Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  6:30
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Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou, samoobslužnými pokladnami. (17. června 2025) | foto: Tesco

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na 17. listopadu se totiž vztahují jiná pravidla než na jiné volné dny.

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Jak mají obchody otevřeno 17. listopadu?

Zatímco při některých státních svátcích musejí mít velké prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních podle zákona zavřeno, 17. listopad mezi ně nepatří.

  • Zákony o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se na tento konkrétní den nevztahují. To znamená, že většina supermarketů, hypermarketů i obchodních center funguje v běžném režimu.
  • Přesto se vyplatí zkontrolovat otevírací dobu vaší oblíbené prodejny, protože si jednotliví obchodníci mohou upravit provozní hodiny podle svých potřeb.

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Je 17. listopad pracovní den?

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, který připadá na 17. listopadu, je v České republice oficiálním státním svátkem a dnem pracovního klidu.

  • Pro většinu zaměstnanců to znamená volný den.
  • Pokud však musíte v tento den pracovat, máte ze zákona nárok na náhradní volno nebo příplatek za práci ve svátek.

Oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze. (17. listopadu 2025)

Co se stalo 17. listopadu?

Toto datum má v české historii mimořádný význam a váže se ke dvěma klíčovým událostem.

  • V roce 1939 došlo k uzavření českých vysokých škol nacistickými okupanty po pohřbu studenta Jana Opletala.
  • O padesát let později, 17. listopadu 1989, vyvolal zásah bezpečnostních složek proti studentské demonstraci na Národní třídě v Praze Sametovou revoluci, která vedla k pádu komunistického režimu v Československu.

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Kdy budou v roce 2026 obchody zavřené?

Zákon o prodejní době omezuje provoz velkých prodejen nad 200 m² během vybraných svátků.

  • V roce 2026 musejí mít tyto obchody zavřeno během vánočních svátků 25. a 26. prosince.
  • Na Štědrý den 24. prosince mohou mít prodejny otevřeno pouze do 12:00.
Jak vychází další státní svátky v roce 2026?
DatumDenSvátekOtevírací doba
24. 12.čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12.pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12.sobota2. svátek vánočnízavřeno
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