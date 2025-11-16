Lidé si mohou tentokrát oddechnout. Pro obchody – ani ty velké s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních – žádné omezení během 17. listopadu neplatí. Obchody budou mít tedy otevřeno jako jakékoli jiné pondělí.
Na 17. listopad se totiž vztahuje výjimka zákona, který upravuje prodejní dobu během státních svátků. Nařízení, které platí v Česku devět let, zakazuje „velkým“ obchodům mít na státní svátek otevřeno. To však neplatí pro takzvané malé státní svátky. Mezi ně se řadí právě i 17. listopad.
Vyrazte do muzeí
Další dobrá zpráva je i ta, že otevřena budou i místa, kam se v běžné pondělí nepodíváte. Máme na mysli některá muzea a kulturní instituce, kde zpravidla v pondělí mívají zavírací den. Tentokrát budou některá z těchto míst výjimečně otevřena. Navíc řada institucí nabízí i vstup zdarma. Mezi ně patří například i Národní muzeum v Praze, kam se tradičně během podzimních svátků vydá hodně návštěvníků a před budovou v horní části Václavského náměstí se tak nejspíš opět vytvoří dlouhá fronta.
Kam se můžete v pondělí 17. listopadu vydat, najdete v našem přehledu.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno