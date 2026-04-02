Velikonoce v roce 2026 začínají na přelomu března a dubna. Zatímco Modré pondělí či Škaredá středa jsou všední dny, Velký pátek je svátek stejně jako Velikonoční pondělí. Školní prázdniny začínají už ve čtvrtek, a trvají tedy pět dní.
|Květná neděle
|29. března 2026
|víkend
|Modré pondělí
|30. března 2026
|všední den
|Tlusté úterý
|31. března 2026
|všední den
|Škaredá středa
|1. dubna 2026
|všední den
|Zelený čtvrtek
|2. dubna 2026
|školní prázdniny
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|svátek
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|víkend
|Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
|5. dubna 2026
|víkend
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026
|svátek
Kdy budou zavřené obchody o Velikonocích?
Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musejí zavřít na vybrané svátky, mezi nimiž je i Velikonoční pondělí. To stanoví zákon o prodejní době v maloobchodě platný od roku 2016. Naopak na Velký pátek, v sobotu i v neděli mohou obchody běžně otevřít.
Otevírací doba ve velkých prodejnách:
- Výjimku tvoří například čerpací stanice, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích.
- Také malé prodejny mohou otevřít i na Velikonoční pondělí, případně fungují s upravenou otevírací dobou.
Na druhou stranu však mohou některé řetězce na poslední chvíli rozhodnout o změně otevírací doby během velikonočních svátků. Například prodejny Pennyzůstaly v loňském roce zavřené na Velikonoční neděli, aby mohli zaměstnanci prožít tento den bez pracovních povinností.
Kdy je o Velikonocích otevřeno v Polsku, Německu a Rakousku?
Kdo vyráží přes Velikonoce na nákup za hranice, měl by si dopředu ověřit otevírací dobu. Právě kolem těchto dnů se totiž v jednotlivých zemích výrazně liší pravidla pro otevření obchodů. Přitom Česká republika je v tomto mnohem benevolentnější než sousedé.
|Den
|V roce 2026
|Slovensko
|Německo
|Rakousko
|Polsko
|Velký pátek
|3. dubna 2026
|zavřeno (svátek)
|zavřeno (svátek)
|otevřeno
|otevřeno
|Bílá sobota
|4. dubna 2026
|otevřeno
|otevřeno
|otevřeno
|otevřeno
|Velikonoční neděle
|5. dubna 2026
|zavřeno (svátek)
|zavřeno
|zavřeno
|zavřeno (svátek)
|Velikonoční pondělí
|6. dubna 2026
|otevřeno
|zavřeno (svátek)
|zavřeno (svátek)
|zavřeno (svátek)
- Na Slovensku je svátek v pátek a v neděli a oba dny jsou obchody ze zákona zavřené, pokud neprodává sám majitel obchodu. V pondělí mohou mít obchody otevřeno, některé budou fungovat ve zkráceném režimu.
- V Německu je režim ještě přísnější. Velký pátek i Velikonoční pondělí jsou celostátní svátky, kdy jsou obchody zavřené. Navíc platí obecné pravidlo, že obchody neotvírají ani v neděli.
- V Rakousku musejí být prodejny v neděli a o svátcích zavřené. Opět jsou tu však výjimky, které se týkají nádraží či letišť. Naproti tomu tu není Velký pátek vnímán jako svátek, takže se tu běžně může nakupovat.
- V Polsku platí, že obchody mají v neděli zavřeno stejně jako o svátcích. To se týká i velikonoční neděle a Velikonočního pondělí. Výjimkou je jedna speciální nákupní neděle bezprostředně předcházející prvnímu dni Velikonoc, tedy Květná neděle, která letos vychází na 29. března 2026. O samotném velikonočním víkendu si tak lidé většinou nakoupí hlavně v pátek a v sobotu, čemuž ale odpovídá i nápor zákazníků v obchodech.