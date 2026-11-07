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Jak mají obchody otevřeno 17. listopadu?
Zatímco při některých státních svátcích musejí mít velké prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních podle zákona zavřeno, 17. listopad mezi ně nepatří.
- Zákony o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě se na tento konkrétní den nevztahují. To znamená, že většina supermarketů, hypermarketů i obchodních center funguje v běžném režimu.
- Přesto se vyplatí zkontrolovat otevírací dobu vaší oblíbené prodejny, protože si jednotliví obchodníci mohou upravit provozní hodiny podle svých potřeb.
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Je 17. listopad pracovní den?
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, který připadá na 17. listopadu, je v České republice oficiálním státním svátkem a dnem pracovního klidu.
- Pro většinu zaměstnanců to znamená volný den.
- Pokud však musíte v tento den pracovat, máte ze zákona nárok na náhradní volno nebo příplatek za práci ve svátek.
Co se stalo 17. listopadu?
Toto datum má v české historii mimořádný význam a váže se ke dvěma klíčovým událostem.
- V roce 1939 došlo k uzavření českých vysokých škol nacistickými okupanty po pohřbu studenta Jana Opletala.
- O padesát let později, 17. listopadu 1989, vyvolal zásah bezpečnostních složek proti studentské demonstraci na Národní třídě v Praze Sametovou revoluci, která vedla k pádu komunistického režimu v Československu.
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Kdy budou v roce 2026 obchody zavřené?
Zákon o prodejní době omezuje provoz velkých prodejen nad 200 m² během vybraných svátků.
- V roce 2026 musejí mít tyto obchody zavřeno během vánočních svátků 25. a 26. prosince.
- Na Štědrý den 24. prosince mohou mít prodejny otevřeno pouze do 12:00.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno