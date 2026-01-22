Pacient se v systému neztratí. AKESO a Univerzita Karlova chystají novou kliniku

Zdravotnický holding AKESO uzavřel strategické partnerství s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Díky tomu má do roku 2028 vzniknout moderní Klinika pohybové a sportovní medicíny, která propojí zdravotní péči s akademickým výzkumem a vzděláváním. Projekt cílí nejen na vrcholové sportovce, ale také na děti, mládež, rekreační sportovce i širokou veřejnost.

Jan Hajer, vrchní ředitel pro zdravotní péči, Akeso holding. | foto: Akeso

„Chceme vytvořit komplexní a řízený systém péče, kde se pacient v procesu neztratí,“ říká na úvod rozhovoru pro deník Metro Jan Hajer, vrchní ředitel pro zdravotní péči holdingu AKESO.

V čem je vznikající projekt jiný než běžná zdravotní péče?
Za zásadní považuji už samotné propojení akademické sféry Univerzity Karlovy se soukromým zdravotnickým holdingem. To je v české medicíně, a zejména ve sportovní a pohybové medicíně, skutečně výjimečné. Spojují se zde dva světy, které běžně fungují odděleně, a právě to považuji za obrovský krok vpřed. Druhá rovina je reakce na dlouhodobý problém českého zdravotnictví: jeho fragmentaci. Máme špičkové odborníky a vysoce specializovaná pracoviště, ale chybí koordinace. Pacient často putuje systémem sám, nikdo systematicky neřídí jeho cestu, nenavazuje jednotlivá vyšetření a nehlídá, zda se dostal tam, kam měl. My se snažíme tento problém řešit komplexním, řízeným přístupem. Díky propojení našich zdravotnických zařízení s akademickým zázemím můžeme vytvořit model péče, který je koordinovaný, efektivní a skutečně zaměřený na pacienta.

Máme špičkové odborníky a vysoce specializovaná pracoviště, ale chybí koordinace.

Jednou z novinek projektu má být koordinátor péče. Jak tato role funguje?
Koordinátor péče je reakce na realitu dnešního zdravotnictví. Zkušenosti máme už například z onkologie, kde je nově koordinátor povinnou součástí Komplexního onkologického centra. Bez koordinace se pacient velmi snadno v systému ztratí. Nikdo s ním průběžně nekomunikuje, nedává mu zpětnou vazbu a neprovází ho procesem léčby. Koordinátor péče není zdravotník, jde o novou profesi, pro kterou nyní vznikají vzdělávací programy a řeší se jeho kompetence. Jeho úkolem je převzít administrativní a organizační zátěž, která dnes často leží na lékařích. Řeší objednávání vyšetření, doplňování chybějících podkladů, komunikaci s pacientem, ale i návazné služby, jako je příprava na zákrok, včetně nutriční podpory. Pro pacienta je koordinátor hlavním kontaktním bodem. Ví, na koho se obrátit, a má jistotu, že někdo jeho cestu zdravotním systémem skutečně řídí. Pro lékaře to znamená více času na medicínu, méně administrativy a lepší přehled o pacientovi.

Do projektu zapojujete umělou inteligenci a práci s daty. Jak konkrétně pomůže?
Budoucnost medicíny je v datech. Čím více kvalitních dat máme, tím přesněji dokážeme péči individualizovat. Vytvořili jsme systém umělé inteligence, který už před první návštěvou sbírá anamnestická, sociální i behaviorální data – například pohybové a stravovací návyky, psychosociální faktory či rizikové chování. Díky tomu má lékař k dispozici předpřipravenou zprávu, kterou pouze ověří. Díky novému systému vzniká jakési „digitální dvojče“ pacienta, tedy datový obraz, se kterým lze dále pracovat. Umožňuje to personalizovanou léčbu, cílenou prevenci i efektivnější plánování péče.

Díky novému systému vzniká jakési „digitální dvojče“ pacienta, tedy datový obraz, se kterým lze dále pracovat.

Jakou přidanou hodnotu do projektu vnáší akademická sféra Univerzity Karlovy?
Propojení akademického světa s klinickou praxí považuji za naprosto klíčové. Nejde jen o vědu pro vědu, ale o přenos nejnovějších poznatků přímo k pacientům. Akademické prostředí přináší výzkum, nové přístupy a možnost ověřovat je v reálné klinické praxi. Zároveň je to zásadní pro vzdělávání mladých lékařů. Díky spolupráci s univerzitou je můžeme zapojovat do výzkumných projektů, grantů a multidisciplinárních týmů. Soukromý sektor má navíc výhodu v tom, že dokáže nové poznatky rychleji aplikovat do praxe než státní instituce. Tato synergie je podle mě nezbytná pro budoucí rozvoj zdravotnictví.

Jedním z klíčových témat současné zdravotní peče je její dostupnost. Jak ji může tento projekt zlepšit?
Dostupnost, fragmentace a nedostatek koordinace – to jsou tři největší problémy dnešního zdravotnictví. Náš model je řeší všechny najednou. Díky oddělení administrativního, léčebného a digitálního řízení procesů se zdravotníci věnují výhradně medicíně. To samo o sobě výrazně zvyšuje kapacitu, v některých případech až o desítky procent. Navíc budujeme zcela novou infrastrukturu. Klinika v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy bude mít plochu přes 14 tisíc metrů čtverečních, rozvíjíme naše pracoviště v Nových Butovicích a Hořovicích. Naším cílem je garantovat dostupnou péči na nejvyšší úrovni a v co nejkratších termínech. Zjednodušeně řečeno: efektivnější zdravotnictví znamená více prostoru pro pacienty.

