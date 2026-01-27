Zlatá éra opravdu miniaturizovaných kompaktních aparátů přišla na začátku 90. let 20. století. To se do jejich produkce pustil kdekdo. Malé přístroje, výrazně lehčí a objemově nenáročné nahradily v nejedné rodině nepohodlné zrcadlovky.
Optika nebývala u prvních přístrojů ani zdaleka srovnatelná s klasickými objektivy zrcadlovek, ale tím si uživatelé hlavu nelámali. Stačilo mačkat spoušť, nenastavovaly se žádné clony ani časy, programové kolečko se objevilo až později u dražších typů kompaktů. Především však malé přístroje do kapsy citelně zdemokratizovaly focení, podobně jako to kdysi u aut udělal v Americe Ford T a v Evropě VW Brouk. Udělat rychlý a dobrý snímek už nebylo záležitostí profesionála.
Byznys to byl i pro minilaby, protože začalo fotografovat stále větší množství lidí. Tedy i ti, kteří by si předtím na štelování clony a času u zrcadlovky netroufli. Kompaktům ale přišli v devadesátých letech na chuť i profíci. Zvláště poté, kdy se objevil doslova revoluční Olympus z tehdejší řady mju pod označením mju II. Byl to miniaturní foťáček s velice slušným objektivem a vestavěným bleskem. Měl odsunovací kryt samozaostřovacího objektivu s velice slušnou světelností.
Už si nevzpomínám, jestli mi to tehdy řekl David Neff nebo Michal Růžička, kteří tvořili část fototýmu Mladé fronty. „Někdy se hodí, že fotím tímhle mrňousem a ne velkým foťákem. Politici nebo policisti mě považují za čumila a neodeženou mě,“ zněla jejich zkušenost. I kvůli jejich hodnocení jsem si dvojku mjučko pořídil také. Později, když už existovaly i digitální kompaktní přístroje, jsem jejich „amatérské vzezření“ využíval právě v situacích, které mi profíci popsali. Díky kompaktu se rodily záběry, které by možná jinak nevznikly.
Dobré zkušenosti s aparáty do kapsy má i brněnský fotograf Jiří Bartošek, který dříve fotil například pro týdeník Reflex. „Kompaktů na kinofilm jsem měl několik, třeba Olympus, asi XA, nepamatuji se přesně. Pochopitelně i mjučko. Pak dlouho nic a už jen digitální Fuji, dokonce Samsung, naposledy od Nikonu jeden outdoorový, fotil jsem s ním naposledy v roce 2016,“ pátrá v paměti Bartošek.
Stejně dobré zkušenosti s touto kategorií eviduje i ostravský novinář a fotograf Mladé fronty Petr Žižka. „Měl jsem skvělý kompakt a uvažuju, že si ho zase koupím. Nejlepší kompakt byl Olympus mju. Ten jsem měl na radu našich fotoreportérů. Měli ho v kapse jako záložní rychlovku a věděli proč. Skvělý objektiv. Spolehlivá automatika,“ chválí kompaktní kategorii Petr Žižka.
Digitalizace fotografické techniky v prvních letech 21. století kategorii kompaktních foťáků silně poznamenala. V každé kamenné prodejně, e-shopy byly ještě ve vývinu, mívali obchodníci vystavené desítky malých foťáčků. Do jejich výroby se tehdy pustil kdekdo, kdo předtím kolem této branže kroužil z velké dálky.
Například Sony, symbol televizorů a audiotechniky. Nebo Panasonic či Konica ve spojení s Minoltou nebo Casio, které jsme znali z výpočetní techniky, zvláště z kalkulaček. Někteří výrobci nabízeli škálu desítek typů kompaktů, od nějakých dvou tisíc až k cenám, které se blížily levným digitálním zrcadlovkám. K výběru byly primitivní aparáty, ale i voděodolné přístroje pro podmořské fotografování – třeba i dvacet metrů pod hladinou, přístroje, které odolávaly pádům a byly relativně mrazuodolné, takže je milovali alpinisté, neboť už nemuseli vláčet na vrchol Mount Everestu těžkou zrcadlovku...
Když v roce 1991 představovala společnost Eurotel v Praze ve Valdštejnském paláci první mobilní telefon pro československý trh, bezesporu nikoho ani v nejdivočejším snu nenapadlo, že přístroj zvaný mobilní telefon, který tehdy vypadal jako vojenská polní vysílačka, za dvacet let v podstatě vymaže kategorii kompaktních fotoaparátů a vlastně zle zatopí i těm velkým přístrojům.
A že dostat se na titulní strany novin, časopisů a hlavně na první místa internetových médií už nebude jen byznys vyvolených profesionálních fotografů. Princip automobilové demokratizace fordovských téček a německých brouků se zase opakovala. Potvrzují to i prodejci.
Odolné, pro děti a milovníky fyzična
„Téma proměny trhu s fotoaparáty vlivem nástupu chytrých telefonů je skutečně fascinující a data z našich prodejů tento trend dlouhodobě potvrzují,“ připomíná Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy. Internetový obchod i přes nástup mobilů ale nabízí relativně širokou škálu přístrojů, které ale cíleně míří na konkrétní uživatele.
Podle údajů tohoto e-shopu už od počátku století, kolem let 2000 až 2003, začaly mobilní telefony vybavovat své modely čipy fotoaparátů. Růst prodejů mobilů tehdy výrazně převýšil prodeje klasických digitálních kompaktů. „Fotomobily od té doby rostou o desítky procent, zatímco klasické fotoaparáty většinou stagnují nebo klesají,“ uvádí mluvčí Alzy.
Většina lidí v současnosti fotí především mobilem kvůli dostupnosti, praktičnosti a sociálním sítím – některé průzkumy uvádějí, že více než 60 procent lidí používá fotoaparát v telefonu denně.
Jedou dětské kompakty
„Prémiové a profi kompakty nacházejí odezvu u těch, kteří chtějí přece jen vyšší kvalitu, fyzické ovládací prvky, přirozené rozostření pozadí a ne funkci bokeh,“ říká Čeřovská. Kompakty se stále drží i v prostředí, které není přívětivé pro mechaniku mobilů. Do vody, bláta nebo na stavbu se stále prodávají odolné kompaktní fotoaparáty.
Kupodivu se vedle levných kompaktů, které ještě nacházejí zákazníky, drží vybavení pro nejmladší. „Významný zájem nicméně evidujeme u dětských kompaktních fotoaparátů. Při srovnání let 2024 a 2025 vzrostl tento segment na českém trhu o desítky procent,“ doplňuje situaci na trhu s kompakty mluvčí Alzy.