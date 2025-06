Kdo jsou největší zabijáci našich ledvin?

Nepochybně vysoký krevní tlak, cukrovka a obezita. Tři choroby, které mají k ledvinám významný vztah. Nejvíc pacientů má problémy právě kvůli těmto nemocem. Mohlo by se zdát, že se v případě ledvin jedná o nějaké vzácné choroby, ale není tomu tak.

Takže se jedná o poměrně velkou část české populace?

Možná až jedenáct procent naší populace nějakou chorobou ledvin trpí. I jednoduchá vyšetření v nemocnicích dokládají, že se jedná o nemalý problém – chronická onemocnění ledvin. Neznamená to rovnou, že na to také zemřou, ale mohou zemřít na chorobu srdce a cév. Umřou s onemocněním ledvin na něco jiného, ale to vše zvyšuje riziko předčasného úmrtí.

Má na stav ledvin vliv třeba stravování nebo alkohol?

Co se týká stravy, to souvisí s diabetem a vůbec všemi civilizačními chorobami. Vztah alkoholu a ledvin není tak těsný. Řekl bych, že je až miniaturní. Tam je to spíš přes nemoci jater, jejich ztukovatění, které pak vede k diabetu. Takže spíše oklikou než napřímo.

Co nedostatek tekutin?

Bývá to problém především u seniorů, pochopitelně hlavně v letních měsících, které nás nyní čekají. Může dojít k dehydrataci a opakovaná dehydratace může vést k přechodnému poškození ledvin. Může se to vrátit do normálního stavu, ale nesmí se to opakovat, pak ledviny trpí.

Nadbytečné pití také škodí?

Při běhu, kdy vidíte běžce s plastovou lahví vody, to nemůže vadit, tam je výdej tekutin vyšší. Něco jiného je psychická závislost na tekutinách, často vídáme mladé dívky, které s sebou neustále nosí lahev s pitím. Tam, pokud se zvýší příjem vody přes čtyři litry až pět nebo šest litrů za den, to může vadit. Organismus může potom ztratit některé prvky, nebo se může vytvořit nízká hladina sodíku, což může na organismus působit. Otrava vodou je vzácná, ale může nastat.

Potíže ledvin jsou občas spojené s cestami do exotických zemí.

Nedostatek tekutin nastává především v tropických oblastech. Tam opravdu tekutiny ztrácíte a může to být problém větší než tady v Čechách. Co opravdu vadí, to jsou průjmová onemocnění. Egypt už zřejmě za exotiku nebereme, ale naši turisté se tam s tím setkávají. V případě zdravotně rizikových kategorií, které už mají nějaké náznaky ledvinových potíží, v takových končinách může dojít ke zhoršenému fungování tohoto orgánu. Kdo už něčím trpí, tomu hrozí, že v případě zhoršení se ledviny nemusí vrátit do výchozích hodnot. Onemocnění akceleruje.

Měl bych při pravidelné preventivní prohlídce u lékaře žádat vyšetření ledvin?

Prohlídka mívá jako součást rozbor krve i moči, z nich lze vysledovat případné potíže. Měl byste znát takzvané A, B, C, D a E. Áčko je albuminurie, tedy přítomnost bílkoviny v moči, která tam nemá co dělat. Může to avizovat vysoký krevní tlak či nepoznané onemocnění srdce a cév, blíží se cukrovka, nebo ji člověk už dokonce má. Béčko je v této stupnici vysoký krevní tlak, céčko představuje cholesterol, déčko množství cukru cukr a éčko stav filtrace vašich ledvin.