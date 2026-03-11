Česká televize (ČT) odvysílá tuto neděli politickou diskusi Debata ČT – rozpočet 2026, který nabídne politickou rozpravu o státním rozpočtu na rok 2026. Debata tento týden nahradí diskusní pořad Otázky Václava Moravce.
Debata o děravé státní kase
Nedělní speciál bude moderovat dvojice Lukáš Dolanský, tvář pořadu Události, komentáře a Vanda Kofroňová, vedoucí ekonomické redakce České televize a také moderátorka pořadu Události, komentáře z ekonomiky. Hlavním tématem budou veřejné finance v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu pro rok 2026, o němž v těchto dnech rozhoduje Poslanecká sněmovna.
Do diskuse je pozváno šest politiků ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Za vládní strany by se měli televizní debaty zúčastnit Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé). Opozici by měli zastupovat Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
„Od 13. hodiny pak bude pokračovat její druhá část na programu ČT24,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena.
Václav Moravec po 21 letech končí v ČT. Řekl, že nemůže garantovat nezávislost redakční práce
Václav Moravec má půl roku stopku
Moderátor nejsledovanějšího diskuzního pořadu v Česku minulou neděli oznámil, že po 21 letech končí. Václav Moravec svůj krok zdůvodnil tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.
Moravec má s Českou televizí sjednanou konkurenční doložku na půl roku. Ta znamená, že se po tuto dobu nesmí objevit v jiných médiích. Oznámil to mluvčí ČT Michal Pleskot.
Moravec vedle televize působí zejména v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK.