Pravidla pro nákupy se během květnových svátků liší. Zatímco během Svátku práce 1. května zůstávají prodejny otevřené, o týden později na Den vítězství, tedy 8. května, musí velké obchody kvůli legislativě zavřít. Toto omezení se opírá o zákonný seznam svátků, během nichž nesmí prodávat provozovny s rozlohou přesahující 200 metrů čtverečních.
Jak mají obchody otevřeno 1. května?
Svátek práce, který připadá na 1. května, je sice státním svátkem, ale nepatří mezi dny se zákonem regulovanou prodejní dobou. Supermarkety, hypermarkety i nákupní centra budou mít otevřeno podle běžné provozní doby.
- Na nákupy potravin i hobby sortimentu lze proto v pátek 1. května 2026 vyrazit bez omezení.
- Některé menší obchody či specializované prodejny mohou mít z vlastní vůle zavřeno. Je proto vhodné jejich otevírací dobu předem ověřit.
Kdy je volno v květnu?
V květnu 2026 jsou dva státní svátky.
- Svátek práce připadá na pátek 1. května 2026. Státní svátek na Prvního máje připomíná boj za lepší pracovní podmínky a zavedení osmihodinové pracovní doby.
- Den vítězství, který oslavíme o týden později v pátek 8. května 2026, připomíná vítězství nad nacismem a ukončení druhé světové války.
Státní svátky v roce 2026
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|1. 5.
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5.
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7.
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7.
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno