Čeští hokejisté prohráli v úvodním utkání na olympijském turnaji v Miláně s favorizovanou Kanadou. Po vyrovnané první třetině Češi nakonec inkasovali pět branek a sami neskórovali ani jednou. Prohráli tedy nakonec 0:5.
„První dvě třetiny vlastně nebyly ani moc špatné, ale ve třetí už to nebylo ono. Musíme to zahodit za hlavu a soustředit se na další zápasy,“ řekl po zápase útočník Martin Nečas.
Skóre otevřel Macklin Celebrini. Třemi nahrávkami se pod výhru podepsal Connor McDavid. Čisté konto vychytal díky 26 úspěšným zásahům Jordan Binnington.
Dalším soupeřem svěřenců kouče Radima Rulíka ve skupině A bude v pátek Francie, která dnes podlehla Švýcarsku 0:4. Utkání začne v 16:40.
Před zápasem s Kanadou
To, že zápas s Kanadou bude těžký, věděl i útočník Roman Červenka. „Bude to jeden z nejtěžších zápasů, co jsem kdy hrál. Věřím, že jsme připravení, ale nečeká nás nic lehkého. Někteří jsme dlouho nehráli,“ řekl kapitán hokejové reprezentace, jenž si v Miláně připíše start již na páté olympiádě. „Je to klasický začátek turnaje. Bude důležité do toho dobře vstoupit. Víme, co chceme hrát. Teď jde o to, jestli to budeme schopní dělat. Věřím, že ano,“ doplnil zkušený útočník.
Složení formací nebylo dopředu známé, konečnou podobu trenéři odhalili krátce před samotným zápasem. Nedělní trénink, který byl ještě přístupný veřejnosti, ale nabídl první náznaky, jak by národní tým mohl na ledě vypadat.
Možné složení formací národního týmu na ZOH:
Útok:
1) Nečas – Hertl – Pastrňák
2) Palát – Kämpf – Kaše
3) Červenka – Sedlák – Tomášek
4) Stránský – Faksa – Kubalík
Náhradníci: Flek, Chlapík
Obrana:
1) Hronek – Šimek
2) Kempný – Gudas
3) Špaček – Rutta
4) Ticháček – Kundrátek
Hvězdná Kanada
Kanaďané přijeli do Milána s doslova galaktickou soupiskou. Na prvním tréninku bylo jasné, že javorové listy disponují neuvěřitelnou silou. V čele útoku stojí Connor McDavid (96 bodů v 58 zápasech – nejproduktivnější hráč v aktuálním ročníku NHL), po jehož boku se objevili tahoun San Jose Macklin Celebrini (4. nejproduktivnější hráč) a tvrďák Tom Wilson z Washington Capitals.
Další formace? Rychlík Nathan MacKinnon (2. nejproduktivnější hráč letošní NHL – 93 bodů v 55 zápasech) doplněný Bradem Marchandem a Nickem Suzukim. A když je „až třetím centrem“ Sidney Crosby, legenda s přezdívkou Captain Canada, mluví to samo za sebe. Ofenzivní hrozba navíc nekončí pouze u útočníků. Obranu diriguje fenomenální Cale Makar, který sbírá v průměru bod na zápas.
Turnaj již včera otevřely úvodní dva zápasy. Hned v tom prvním došlo k prvnímu velkému překvapení. Slováci totiž porazili obhájce olympijského zlata – Finsko. A to poměrem 4:1.
Program českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10