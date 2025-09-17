Otevírací doba 28. září 2025. Svatý Václav letos připadne na neděli, kde bude zavřeno?

Autor: Pavla Žáková
  19:48
Neděle 28. září 2025 je státním svátkem, Dnem české státnosti. Otevírací dobu v tento den určuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Omezení se týkají všech prodejen s plochou nad 200 metrů čtverečních. Kde tedy budou mít zavřeno, kde otevřeno a jaké jsou výjimky?
Fotogalerie2

Na státní svátek 28. září zůstanou velké obchody zavřené. | foto: Petr Kozohorský, MF DNES

28. září 2025 je první z podzimních svátků, které nás letos čekají. Školákům velkou radost neudělá – připadne totiž na neděli, takže jim víkend o další volný den neprodlouží. Myslet na něj ale musí všichni ti, kdo jsou zvyklí na neděle plánovat velké týdenní nákupy. Většina velkých obchodů bude mít totiž zavřeno.

Jaké obchody budou mít zavřeno 28. září 2025?

Ze zákona musí mít v neděli 28. září zavřeno všechny obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Do toho se počítají také třeba zkoušecí kabinky, pokladny, výklady. Naopak zázemí pro zaměstnance a další prostory, kam se zákazník nedostane, se do této plochy nezapočítávají.

V praxi to znamená, že zavřou všechny supermarkety a hypermarkety. Navíc mohou o své vůli zavřít i další obchody, které sice nejsou větší než 200 metrů čtverečních, ale mít otevřeno by se jim nevyplatilo. Je tomu tak hlavně u prodejen v nákupních galeriích a v malých obchodech, které leží v budovách velkých potravinářských řetězců.

Například Tesco Extra Eden v pražských Vršovicích má zavřeno celý den a s ním i většina obchodů, které se nacházejí ve stejné budově. Ty, které 28. září 2025 otevřou, budou mít zkrácenou otevírací dobu o jednu hodinu – místo v 9 ráno otevřou až v 10. Týká se to hlavně jídelen a rychlého občerstvení v horním patře.

Také na stránkách OC Nový Smíchov se dočtete, že má otevřeno, platí to ale jen pro prodejny s plochou do 200 metrů čtverečních a jen pro některé. Převážná většina prodejen včetně mnoha restaurací v horním patře tak zůstane zavřená. Stejně je na tom OC Flora s otevírací dobou 9 až 21 hodin, kde bude otevřeno jen minimum provozoven.

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou, samoobslužnými pokladnami. (17. června 2025)

Kde budou mít otevřeno na svatého Václava?

V neděli, kdy slaví svátek všichni Václavové v Česku, můžete nakoupit v obchodech s plochou do 200 metrů čtverečních. V těch větších jen tehdy, pokud se na ně vztahuje zákonná výjimka. Tu mají lékárny, benzínky a také obchody na frekventovaných místech – na letištích či nádražích. Pozor si dejte v případě, že spoléháte na větší prodejnu ve vestibulu metra. Tento dopravní uzel podle výkladu České obchodní inspekce žádnou výjimku pro prodejny ve své blízkosti nezakládá.

Zato místa, která budou v neděli fungovat jen jako výdejny zboží objednaného online, mohou zůstat v provozu. Podle soudu zákaz platí jen pro ty obchody, kde se celý proces nákupu odehrává přímo v kamenné prodejně – a to o výdejnách neplatí.

Kdy ještě bude zavřeno v roce 2025?

V roce 2025 nás čeká ještě několik státních svátků, kdy budou velké obchody povinně zavřené. Naopak 17. listopad, kdy si připomínáme boj za svobodu a demokracii, mezi dny s omezením pro prodej nepatří.

Otevírací doba o podzimních a zimních svátcích v ČR
28. září – Den české státnostinedělezavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuúterýzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciipondělíotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)středaotevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočníčtvrtekzavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnípátekzavřeno

Svátek svatého Václava není pro sousední země státním svátkem, kdy by měly být velké obchody zavřené. Ale tím, že připadne na neděli, na velké nákupy do blízkého zahraničí stejně nejezděte. Slováci, Poláci, Němci i Rakušané mají o nedělích zavřeno. Výjimky platí pro benzinky a některé menší obchody.

