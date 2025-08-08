Ironií osudu je, že právě výbuch Vesuvu zachoval Pompeje téměř neporušené. Sopečný popel a láva zasypaly celé město a „zmrazily“ ho v čase. Budovy, nástěnné malby i těla obyvatel, to vše „přežilo“ staletí v zachovalém stavu. Díky tomu v současnosti víme, jak vypadal každodenní život ve starověkém římském městě. Pompeje ale nejsou jen důkazem o tragédii. Návštěvníci mohou projít ulice dlážděné kameny, zastavit se u zbytku lázní nebo navštívit slavný Lupanar,tedy nevěstinec, kde na zdech dosud najdete výmluvné fresky.
Pompézní Pompeje
Zaujme i dochovaný amfiteátr, kde se konala gladiátorská klání. V novodobé historii pro změnu aréna hostila kapelu Pink Floyd. Z legendárního koncertu bez publika vznikl i film. Mimochodem, jak je z fotky níže patrné, kultura do Pompejí patří i v dnešní době.
Front se nebojte. Místa, kde utrácet, volte pečlivě
Ačkoli jsou Pompeje archeologickým nalezištěm, život tu zcela neutichl. Městem se potulují desítky koček, které se staly takřka symbolem místa. Jsou zvyklé na lidi a často se usídlí ve stínu ruin nebo pózují pro fotografy. Mnohem víc je tu samozřejmě turistů. My se do Pompejí vydali poslední červencovou sobotu. Počasí nám přálo. Slunce se totiž občas schovalo za mraky. I proto jsme čekali davy. Velké město ale pojme spousty lidí a jediná fronta nakonec byla ta na lístky do památkové rezervace. Dva dospělí jsme platili 36 eur. Něco stojí i parkovné. Míst, kde nechat auto, je u památky několik. Nás pět hodin stálo pět eur. Nejdražší položkou byl překvapivě oběd. Dvě plechovky koly a dvě pizzy v restauraci hned u vchodu stály 48 eur. Ušetřit můžete pro změnu za vodu. V ulicích ruin je totiž několik pítek.