Pacienti doufají, že pomůžou pojišťovny i e-žádanky, které ukážou reálné čekací lhůty v Česku

Iveta Benáková
  19:43
U tuzemských odborných lékařů zůstávají čekací lhůty dlouhodobě velmi dlouhé a v řadě oborů se podle zdravotníků prakticky nemění. Sdružení ambulantních specialistů upozorňuje, že někde je téměř nemožné objednat pacienta na vyšetření do dvou týdnů. Týká se to například alergologie, kardiologie, neurologie nebo revmatologie. A je to problém!

Lékaři i pacienti s nadějí vyhlíží elektronické žádanky. | foto: PROFIMEDIAProfimedia.cz

„Čekací lhůty přesahující tři měsíce jsou nepřijatelné. Pacienti nedostávají péči včas, což může vést k vážným zdravotním komplikacím a následným hospitalizacím,“ uvedl předseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS) Zorjan Jojko. Podle něj je situace na začátku letošního roku přinejmenším stejná jako loni nebo předloni na jaře. Určité zlepšení Jojko očekává pouze u péče o děti, kde by se díky změnám v úhradách mohly čekací doby v roce 2026 mírně zkrátit. U ostatních pacientů ale sdružení výrazný posun nepředpokládá.

Hodiny na telefonu

Získání dřívějšího termínu u specialisty často vyžaduje obvolání velkého množství ordinací, což je pro řadu pacientů časově i psychicky náročné. Pomoct s tím mohou asistenční služby pojišťoven. Vyhledání volných kapacit u specialistů nabízí klientům mimo jiné Oborová zdravotní pojišťovna nebo Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) v rámci životního pojištění.

On-line žádost

  • Od ledna 2026 funguje systém elektronických žádanek, který je součástí širší digitalizace zdravotnictví. Lékaři je zatím mohou vystavovat dobrovolně, zdravotnická zařízení je ale musí přijímat a současně dál funguje i papírová forma.
  • „Systém umožňuje sledovat celý proces od vystavení žádanky až po absolvování vyšetření. Díky tomu získáváme objektivní data o skutečných čekacích dobách napříč obory i regiony, což je klíčové pro cílené posilování kapacit tam, kde jsou lhůty nejdelší,“ doplnila Plačková.
  • Podle plánu má být elektronická žádanka po vyhodnocení přechodného období povinná od roku 2028, a to jak pro vystavování, tak pro přijímání.

„Obracejí se na nás například klienti, kteří mají žádanku na magnetickou rezonanci a potřebují zjistit, kde je vezmou nejdříve. My za ně jednotlivá zařízení obvoláme a doporučíme nejrychlejší dostupné možnosti,“ uvedla Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v ČPP.

Lékaři v Hradci vyhlížejí další roboty, pacient by v den operace šel domů

Podle pojišťovny má tato služba pacientům ulehčit orientaci v systému a zkrátit dobu, po kterou na potřebné vyšetření čekají.

„Je to systémová výzva“

Z průzkumu mezi ambulantními specialisty SAS z ledna loňského roku vyplývá, že pouze 20,8 procenta lékařů by objednalo pacienta na první vyšetření do dvou týdnů. Do jednoho měsíce by se k prvnímu vyšetření dostal pacient u 39 procent lékařů a 22,3 procenta lékařů objedná pacienta za déle než tři měsíce.

Nejvíce lidí opět umřelo v Ústeckém kraji. Roli hrají i ghetta, poukazují lékaři

Ministerstvo zdravotnictví má na řešení situace plán. „Dlouhé čekací lhůty na vyšetření u ambulantních specialistů vnímáme jako významnou systémovou výzvu. Jedním z hlavních problémů dosud bylo, že čekací doby nejsou jednotně a systematicky měřeny, což komplikuje jejich efektivní řízení i plánování kapacit,“ uvedla Hana Plačková z tiskového oddělení ministerstva.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Na Žižkově hořela ubytovna, část střechy se propadla. Evakuovalo se přes 40 lidí

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově hoří ubytovna. Hasiči postupně vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu a evakuovali přes 40 lidí, některé s pomocí žebříků a výškové techniky. Jedna žena se přiotrávila...

14. dubna 2026  15:52,  aktualizováno  20:01

Řidič při ujíždění naboural čtyři auta, z jednoho odpadlo kolo do cesty policii

Muž při úprku před policií narazil do čtyř aut

Policisté v brněnských Dolních Heršpicích zkraje dubna pronásledovali zdrogovaného řidiče se zákazem řízení, který při svém úprku naboural čtyři další auta a jednomu dokonce urazil kolo. Uprchlíka...

14. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Stavba stanoviště letecké záchranné služby v K.Varech může začít, povolení je

ilustrační snímek

Karlovarský kraj získal stavební povolení pro vybudování areálu letecké záchranné služby, která bude sídlit v blízkosti Letiště Karlovy Vary. Má to zvýšit...

14. dubna 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Obraz zachycující příběhy Děčína zůstane díky veřejné sbírce městu

ilustrační snímek

Obyvatelé Děčína i další dárci přispěli do veřejné sbírky na pořízení obrazu Děčín je Děčín 158.238 korun. Peníze město shromáždilo na transparentním účtu a v...

14. dubna 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

Studenti zlínské univerzity se podílejí na vývoji limitované edice kaší

Studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) se podílejí na vývoji limitované edice kaší. Studenti Fakulty technologické vyvíjejí nové příchutě, pracují s...

14. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Hradeckou výroční Cenu Dr. Ulricha má lékař a ředitel nemocnice Vladimír Palička

ilustrační snímek

Nejvyšší ocenění města Hradce Králové, Cenu Dr. Františka Ulricha, dnes zastupitelé udělili lékaři a bývalému řediteli fakultní nemocnice Hradec Králové...

14. dubna 2026  16:28,  aktualizováno  17:33

Polička dokončuje výběrové řízení na modernizaci plaveckého bazénu

ilustrační snímek

Město Polička na Svitavsku se zpožděním dokončuje výběrové řízení na modernizaci plaveckého bazénu za 85 milionů korun. Přípravy se zdržely kvůli projektové...

14. dubna 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Frýdek-Místek nahradí nefunkční kino parkovištěm se 100 místy

ilustrační snímek

Chátrající nefunkční Kino Petra Bezruče ve Frýdku-Místku nahradí parkoviště se zhruba stovkou parkovacích míst. V budoucnu by v lokalitě měl vzniknout i nový...

14. dubna 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Historickým městem roku se může podruhé stát Kadaň na Chomutovsku

Historickým městem roku se může podruhé stát Kadaň na Chomutovsku. Město na Ohři, které opravilo řadu památek, v celostátní soutěži reprezentuje Ústecký kraj....

14. dubna 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Polovině měst na jihu Moravy ubylo obyvatel, nejvíce Kuřimi na Brněnsku

ilustrační snímek

Ve víc než polovině z 50 měst Jihomoravského kraje loni ubylo obyvatel, naopak v 21 městech se počet obyvatel zvýšil. Podíl obyvatel kraje, kteří žijí ve...

14. dubna 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Konec poplatků za veřejná média? Návrh vlády kritizuje opozice i vedení rozhlasu a ČT

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. dubna 2026)

Velká změna ve financování veřejnoprávních médií je na stole. Vláda chce zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je penězi ze státního rozpočtu. Proti jsou veřejnoprávní média i opozice.

14. dubna 2026  15:38,  aktualizováno 

