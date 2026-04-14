„Čekací lhůty přesahující tři měsíce jsou nepřijatelné. Pacienti nedostávají péči včas, což může vést k vážným zdravotním komplikacím a následným hospitalizacím,“ uvedl předseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS) Zorjan Jojko. Podle něj je situace na začátku letošního roku přinejmenším stejná jako loni nebo předloni na jaře. Určité zlepšení Jojko očekává pouze u péče o děti, kde by se díky změnám v úhradách mohly čekací doby v roce 2026 mírně zkrátit. U ostatních pacientů ale sdružení výrazný posun nepředpokládá.
Hodiny na telefonu
Získání dřívějšího termínu u specialisty často vyžaduje obvolání velkého množství ordinací, což je pro řadu pacientů časově i psychicky náročné. Pomoct s tím mohou asistenční služby pojišťoven. Vyhledání volných kapacit u specialistů nabízí klientům mimo jiné Oborová zdravotní pojišťovna nebo Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) v rámci životního pojištění.
On-line žádost
„Obracejí se na nás například klienti, kteří mají žádanku na magnetickou rezonanci a potřebují zjistit, kde je vezmou nejdříve. My za ně jednotlivá zařízení obvoláme a doporučíme nejrychlejší dostupné možnosti,“ uvedla Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v ČPP.
Podle pojišťovny má tato služba pacientům ulehčit orientaci v systému a zkrátit dobu, po kterou na potřebné vyšetření čekají.
„Je to systémová výzva“
Z průzkumu mezi ambulantními specialisty SAS z ledna loňského roku vyplývá, že pouze 20,8 procenta lékařů by objednalo pacienta na první vyšetření do dvou týdnů. Do jednoho měsíce by se k prvnímu vyšetření dostal pacient u 39 procent lékařů a 22,3 procenta lékařů objedná pacienta za déle než tři měsíce.
Ministerstvo zdravotnictví má na řešení situace plán. „Dlouhé čekací lhůty na vyšetření u ambulantních specialistů vnímáme jako významnou systémovou výzvu. Jedním z hlavních problémů dosud bylo, že čekací doby nejsou jednotně a systematicky měřeny, což komplikuje jejich efektivní řízení i plánování kapacit,“ uvedla Hana Plačková z tiskového oddělení ministerstva.