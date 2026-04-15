Od jeho vynálezu uplynulo už téměř 100 let, přesto se v téměř původním složení používá dodnes. Višněvského balzám, lidově višňák nebo višňová mast, je pro někoho symbolem dětství a úrazů, pro jiného první pomocí při hnisavých ranách. Tato tmavá mast nevábné barvy a vůně je velmi účinně pomáhá na celou řadu zánětů a dalších zdravotních neduhů.
Co je to višňák a na co se používá?
Oficiálně se jedná o suspenzní mast s výraznými antiseptickými a protizánětlivými účinky.
- V dermatologii a chirurgii se používá především k léčbě hnisavých kožních procesů, jako jsou abscesy, furunkly (nežity) nebo infikované rány.
- Je skvělým pomocníkem i při léčbě popálenin, omrzlin či nepříjemných zánětů po kousnutí hmyzem a klíštětem.
- Jeho hlavní předností je schopnost vytáhnout zánět z hloubi tkáně na povrch, čímž urychluje hojení.
Jak funguje Višněvský balzám?
Jak se používá višňák?
Mechanismus účinku je geniálně jednoduchý. Balzám jemně dráždí receptory v tkáních, čímž zlepšuje prokrvení v místě zánětu. To urychluje regeneraci a zároveň potlačuje množení bakterií. Díky tomu dokáže vyřešit i hluboká ložiska infekce, na která běžné krémy nestačí.
- Zlepšuje prokrvení a hojení: Březový dehet v masti prokrvuje pokožku, což urychluje hojení a regeneraci tkání.
- Vytahování hnisu: Mast dokáže ohraničit zánět a vytáhnout hnis na povrch. Dobře proto účinkuje na hnisavé vředy, akné, zanícené třísky nebo nehtová lůžka.
- Antiseptické účinky: Působí také proti bakteriím, vysušuje mokvající rány či odřeniny, čímž zabraňuje tomu, aby se do nich dostala infekce.
Historie višňové masti
Za svůj vznik vděčí sovětskému vojenskému chirurgovi Alexandru Vasilijeviči Višněvskému, který tuto terapeutickou mast vyvinul v roce 1927. Višňák, nesoucí název po svém objeviteli, měl původně sloužit jako levný a dostupný prostředek pro válečnou medicínu díky své schopnosti urychlovat hojení i v polních podmínkách. Během druhé světové války zachránil tisíce vojáků před amputací, a přestože má specifický zápach po uzeninách, v lékárnách se dodnes vyrábí podle receptury staré celé století.
Tajemství síly (a zápachu) Višněvského balzámu tkví v kombinaci tří klíčových složek:
- Základem je tribromfenolát bismutitý (Xeroform), který má dezinfekční účinky.
- Druhou zásadní složkou je březový dehet, který je zodpovědný za typické kouřové aroma a stimulaci krevního oběhu.
- Vše je spojeno v základu z ricinového oleje, který zajišťuje, že mast dobře proniká do pokožky a udržuje ránu vláčnou, což brání jejímu předčasnému uzavření, dokud není čistá.
Kdo byl objevitel zázračného balzámu?