Jak pojedou linky pražské hromadné dopravy?

Pražská integrovaná doprava se bude 28. září řídit jízdním řádem platným o nedělích. Vzhledem k tomu, že den stejně připadá na neděli, pro cestující to neznamená žádnou změnu.

Zato následující svátek, 28. října, kdy se slaví vznik samostatného Československa, vychází letos na úterý. Spoje o něm ale pojedou jako v neděli. A protože ho ještě obklopí podzimní prázdniny, také v pondělí a ve středu budou linky PID jezdit jinak, než jste zvyklí – podle prázdninových jízdních řádů. Školní spoje nepojedou vůbec.

Na začátku školního roku se mění autobusy kolem Prahy. Kvůli novým školám vzniknou i nové linky

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Vlak na Havlíčkobrodsku usmrtil člověka, provoz stál déle než tři hodiny

Vlak na Havlíčkobrodsku ve středu odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu na déle než tři hodiny přerušily provoz vlaků. Obnovili jej před...

17. září 2025  20:02,  aktualizováno  20:02

Jihočeská univerzita dokončila opravy dvou budov za 120 milionů Kč

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích dokončila opravy historických budov Pedagogické fakulty v Dukelské ulici. Objekty byly v havarijním stavu, práce...

17. září 2025  18:27,  aktualizováno  18:27

V začátcích jsem se cítil jako Superman, směje se oceňovaný pražský hasič. Přijede na Den hrdinů

Jan Kulhánek. Letos to je 30 let, co slouží u pražských hasičů. V roce 2021 vyhrál anketu Hasič roku v kategorii Velitel roku a dále spolu se svými kolegy přebíral ocenění za první místo v kategorii...

17. září 2025  19:58

Otevírací doba 28. září 2025. Svatý Václav letos připadne na neděli, kde bude zavřeno?

Neděle 28. září 2025 je státním svátkem, Dnem české státnosti. Otevírací dobu v tento den určuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Omezení se týkají všech prodejen s plochou nad 200 metrů...

17. září 2025  19:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jičín schválil podmínky prodeje parcel pro rodinné domy v bývalých kasárnách

Zastupitelé Jičína dnes schválili zásady a dokumentaci k prodeji prvních sedmi parcel pro výstavbu rodinných domů v atraktivním areálu po bývalých kasárnách....

17. září 2025  18:15,  aktualizováno  18:15

Vedrovice získaly cenu za komplexní proměnu krajiny včetně nových alejí

Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vedrovice. Obec na Znojemsku ve snaze mj. zvýšit schopnost...

17. září 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

Vedrovice získaly cenu za komplexní proměnu krajiny včetně nových alejí

Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vedrovice. Obec na Znojemsku ve snaze mj. zvýšit schopnost...

17. září 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

Pardubice vydražily 14 odtažených aut, výnos pokryje náklady na odtahy

Město Pardubice v týdnu vydražilo odtažená auta, o která se nikdo nehlásil. Lidé koupili všech 14 nabízených vozidel za 61.300 korun. Loni město prodávalo v...

17. září 2025  17:27,  aktualizováno  17:27

V Plzni se sejde 200 odborníků na umělou inteligenci z devíti univerzit

Umělá inteligence (AI) ve vzdělávání a výzkumu i její dopady na společnost jsou hlavními tématy konference evropské aliance devíti univerzit z univerzitní...

17. září 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

Na Havlíčkobrodsku srazil vlak člověka, provoz na železniční trati je zastavený

Vlak na Havlíčkobrodsku dnes odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu přerušily provoz vlaků. Mezi...

17. září 2025  17:10,  aktualizováno  17:10

Festival Bez hranic v Těšíně nabídne 15 představení, tři výstavy a koncert

Divadelní festival Bez hranic, který se bude v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně konat od 26. září do 5. října, letos nabídne na devíti...

17. září 2025  16:58,  aktualizováno  16:58

Správa hradu Veveří získala dotace na opravu jižní brány i skleníkové terasy

Správa státního hradu Veveří uspěla se žádostí o evropské dotace na kompletní opravu Jižní brány a revitalizaci skleníkové terasy s oranžerií s neogotickým...

17. září 2025  16:55,  aktualizováno  16:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.