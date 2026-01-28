Slavia před závěrečným osmým kolem ligové fáze Ligy mistrů ztratila naději na postup do vyřazovací části. Na půdě kyperského šampiona Pafosu FC budou sešívaní aspoň usilovat o to, aby v soutěži neskončili bez vítězství.
Kde sledovat zápas Pafos – Slavia živě?
Zápas 8. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná ve středu 28. ledna 2026 od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Pafos – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Legenda v dresu Pafosu
Hlavní hvězdou týmu je osmatřicetiletý brazilský obránce David Luiz, kterého v minulých dnech trápily zdravotní potíže. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale věří, že večer nastoupí. „Je na něm vidět, že fotbal opravdu miluje. I když má svůj věk, tak je výborně fyzicky připravený. To se mi na těchto hráčích líbí, když ke konci kariéry hrají pořád naplno. Myslím, že pokud to jenom trošku půjde, tak do středečního zápasu nastoupí, protože hráč na jeho pozici je vykartovaný,“ uvedl Trpišovský pro klubový web.
Někdejší opora PSG, Chelsea či Arsenalu do kyperského týmu přestoupila loni a ihned si získala fanoušky. Na bývalého brazilského reprezentanta se těší i hráči Slavie. „Davida Luize mám nakoukaného ještě z dob, kdy hrál za Arsenal. Je tu od toho, aby předával zkušenosti,“ míní slávistický obránce Štěpán Chaloupek.
Jak se Pafosu daří v Lize mistrů?
Nováček soutěže Pafos má na rozdíl od Slavie ještě šanci na postup, vedle vítězství by však potřeboval příznivý souběh dalších výsledků.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|1. kolo
|Olympiacos – Pafos
|0:0
|17. září 2025
|2. kolo
|Pafos – Bayern München
|1:5
|30. září 2025
|3. kolo
|Kairat Almaty – Pafos
|0:0
|21. října 2025
|4. kolo
|Pafos – Villarreal
|1:0
|5. listopadu 2025
|5. kolo
|Pafos – AS Monaco
|2:2
|26. listopadu 2025
|6. kolo
|Juventus – Pafos
|2:0
|10. prosince 2025
|7. kolo
|Chelsea – Pafos
|1:0
|21. ledna 2026
|8. kolo
|Pafos – Slavia Praha
|–
|28. ledna 2026