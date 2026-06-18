Otevírací doba obchodů 5. 7. se od jiných svátků liší. Kdy je bezpečné vyrazit na nákupy?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  10:10
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První ze dvou po sobě následujících červencových svátků připomíná zásluhy slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Přestože se jedná o státní svátek a den pracovního klidu, oproti jiným významným dnům se liší právě v otevírací době obchodů. Vyplatí se vyrazit 5. července 2026 na nákupy?
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S blížícími se letními státními svátky 5. a 6. 7. 2026 narůstá zmatek kolem otevírací doby obchodů. Na rozdíl od Vánoc, Velikonoc nebo svátku svatého Václava totiž v červenci platí jiná pravidla. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který omezuje prodej ve velkých provozovnách nad 200 metrů čtverečních, se na tyto dny nevztahuje. Nakupování tak probíhá v odlišném režimu než během jiných volných dnů v roce.

Jak je otevřeno na Cyrila a Metoděje?

Na svátek svatého Cyrila a Metoděje, který v roce 2026 připadá na neděli 5. července, zůstávají všechny obchody otevřené podle jejich běžné nedělní otevírací doby.

  • Velké supermarkety, hypermarkety i nákupní centra fungují bez omezení.
  • Zákazníci mohou vyrazit na nákupy potravin i spotřebního zboží stejně jako v jakýkoliv jiný víkendový den.
  • Drobnější provozovny, které nespadají pod zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě a otevírací dobu si určují samy, mohou mít v tento den zavřeno. Majitelé se totiž mohou rozhodnout využít prodlouženého víkendu a dát volno i svým zaměstnancům.

Svatí Cyril a Metoděj na obraze Jano Köhlera z roku 1937.

Kdo byli slovanští věrozvěsti?

Státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje připomíná příchod bratří ze Soluně na Velkou Moravu v roce 863. Jako křesťanští misionáři pomohli v českých zemích položit základy vzdělanosti i kultury.

  • Prosadili používání slovanského jazyka při bohoslužbách, čímž víru přiblížili prostému lidu.
  • Cyril navíc pro slovanský jazyk vytvořil písmo hlaholici, čímž položil základy naší literární tradice.

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Jak jsou otevřené obchody 6. července?

Hned následující den, v pondělí 6. července, si Česko připomíná Den upálení mistra Jana Husa. Podobně jako u předchozího svátku, ani na tento den se zákonný zákaz prodeje nevztahuje.

  • Všechny velké řetězce a obchodní domy budou mít otevřeno podle standardní pondělní otevírací doby.
  • Češi tak mohou oba dny pracovního klidu využít k doplňování zásob bez jakéhokoliv stresu z uzavřených prodejen.
Úplněk focený z Velkého náměstí v Hradci Králové (14.11.2016)

Významné dny v červenci 2026

Kromě dvou státních svátků přinese letošní červenec i další zajímavé dny.

  • Na 11. července připadá Světový den populace, jehož cílem je zvýšit povědomí o problémech, kterým lidstvo čelí.

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  • Z astrologického hlediska pak konec měsíce (zhruba od 26. července) startuje období známé jako Lví brána, které vrcholí až v srpnu a symbolizuje čas osobního růstu a transformace.
  • Na konci července, tedy 30. 7., je Mezinárodní den přátelství, který vyhlásila Organizace spojených národů v roce 2011 s cílem podpořit vzájemné přátelství a podporu mezi zeměmi a kulturami.

Přehled státních svátků a otevírací doby 2026

Jak vychází další státní svátky v roce 2026?
DatumDenSvátekOtevírací doba
1. 5.pátekSvátek práceotevřeno
8. 5.pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7.neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7.pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9.pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10.středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11.úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12.čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12.pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12.sobota2. svátek vánočnízavřeno
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