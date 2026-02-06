Startují XXV. zimní olympijské hry v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. Pojďme si ale ještě připomenout předchozí důležité momenty uplynulých olympiád. Ty přinesly českým fanouškům od roku 1994 řadu nezapomenutelných momentů – radostných vítězství, překvapivých medailí i výkonů, na které se nezapomíná. Od premiérové účasti samostatné České republiky až po poslední hry pod pěti kruhy vznikla spousta příběhů, které formovaly domácí sportovní historii.
Pamatujete si, kdo zazářil na ledě, kdo kraloval svahům nebo která jména se zapsala mezi olympijské legendy? Právě to prověří náš kvíz zaměřený na české úspěchy na zimních olympiádách. Čekají vás otázky napříč sporty i jednotlivými ročníky her.
Kvíz najdete v odkazu níže:
|
Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Otestujte své znalosti, zavzpomínejte na slavné okamžiky a zjistěte, jak jste na tom v porovnání s ostatními fanoušky. Jste připraveni na olympijskou výzvu?
Pro náročné čtenáře máme také připraveny další zajímavé články k aktuálním zimním hrám. Zde: Zahájení ZOH 2026, Program ZOH 2026, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, ZOH 2026: Biatlonový program začíná v neděli , Curling na ZOH 2026.