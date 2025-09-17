28. září 2025 je první z podzimních svátků, které nás letos čekají. Školákům velkou radost neudělá – připadne totiž na neděli, takže jim víkend o další volný den neprodlouží. Myslet na něj ale musí všichni ti, kdo jsou zvyklí na neděle plánovat velké týdenní nákupy. Většina velkých obchodů bude mít totiž zavřeno.
Jaké obchody budou mít zavřeno 28. září 2025?
Ze zákona musí mít v neděli 28. září zavřeno všechny obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Do toho se počítají také třeba zkoušecí kabinky, pokladny, výklady. Naopak zázemí pro zaměstnance a další prostory, kam se zákazník nedostane, se do této plochy nezapočítávají.
V praxi to znamená, že zavřou všechny supermarkety a hypermarkety. Navíc mohou o své vůli zavřít i další obchody, které sice nejsou větší než 200 metrů čtverečních, ale mít otevřeno by se jim nevyplatilo. Je tomu tak hlavně u prodejen v nákupních galeriích a v malých obchodech, které leží v budovách velkých potravinářských řetězců.
Například Tesco Extra Eden v pražských Vršovicích má zavřeno celý den a s ním i většina obchodů, které se nacházejí ve stejné budově. Ty, které 28. září 2025 otevřou, budou mít zkrácenou otevírací dobu o jednu hodinu – místo v 9 ráno otevřou až v 10. Týká se to hlavně jídelen a rychlého občerstvení v horním patře.
Také na stránkách OC Nový Smíchov se dočtete, že má otevřeno, platí to ale jen pro prodejny s plochou do 200 metrů čtverečních a jen pro některé. Převážná většina prodejen včetně mnoha restaurací v horním patře tak zůstane zavřená. Stejně je na tom OC Flora s otevírací dobou 9 až 21 hodin, kde bude otevřeno jen minimum provozoven.
Kde budou mít otevřeno na svatého Václava?
V neděli, kdy slaví svátek všichni Václavové v Česku, můžete nakoupit v obchodech s plochou do 200 metrů čtverečních. V těch větších jen tehdy, pokud se na ně vztahuje zákonná výjimka. Tu mají lékárny, benzínky a také obchody na frekventovaných místech – na letištích či nádražích. Pozor si dejte v případě, že spoléháte na větší prodejnu ve vestibulu metra. Tento dopravní uzel podle výkladu České obchodní inspekce žádnou výjimku pro prodejny ve své blízkosti nezakládá.
Zato místa, která budou v neděli fungovat jen jako výdejny zboží objednaného online, mohou zůstat v provozu. Podle soudu zákaz platí jen pro ty obchody, kde se celý proces nákupu odehrává přímo v kamenné prodejně – a to o výdejnách neplatí.
Kdy ještě bude zavřeno v roce 2025?
V roce 2025 nás čeká ještě několik státních svátků, kdy budou velké obchody povinně zavřené. Naopak 17. listopad, kdy si připomínáme boj za svobodu a demokracii, mezi dny s omezením pro prodej nepatří.
|28. září – Den české státnosti
|neděle
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|úterý
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|pondělí
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|středa
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|čtvrtek
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|pátek
|zavřeno
Svátek svatého Václava není pro sousední země státním svátkem, kdy by měly být velké obchody zavřené. Ale tím, že připadne na neděli, na velké nákupy do blízkého zahraničí stejně nejezděte. Slováci, Poláci, Němci i Rakušané mají o nedělích zavřeno. Výjimky platí pro benzinky a některé menší obchody.
Jak pojedou linky pražské hromadné dopravy?
Pražská integrovaná doprava se bude 28. září řídit jízdním řádem platným o nedělích. Vzhledem k tomu, že den stejně připadá na neděli, pro cestující to neznamená žádnou změnu.
Zato následující svátek, 28. října, kdy se slaví vznik samostatného Československa, vychází letos na úterý. Spoje o něm ale pojedou jako v neděli. A protože ho ještě obklopí podzimní prázdniny, také v pondělí a ve středu budou linky PID jezdit jinak, než jste zvyklí – podle prázdninových jízdních řádů. Školní spoje nepojedou vůbec.
