Otevírací doba 28. října 2025. Které obchody budou mít v úterý zavřeno?

  18:46
V pondělí 28. října si Česko připomene Den vzniku samostatného Československa. Podle zákona jde o státní svátek, kdy musejí mít velké obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?
Zavřeno celý den musí mít velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Pro ty menší zákon žádná omezení neuvádí, některé ale mohou samy od sebe svou otevírací dobu zkrátit nebo nechat zavřeno celý den. Platí to hlavně o prodejnách, které jsou umístěné v budovách obchodních řetězců.

Podzimní prázdniny

Školáci si v letos v říjnu užijí nejméně pět volných dní za sebou. Konkrétní termíny podzimních prázdnin pro každý rok stanovuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Letos připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2025. Některé školy navíc vyhlásily ředitelské volno až do pátku.

Otevřené mohou zůstat obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, ale i některé další, větší prodejny, které mají ze zákona výjimku. Patří sem obchody, které leží (jak říká zákon) „v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.“ Ty mohou mít otevřeno i v případě, že jejich prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních.

Otevřeno mohou mít také benzinky a lékárny bez ohledu na velikost. A díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu mohou mít otevřeno i provozovny, kde se vydává zboží zakoupené přes internet.

Výjimka z výjimky

Výjimku z výjimky představují obchody umístěné v prostorách metra. Jakmile přesáhnou plochu 200 metrů čtverečních, musí zavřít. Neplatí pro ně stejná výjimka jako třeba pro nádraží, aspoň podle výkladu České obchodní inspekce. A právě ta je orgánem, který za nedodržení zákona může rozdávat pokuty.

Otevírací doba o svátcích v ČR

V Česku mají o státních svátcích obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Ne všechny svátky jsou na tom ale z pohledu zákona stejně. Podívejte se, v jaké svátky a významné dny mají obchody zavřeno a kdy mohou zůstat otevřené:

Otevírací doba o svátcích v ČR
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
18. dubna – Velký pátekotevřeno
21. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno

Otevírací doba 28. října 2025. Které obchody budou mít v úterý zavřeno?

