Otevírají se nominace na Cenu Josefa Vavrouška. Jubilejní 30. ročník ocení osobnosti životního prostředí

Autor: Metro.cz
  19:42
Nadace Partnerství otevírá nominace do dalšího ročníku Cen Josefa Vavrouška, prestižních ocenění osobností, které se zasazují o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Nominovat své favority může kdokoliv z široké veřejnosti během celého února prostřednictvím online formuláře na webu www.cenajosefavavrouska.cz. Letošní ročník je výjimečný – ceny se udílejí již po třicáté.

Loni si Ekozásek roku odnesla greenfluencerka Rozárie Haškovcová. | foto: Nadace Partnerství

Udílení Cen Josefa Vavrouška se blíží. Letos má dvě hlavní kategorie – za dlouhodobý přínos a za výjimečný počin. Součástí ocenění je také cena Ekozásek roku Nadace Partnerství, určená mladým lidem od 14 do 26 let. Smyslem ceny je vyzdvihnout konkrétní osobnosti a jejich často dlouhodobou a veřejnosti málo viditelnou práci v environmentální oblasti. „Už samotná nominace je pro mnohé oceněním jejich úsilí a potvrzením, že jejich práce má smysl,“ řekla koordinátorka cen Hana Laudátová z Nadace Partnerství.

Jubilejní 30. ročník

Slavnostní vyhlášení 30. ročníku Cen Josefa Vavrouška proběhne 28. května 2026 v Senátu Parlamentu České republiky. Mezi dosavadní laureáty patří výrazné osobnosti české environmentální scény, například Erazim Kohák, Bedřich Moldan, Josef Fanta nebo Hana Librová. Loni Cenu Josefa Vavrouška získal Michal Bartoš, ředitel ekologického centra Sluňákov v Olomouci, a Ivana Bufková, která se zabývá obnovou mokřad na Šumavě. Cenu Ekozásek roku si odnesla greenfluencerka Rozárie Haškovcová.

Loňský rekordní počet nominací

V loňském roce vybírala odborná porota ceny z rekordního počtu nominací. Vladimír Kořen, moderátor, publicista a předseda poroty, sdělil: „Vedle množství a nesporné kvality těchto nominací je pro nás nesmírně cenná i jejich pestrost. Stejně jako je důležitá rozmanitost v krajině, je nezbytná i mezi lidmi, kteří ji chrání – vybíráme z odborníků z akademické sféry, vědců, zástupců byznysu, veřejné správy i neziskových organizací. Každý z nich přispívá k ochraně životního prostředí svým jedinečným způsobem.“

Odkaz Josefa Vavrouška

Cena nese jméno Josefa Vavrouška, prvního federálního ministra životního prostředí, vizionáře, pedagoga a výrazné osobnosti porevoluční politiky. V loňském roce uplynulo 30 let od jeho tragické smrti, kdy zahynul spolu se svou dcerou Petrou pod lavinou ve slovenských Roháčích. Vavroušek byl jedním z prvních, kdo do veřejné debaty systematicky přinášel témata udržitelného rozvoje, environmentální etiky a odpovědnosti člověka vůči přírodě i budoucím generacím. Právě tyto hodnoty cena dlouhodobě připomíná.

Historie ceny

Cenu Josefa Vavrouška založila před třiceti lety Nadace Charty 77. K udílení ceny se v roce 2005 přidala největší česká environmentální nadace, Nadace Partnerství, která cenu od roku 2014 plně převzala. Laureáty a laureátky vybírá odborná porota na počest Josefa Vavrouška a jeho celoživotního úsilí o odpovědný vztah společnosti k přírodě.

Jak nominovat

  • Nominovat může kdokoliv – jednotlivce z oblasti vědy, vzdělávání, ochrany přírody, občanského sektoru, podnikání i mladé iniciativní osobnosti.
  • Termín nominací: 1. 2. – 28. 2. 2026 na www.cenajosefavavrouska.cz.

30. ledna 2026  19:42

