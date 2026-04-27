Pro dva květnové státní svátky neplatí stejná pravidla. Zatímco první májový den si zákazníci v obchodech nakoupí bez omezení, o týden později 8. května musí většina velkých prodejen zůstat zavřená. Rozdílný přístup k oběma státním svátkům vychází z platného seznamu vybraných dnů, na které se vztahuje zákaz prodeje pro plochy nad 200 metrů čtverečních.
Jak jsou otevřené obchody v květnu?
Přestože oba svátky připadají na pátek, pravidla pro prodej se u nich liší. Svátek práce, který slavíme 1. května, patří mezi dny, kdy zákon odpočinek prodavačům nenařizuje. Naopak Den vítězství, který je 8. května, je zapsán v zákoně č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě jako den, kdy musí velké provozovny povinně přerušit provoz.
Jak je otevřeno 1. května?
První máj proběhne ve znamení plné dostupnosti služeb.
- Protože se na 1. květen 2026 nevztahuje zákonné omezení prodeje, supermarkety, hypermarkety i nákupní centra budou mít otevřeno podle běžné provozní doby.
- Zákazníci tak mohou bez obav vyrazit na nákupy potravin i hobby sortimentu bez jakéhokoliv omezení.
Otevírací doba obchodů 8. května
Na otevírací dobu obchodů je potřeba dát pozor v pátek 8. května 2026, kdy slavíme Den vítězství. V tento den musí mít všechny prodejny s plochou nad 200 m² povinně zavřeno. Výjimku tvoří pouze:
- Lékárny a čerpací stanice.
- Obchody na letištích, nádražích a v nemocnicích.
- Menší večerky a prodejny, které nepřesahují zákonem stanovený limit metrů čtverečních.
Jak vychází další státní svátky v roce 2026?
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|1. 5.
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5.
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7.
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7.
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno