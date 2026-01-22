„Chceme vytvořit komplexní a řízený systém péče, kde se pacient v procesu neztratí,“ říká na úvod rozhovoru pro deník Metro Jan Hajer, vrchní ředitel pro zdravotní péči holdingu AKESO.
V čem je vznikající projekt jiný než běžná zdravotní péče?
Za zásadní považuji už samotné propojení akademické sféry Univerzity Karlovy se soukromým zdravotnickým holdingem. To je v české medicíně, a zejména ve sportovní a pohybové medicíně, skutečně výjimečné. Spojují se zde dva světy, které běžně fungují odděleně, a právě to považuji za obrovský krok vpřed. Druhá rovina je reakce na dlouhodobý problém českého zdravotnictví: jeho fragmentaci. Máme špičkové odborníky a vysoce specializovaná pracoviště, ale chybí koordinace. Pacient často putuje systémem sám, nikdo systematicky neřídí jeho cestu, nenavazuje jednotlivá vyšetření a nehlídá, zda se dostal tam, kam měl. My se snažíme tento problém řešit komplexním, řízeným přístupem. Díky propojení našich zdravotnických zařízení s akademickým zázemím můžeme vytvořit model péče, který je koordinovaný, efektivní a skutečně zaměřený na pacienta.
Jednou z novinek projektu má být koordinátor péče. Jak tato role funguje?
Koordinátor péče je reakce na realitu dnešního zdravotnictví. Zkušenosti máme už například z onkologie, kde je nově koordinátor povinnou součástí Komplexního onkologického centra. Bez koordinace se pacient velmi snadno v systému ztratí. Nikdo s ním průběžně nekomunikuje, nedává mu zpětnou vazbu a neprovází ho procesem léčby. Koordinátor péče není zdravotník, jde o novou profesi, pro kterou nyní vznikají vzdělávací programy a řeší se jeho kompetence. Jeho úkolem je převzít administrativní a organizační zátěž, která dnes často leží na lékařích. Řeší objednávání vyšetření, doplňování chybějících podkladů, komunikaci s pacientem, ale i návazné služby, jako je příprava na zákrok, včetně nutriční podpory. Pro pacienta je koordinátor hlavním kontaktním bodem. Ví, na koho se obrátit, a má jistotu, že někdo jeho cestu zdravotním systémem skutečně řídí. Pro lékaře to znamená více času na medicínu, méně administrativy a lepší přehled o pacientovi.
Do projektu zapojujete umělou inteligenci a práci s daty. Jak konkrétně pomůže?
Budoucnost medicíny je v datech. Čím více kvalitních dat máme, tím přesněji dokážeme péči individualizovat. Vytvořili jsme systém umělé inteligence, který už před první návštěvou sbírá anamnestická, sociální i behaviorální data – například pohybové a stravovací návyky, psychosociální faktory či rizikové chování. Díky tomu má lékař k dispozici předpřipravenou zprávu, kterou pouze ověří. Díky novému systému vzniká jakési „digitální dvojče“ pacienta, tedy datový obraz, se kterým lze dále pracovat. Umožňuje to personalizovanou léčbu, cílenou prevenci i efektivnější plánování péče.
Jakou přidanou hodnotu do projektu vnáší akademická sféra Univerzity Karlovy?
Propojení akademického světa s klinickou praxí považuji za naprosto klíčové. Nejde jen o vědu pro vědu, ale o přenos nejnovějších poznatků přímo k pacientům. Akademické prostředí přináší výzkum, nové přístupy a možnost ověřovat je v reálné klinické praxi. Zároveň je to zásadní pro vzdělávání mladých lékařů. Díky spolupráci s univerzitou je můžeme zapojovat do výzkumných projektů, grantů a multidisciplinárních týmů. Soukromý sektor má navíc výhodu v tom, že dokáže nové poznatky rychleji aplikovat do praxe než státní instituce. Tato synergie je podle mě nezbytná pro budoucí rozvoj zdravotnictví.
Jedním z klíčových témat současné zdravotní peče je její dostupnost. Jak ji může tento projekt zlepšit?
Dostupnost, fragmentace a nedostatek koordinace – to jsou tři největší problémy dnešního zdravotnictví. Náš model je řeší všechny najednou. Díky oddělení administrativního, léčebného a digitálního řízení procesů se zdravotníci věnují výhradně medicíně. To samo o sobě výrazně zvyšuje kapacitu, v některých případech až o desítky procent. Navíc budujeme zcela novou infrastrukturu. Klinika v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy bude mít plochu přes 14 tisíc metrů čtverečních, rozvíjíme naše pracoviště v Nových Butovicích a Hořovicích. Naším cílem je garantovat dostupnou péči na nejvyšší úrovni a v co nejkratších termínech. Zjednodušeně řečeno: efektivnější zdravotnictví znamená více prostoru pro pacienty.