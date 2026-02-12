Ostrý start se českým hokejistům na ZOH nepodařil. S Kanadou prohráli rozdílem třídy

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   19:21
Olympijský hokejový turnaj dneškem začal i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas s Kanadou však šťastný konec neměl.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Čeští hokejisté prohráli v úvodním utkání na olympijském turnaji v Miláně s favorizovanou Kanadou. Po vyrovnané první třetině Češi nakonec inkasovali pět branek a sami neskórovali ani jednou. Prohráli tedy nakonec 0:5.

„První dvě třetiny vlastně nebyly ani moc špatné, ale ve třetí už to nebylo ono. Musíme to zahodit za hlavu a soustředit se na další zápasy,“ řekl po zápase útočník Martin Nečas.

Skóre otevřel Macklin Celebrini. Třemi nahrávkami se pod výhru podepsal Connor McDavid. Čisté konto vychytal díky 26 úspěšným zásahům Jordan Binnington.

Dalším soupeřem svěřenců kouče Radima Rulíka ve skupině A bude v pátek Francie, která dnes podlehla Švýcarsku 0:4. Utkání začne v 16:40.

Před zápasem s Kanadou

To, že zápas s Kanadou bude těžký, věděl i útočník Roman Červenka. „Bude to jeden z nejtěžších zápasů, co jsem kdy hrál. Věřím, že jsme připravení, ale nečeká nás nic lehkého. Někteří jsme dlouho nehráli,“ řekl kapitán hokejové reprezentace, jenž si v Miláně připíše start již na páté olympiádě. „Je to klasický začátek turnaje. Bude důležité do toho dobře vstoupit. Víme, co chceme hrát. Teď jde o to, jestli to budeme schopní dělat. Věřím, že ano,“ doplnil zkušený útočník.

Hokej na ZOH 2026 startuje: Extraliga má v Miláně nečekaně silné zastoupení i díky Lotyšsku

Složení formací nebylo dopředu známé, konečnou podobu trenéři odhalili krátce před samotným zápasem. Nedělní trénink, který byl ještě přístupný veřejnosti, ale nabídl první náznaky, jak by národní tým mohl na ledě vypadat.

Možné složení formací národního týmu na ZOH:

Útok:

1) Nečas – Hertl – Pastrňák

2) Palát – Kämpf – Kaše

3) Červenka – Sedlák – Tomášek

4) Stránský – Faksa – Kubalík

Náhradníci: Flek, Chlapík

Obrana:

1) Hronek – Šimek

2) Kempný – Gudas

3) Špaček – Rutta

4) Ticháček – Kundrátek

Hvězdná Kanada

Kanaďané přijeli do Milána s doslova galaktickou soupiskou. Na prvním tréninku bylo jasné, že javorové listy disponují neuvěřitelnou silou. V čele útoku stojí Connor McDavid (96 bodů v 58 zápasech – nejproduktivnější hráč v aktuálním ročníku NHL), po jehož boku se objevili tahoun San Jose Macklin Celebrini (4. nejproduktivnější hráč) a tvrďák Tom Wilson z Washington Capitals.

Další formace? Rychlík Nathan MacKinnon (2. nejproduktivnější hráč letošní NHL – 93 bodů v 55 zápasech) doplněný Bradem Marchandem a Nickem Suzukim. A když je „až třetím centrem“ Sidney Crosby, legenda s přezdívkou Captain Canada, mluví to samo za sebe. Ofenzivní hrozba navíc nekončí pouze u útočníků. Obranu diriguje fenomenální Cale Makar, který sbírá v průměru bod na zápas.

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Na koho můžou narazit Češky? Hrozí neoblíbený soupeř

Turnaj již včera otevřely úvodní dva zápasy. Hned v tom prvním došlo k prvnímu velkému překvapení. Slováci totiž porazili obhájce olympijského zlata – Finsko. A to poměrem 4:1.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V pozoru televize i notebook. Pro českého fanouška nastane v pátek na olympiádě dilema

Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení...

Česká televize protestovala, ale nebylo jí to nic platné. V pátek v podvečer budou mít čeští fanoušci velký problém: co sledovat dřív? V akci budou najednou oba hokejové týmy a Metoděj Jílek se...

12. února 2026  19:49

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu...

12. února 2026  12:12,  aktualizováno  19:29

Ostrý start se českým hokejistům na ZOH nepodařil. S Kanadou prohráli rozdílem třídy

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Olympijský hokejový turnaj dneškem začal i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas s Kanadou však šťastný...

12. února 2026  19:21

Do soutěže architektů na nové náměstí dostal Hradec Králové 49 návrhů

ilustrační snímek

Do architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové přišlo městu 49 návrhů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla...

12. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Karlovarský kraj zahájil kampaň, kterou chce podpořit zdravotní prevenci

KarlovarskĂ˝ kraj zahĂˇjil kampaĹ, kterou chce podpoĹ™it zdravotnĂ­ prevenci

Karlovarský kraj spustil kampaň zaměřenou na prevenci zdraví. Má zvýšit povědomí o možnostech a významu preventivních prohlídek a motivovat lidi k péči o...

12. února 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Soud H. Králové s firmou Prima o přestavbu školy je u konce, město platit nemusí

ilustrační snímek

Několikaletý soudní spor Hradce Králové se stavební firmou Prima kvůli přestavbě Základní umělecké školy Střezina je u konce. Město firmě nemusí platit 13,5...

12. února 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

Jihomoravský kraj a univerzity představily firmám své investiční plány

ilustrační snímek

Zástupci Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně dnes budoucím dodavatelům představili své investiční plány. Cílem...

12. února 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Muzeum Kroměřížska vystavuje výtvarná díla členů Umělecké besedy

Muzeum KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľska vystavuje vĂ˝tvarnĂˇ dĂ­la ÄŤlenĹŻ UmÄ›leckĂ© besedy

Muzeum Kroměřížska vystavuje ode dneška současná výtvarná díla členů Umělecké besedy. Spolek od roku 1863 sdružuje výtvarníky, hudebníky a literáty. První...

12. února 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Ve středočeských městech působí řada organizací pro mládež, chybějí psychologové

ilustrační snímek

Ve středočeských městech je řada organizací, které podporují mládež a působí jako prevence negativních společenských jevů včetně kriminality. Často je...

12. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

12. února 2026  18:37

Láska, data a papriková omáčka. Jak vypadá český Valentýn v roce 2026?

Tak třeba takto může vypadat valentýnská romantika. Ilustrační obrázek byl...

Svátek lásky, nebo ne? Jak v Česku doopravdy probíhají přípravy na Valentýna? Únorová data z vyhledávání Google naservírovala přehled toho, po čem Češi na svátek zamilovaných skutečně touží. S...

12. února 2026  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.