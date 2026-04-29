Otevírací doba obchodů na květnové svátky není stejná. Jak nakoupíte na Svátek práce 1. května 2026

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  14:14
V květnu si užijeme hned dva prodloužené víkendy, oba májové volné dny totiž letos připadají na pátek. Na některé státní svátky mají obchodníci podle zákona povinnost své provozovny zavřít. Kterých významných dnů v Česku se toto omezení týká a jaká bude otevírací doba obchodů první májový den?

Studenty, kteří se pomalu vrací do kampusu Univerzity Hradec Králové, vítají rozkvetlé sakury (14.5.2021). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Obsah

Pravidla pro nákupy se během květnových svátků liší. Zatímco během Svátku práce 1. května zůstávají prodejny otevřené, o týden později na Den vítězství, tedy 8. května, musí velké obchody kvůli legislativě zavřít. Toto omezení se opírá o zákonný seznam svátků, během nichž nesmí prodávat provozovny s rozlohou přesahující 200 metrů čtverečních.

Jak mají obchody otevřeno 1. května?

Svátek práce, který připadá na 1. května, je sice státním svátkem, ale nepatří mezi dny se zákonem regulovanou prodejní dobou. Supermarkety, hypermarkety i nákupní centra budou mít otevřeno podle běžné provozní doby.

  • Na nákupy potravin i hobby sortimentu lze proto v pátek 1. května 2026 vyrazit bez omezení.
  • Některé menší obchody či specializované prodejny mohou mít z vlastní vůle zavřeno. Je proto vhodné jejich otevírací dobu předem ověřit.

Kdy je volno v květnu?

V květnu 2026 jsou dva státní svátky.

  • Svátek práce připadá na pátek 1. května 2026. Státní svátek na Prvního máje připomíná boj za lepší pracovní podmínky a zavedení osmihodinové pracovní doby.
  • Den vítězství, který oslavíme o týden později v pátek 8. května 2026, připomíná vítězství nad nacismem a ukončení druhé světové války.

Státní svátky v roce 2026

DatumDenSvátekOtevírací doba
1. 5.pátekSvátek práceotevřeno
8. 5.pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7.neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7.pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9.pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10.středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11.úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12.čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12.pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12.sobota2. svátek vánočnízavřeno

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Příběh Majáků na konci světa oživí loutky na hladině českobudějovického rybníka

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.