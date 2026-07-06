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Blížící se červencové svátky 5. a 6. 7. 2026 s sebou opět přinášejí otázky, jak bude v obchodech otevřeno. Lidé si je často pletou s Vánocemi či Velikonocemi, ale letní volné dny se řídí jinými pravidly. Zákonný zákaz prodeje pro prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních se totiž na tyto dva dny nevztahuje. Nakupování během nich proto funguje ve zcela jiném režimu než při většině ostatních státních svátků.
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Jak nakoupíte 5. a 6. července? Otevírací doba o těchto dvou státních svátcích mate nejvíc
Jak je otevřeno 5. a 6. července 2026?
V oba červencové svátky budou všechny obchody otevřené podle běžné otevírací doby.
- V neděli 5. července 2026 na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje neplatí žádné omezení, co se týče otevírací doby obchodů.
- Zákaz prodeje se nevztahuje ani na pondělí 6. července 2026 na Den upálení mistra Jana Husa, obchody budou otevřené bez omezení.
- Všechny velké řetězce, hobbymarkety a obchodní domy budou mít otevřeno podle standardní pondělní otevírací doby.
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Jak nakoupíte na Cyrila a Metoděje? Otevírací doba obchodů 5. 7. se od jiných svátků liší
U menších prodejen, na které se zákonná regulace nevztahuje, závisí otevírací doba čistě na rozhodnutí jejich majitelů. Je proto možné, že některé z nich zůstanou během svátku uzavřené. Provozovatelé menších živností totiž často využívají prodloužený víkend k tomu, aby dopřáli volno sobě i svému personálu.
Co se stalo Janu Husovi?
Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, myslitel a reformátor, který byl kvůli své kritice tehdejší církve prohlášen za kacíře. Jelikož odmítl odvolat své učení, byl 6. července 1415 upálen na hranici v německé Kostnici. Jeho popel byl následně vhozen do řeky Rýna, aby si jeho stoupenci neudělali z hrobu poutní místo.
Mezi jeho hlavní zásluhy a důvody, proč si ho připomínáme jako státní svátek, patří:
Kdo byl Jan Hus?
- Boj za pravdu a reformu církve: Ostře kritizoval tehdejší církevní nešvary, zejména prodej odpustků a hromadění majetku. Žádal návrat k chudé a morální církvi, přičemž morální autoritu stavěl nad autoritu papeže, pokud byla v rozporu s biblí.
- Překládání bible: Prosazoval překládání biblí do jazyka prostého lidu, čímž chtěl víru přiblížit široké veřejnosti.
- Přínos pro českou kulturu a jazyk: Je mu přisuzováno anonymní dílo Český pravopis (Ortographia Bohemica), které zjednodušuje český pravopis zavedením diakritiky, tedy háčků a čárek namísto složitých spřežek.
Přehled státních svátků a otevírací doby 2026
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|1. 5.
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5.
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7.
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7.
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno