Pafos vs. Slavia v TV: Vytáhne kyperský šampion proti sešívaným brazilského veterána?

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   19:55
O nic už jim nejde. Přesto chtějí za každou cenu vyhrát. Soupeř jim ale body rozhodně nehodlá odevzdat. Pafos totiž stále hraje o postup. Slavii na Kypru čeká těžká šichta i proto, že za domácí může nastoupit Brazilec David Luiz. Kde můžete zápas Ligy mistrů sledovat živě?
Slávističtí fotbalisté před zápasem Ligy mistrů proti Barceloně.

Slávističtí fotbalisté před zápasem Ligy mistrů proti Barceloně. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vasil Kušej slaví gól proti Barceloně.
Slávistický záložník Lukáš Provod se chystá střílet v utkání s Barcelonou.
Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.
Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...
5 fotografií

Slavia před závěrečným osmým kolem ligové fáze Ligy mistrů ztratila naději na postup do vyřazovací části. Na půdě kyperského šampiona Pafosu FC budou sešívaní aspoň usilovat o to, aby v soutěži neskončili bez vítězství.

Kde sledovat zápas Pafos – Slavia živě?

Zápas 8. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná ve středu 28. ledna 2026 od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Pafos – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Legenda v dresu Pafosu

Hlavní hvězdou týmu je osmatřicetiletý brazilský obránce David Luiz, kterého v minulých dnech trápily zdravotní potíže. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale věří, že večer nastoupí. „Je na něm vidět, že fotbal opravdu miluje. I když má svůj věk, tak je výborně fyzicky připravený. To se mi na těchto hráčích líbí, když ke konci kariéry hrají pořád naplno. Myslím, že pokud to jenom trošku půjde, tak do středečního zápasu nastoupí, protože hráč na jeho pozici je vykartovaný,“ uvedl Trpišovský pro klubový web.

Někdejší opora PSG, Chelsea či Arsenalu do kyperského týmu přestoupila loni a ihned si získala fanoušky. Na bývalého brazilského reprezentanta se těší i hráči Slavie. „Davida Luize mám nakoukaného ještě z dob, kdy hrál za Arsenal. Je tu od toho, aby předával zkušenosti,“ míní slávistický obránce Štěpán Chaloupek.

Jak se Pafosu daří v Lize mistrů?

Nováček soutěže Pafos má na rozdíl od Slavie ještě šanci na postup, vedle vítězství by však potřeboval příznivý souběh dalších výsledků.

Rozpis zápasů Pafosu v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloOlympiacos – Pafos0:017. září 2025
2. koloPafos – Bayern München1:530. září 2025
3. koloKairat Almaty – Pafos0:021. října 2025
4. koloPafos – Villarreal1:05. listopadu 2025
5. koloPafos – AS Monaco2:226. listopadu 2025
6. koloJuventus – Pafos2:010. prosince 2025
7. koloChelsea – Pafos1:021. ledna 2026
8. koloPafos – Slavia Praha28. ledna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Pafos vs. Slavia v TV: Vytáhne kyperský šampion proti sešívaným brazilského veterána?

Slávističtí fotbalisté před zápasem Ligy mistrů proti Barceloně.

O nic už jim nejde. Přesto chtějí za každou cenu vyhrát. Soupeř jim ale body rozhodně nehodlá odevzdat. Pafos totiž stále hraje o postup. Slavii na Kypru čeká těžká šichta i proto, že za domácí může...

28. ledna 2026  19:55

Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru,...

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni...

28. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Vstupenky na ZOH 2026: Olympiáda na vlastní oči? Fanoušci mají stále šanci

HROMADNÝ START. Běžci na lyžích ve vytrvalostním závodě na 50 km. (23. února...

Už za pár dní začíná olympiáda. Hry v Miláně a Cortině jsou sportovní událostí roku 2026. Tomu odpovídá i zájem o vstupenky. Pokud plánujete osobní návštěvu her v Itálii, je důležité vědět, kde...

28. ledna 2026  19:31

Kraj ve sporu o školu v Hradci Králové není podjatý, může rozhodnout

ilustrační snímek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje není podjatý ve sporu o stavební povolení na opravu Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Může ve...

28. ledna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeň rozšiřuje svoz bioodpadu, přibudou velkoobjemové kontejnery i svozy

ilustrační snímek

Až téměř o 70 procent chce letos Plzeň meziročně zvýšit svoz bioodpadu z velkoobjemových kontejnerů. Kvalitní bioodpad chce město pro svoji loni otevřenou...

28. ledna 2026  16:35,  aktualizováno  16:35

Brněnští radní vyhlásili výběrové řízení na ředitele či ředitelku Divadla Radost

ilustrační snímek

Brněnští radní dnes vyhlásili výběrové řízení na ředitele nebo ředitelku Divadla Radost, které se zaměřuje především na dětského diváka. Učinili tak po...

28. ledna 2026  16:35,  aktualizováno  16:35

Program na prázdniny nabídne zámek ve Val. Meziříčí,do zoo mohou školáci za 1 Kč

ilustrační snímek

Muzeum regionu Valašsko připravilo na páteční pololetní prázdniny program pro rodiny s dětmi v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Děti, které přinesou...

28. ledna 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Krajským vítězem soutěže historické město se v Libereckém kraji stal Nový Bor

ilustrační snímek

Krajským vítězem soutěže Historické město roku 2025 se v Libereckém kraji stal Nový Bor. Loni první Jilemnice tentokrát skončila těsně druhá. O výsledcích...

28. ledna 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Býk zranil dva dospělé a dítě. Ti mu přitom zrovna pomohli z nesnází

Býk Bohdan, který byl předlohou pro kovovou sochu v nadživotní velikosti od...

Složky zdravotnické záchranné služby a policie ve středu vyjížděly do Spáleného Poříčí na Plzeňsku, kde býk napadl a zranil tři lidi, z toho jedno dítě. Podle mluvčí plzeňské záchranné služby...

28. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Pozor na počasí! Část České republiky by měl v příštích hodinách zasypat sníh

Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026)

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před novou sněhovou pokrývkou. Během čtvrtka 29. ledna se bude na většině území České republiky vyskytovat sněžení, které může místy zkomplikovat...

28. ledna 2026  17:48

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská po zvolení. (28. ledna 2026)

Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje Baránka a do čela poté odhlasovala dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou. Politik s pozastaveným...

28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  17:43

Nový skvost pro Karlín. V Invalidovně vznikne galerie i sál za dvě miliardy

Unikátní prostory. Až 1 300 lidí pojme zrekonstruovaný komplex Invalidovny....

Historicky největší investici plánuje Národní památkový ústav (NPÚ). Vyhlásil totiž veřejnou zakázku na zhotovitele obnovy Invalidovny, karlínského barokního skvostu. Její hodnota přesahuje dvě...

28. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.