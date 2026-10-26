Zákon o prodejní době zakazuje 28. října prodej v obchodech s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Zavřené tak budou především supermarkety, hypermarkety a další velké prodejny. Omezení se týká potravin i ostatního zboží.
Kde bude 28. října otevřeno?
Výjimku mají menší obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních včetně. Otevřít mohou také lékárny, čerpací stanice a prodejny ve zdravotnických zařízeních.
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Nakoupit bude možné rovněž na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích. Fungovat mohou také výdejní místa e-shopů. Konkrétní otevírací dobu je však vhodné předem ověřit.
Jak budou obchody otevřené v listopadu a o Vánocích?
Po 28. říjnu čekají letos zákazníky ještě dva dny s celodenním zákazem prodeje ve velkých obchodech: 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí tyto prodejny prodávat jen do 12 hodin. Naproti tomu 17. listopadu zákon jejich otevírací dobu neomezuje, přesto mohou některé obchody zavřít z vlastního rozhodnutí.
|Datum
|Svátek
|Prodejny nad 200 m² bez zákonné výjimky
|Středa 28. října
|Den vzniku samostatného československého státu
|Prodej zakázán celý den
|Úterý 17. listopadu
|Den boje za svobodu a demokracii
|Zákon otevření neomezuje
|Čtvrtek 24. prosince
|Štědrý den
|Prodej možný do 12 hodin
|Pátek 25. prosince
|První svátek vánoční
|Prodej zakázán celý den
|Sobota 26. prosince
|Druhý svátek vánoční
|Prodej zakázán celý den