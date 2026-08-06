Je to jen pár týdnů, co britský deník Financial Times přinesl první spekulace o tom, že britští vlastníci společnosti Tesco zvažují prodej svých aktiv ve střední Evropě, tedy i v Česku.
|
Lidl, Ikea, ale i Primark a Pepco. Které lovebrandy vám neudělají díru do kapsy?
Kdo by mohl mít zájem?
Podle aktuálních informací dalších finančních médií, i těch českých, začíná obchod nabývat konkrétní obrysy. Britští majitelé údajně již najali bankéře z bank Citigroup a Goldman Sachs, aby s prodejem pomohli, ti začali posílat podrobnější nabídky potenciálním kupcům.
Nejčastěji se v této souvislosti spekuluje o společnosti Schwarz Group, majiteli řetězců Kaufland a Lidl, nebo o polské Biedronce, která se rychle rozšiřuje po celé střední Evropě.
Zvlášť, nebo dohromady?
Původní informace hovořily o prodeji balíčků za střední Evropu, nyní se zdá, že obchod by měl být rozdělen na Česko a Slovensko, které má dohromady 363 prodejen, zatímco 198 prodejen Tesca v Maďarsku bude draženo samostatně.
|
Čtete etikety? Odbornice vysvětluje, na co si dát pozor u doplňků stravy
Český podnik Tesca zaměstnává přibližně 7 000 lidí. Podle odborníků by jeho odhadovaná hodnota mohla být mezi 10 a 15 miliardami korun.