. A to poměrem 4:1.
Program českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10