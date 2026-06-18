Obsah
S blížícími se letními státními svátky 5. a 6. 7. 2026 narůstá zmatek kolem otevírací doby obchodů. Na rozdíl od Vánoc, Velikonoc nebo svátku svatého Václava totiž v červenci platí jiná pravidla. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který omezuje prodej ve velkých provozovnách nad 200 metrů čtverečních, se na tyto dny nevztahuje. Nakupování tak probíhá v odlišném režimu než během jiných volných dnů v roce.
Jak je otevřeno na Cyrila a Metoděje?
Na svátek svatého Cyrila a Metoděje, který v roce 2026 připadá na neděli 5. července, zůstávají všechny obchody otevřené podle jejich běžné nedělní otevírací doby.
- Velké supermarkety, hypermarkety i nákupní centra fungují bez omezení.
- Zákazníci mohou vyrazit na nákupy potravin i spotřebního zboží stejně jako v jakýkoliv jiný víkendový den.
- Drobnější provozovny, které nespadají pod zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě a otevírací dobu si určují samy, mohou mít v tento den zavřeno. Majitelé se totiž mohou rozhodnout využít prodlouženého víkendu a dát volno i svým zaměstnancům.
Kdo byli slovanští věrozvěsti?
Státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje připomíná příchod bratří ze Soluně na Velkou Moravu v roce 863. Jako křesťanští misionáři pomohli v českých zemích položit základy vzdělanosti i kultury.
- Prosadili používání slovanského jazyka při bohoslužbách, čímž víru přiblížili prostému lidu.
- Cyril navíc pro slovanský jazyk vytvořil písmo hlaholici, čímž položil základy naší literární tradice.
|
Tyto pražské výšlapy jsou jen pro otrlé. Pomohou zlepšit kondici bez mučení v posilovně
Jak jsou otevřené obchody 6. července?
Hned následující den, v pondělí 6. července, si Česko připomíná Den upálení mistra Jana Husa. Podobně jako u předchozího svátku, ani na tento den se zákonný zákaz prodeje nevztahuje.
- Všechny velké řetězce a obchodní domy budou mít otevřeno podle standardní pondělní otevírací doby.
- Češi tak mohou oba dny pracovního klidu využít k doplňování zásob bez jakéhokoliv stresu z uzavřených prodejen.
Významné dny v červenci 2026
Kromě dvou státních svátků přinese letošní červenec i další zajímavé dny.
- Na 11. července připadá Světový den populace, jehož cílem je zvýšit povědomí o problémech, kterým lidstvo čelí.
- Z pohledu astronomie nás v úterý 29. července čeká letní úplněk, který se v lidové tradici označuje jako „bouřkový“ či „jelení“.
|
Deníček z Mexika: Fronta dlouhá 6 kilometrů a čeští fanoušci jako hvězdy. Radek popsal 1. den MS
- Z astrologického hlediska pak konec měsíce (zhruba od 26. července) startuje období známé jako Lví brána, které vrcholí až v srpnu a symbolizuje čas osobního růstu a transformace.
- Na konci července, tedy 30. 7., je Mezinárodní den přátelství, který vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2011 s cílem podpořit vzájemné přátelství a podporu mezi zeměmi a kulturami.
Přehled státních svátků a otevírací doby 2026
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|1. 5.
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5.
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7.
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7.
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno