Pamatujete si na kapesní kompaktní fotoaparáty? Zabily je mobilní telefony

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  6:00
Vešly se do kapsy a byly vždy po ruce. Nebyly náročné na obsluhu. V mnoha případech nahradily „dospělý“ foťák. Průkopníkem zmenšených fotoaparátů byla firma Olympus. Na sklonku šedesátých let přišla s turisticky atraktivním aparátem Trip 35. Ještě se vnějškově podobal velkým fotoaparátům, ale byl výrazně menší.
První digitální kompakty měly už displeje, některé výklopné.

První digitální kompakty měly už displeje, některé výklopné. | foto: MAFRA

Ikonický Olympus mju II, kinofilmový kompakt
Politické selfíčko s Milošem zemanem
Volební selfíčko přímo ve volební místnosti
Volební selfíčko politici milují.
15 fotografií

Zlatá éra opravdu miniaturizovaných kompaktních aparátů přišla na začátku 90. let 20. století. To se do jejich produkce pustil kdekdo. Malé přístroje, výrazně lehčí a objemově nenáročné nahradily v nejedné rodině nepohodlné zrcadlovky.

Optika nebývala u prvních přístrojů ani zdaleka srovnatelná s klasickými objektivy zrcadlovek, ale tím si uživatelé hlavu nelámali. Stačilo mačkat spoušť, nenastavovaly se žádné clony ani časy, programové kolečko se objevilo až později u dražších typů kompaktů. Především však malé přístroje do kapsy citelně zdemokratizovaly focení, podobně jako to kdysi u aut udělal v Americe Ford T a v Evropě VW Brouk. Udělat rychlý a dobrý snímek už nebylo záležitostí profesionála.

Robotovi v patách. Zákazník byl zvědavý, jak mu nová atrakce doručí oběd

Byznys to byl i pro minilaby, protože začalo fotografovat stále větší množství lidí. Tedy i ti, kteří by si předtím na štelování clony a času u zrcadlovky netroufli. Kompaktům ale přišli v devadesátých letech na chuť i profíci. Zvláště poté, kdy se objevil doslova revoluční Olympus z tehdejší řady mju pod označením mju II. Byl to miniaturní foťáček s velice slušným objektivem a vestavěným bleskem. Měl odsunovací kryt samozaostřovacího objektivu s velice slušnou světelností.

Ikonický Olympus mju II, kinofilmový kompakt

Měli nás za turisty a dali nám pokoj

Už si nevzpomínám, jestli mi to tehdy řekl David Neff nebo Michal Růžička, kteří tvořili část fototýmu Mladé fronty. „Někdy se hodí, že fotím tímhle mrňousem a ne velkým foťákem. Politici nebo policisti mě považují za čumila a neodeženou mě,“ zněla jejich zkušenost. I kvůli jejich hodnocení jsem si dvojku mjučko pořídil také. Později, když už existovaly i digitální kompaktní přístroje, jsem jejich „amatérské vzezření“ využíval právě v situacích, které mi profíci popsali. Díky kompaktu se rodily záběry, které by možná jinak nevznikly.

Dobré zkušenosti s aparáty do kapsy má i brněnský fotograf Jiří Bartošek, který dříve fotil například pro týdeník Reflex. „Kompaktů na kinofilm jsem měl několik, třeba Olympus, asi XA, nepamatuji se přesně. Pochopitelně i mjučko. Pak dlouho nic a už jen digitální Fuji, dokonce Samsung, naposledy od Nikonu jeden outdoorový, fotil jsem s ním naposledy v roce 2016,“ pátrá v paměti Bartošek.

Olympus vsadil na odolné kompaktní aparáty.

Stejně dobré zkušenosti s touto kategorií eviduje i ostravský novinář a fotograf Mladé fronty Petr Žižka. „Měl jsem skvělý kompakt a uvažuju, že si ho zase koupím. Nejlepší kompakt byl Olympus mju. Ten jsem měl na radu našich fotoreportérů. Měli ho v kapse jako záložní rychlovku a věděli proč. Skvělý objektiv. Spolehlivá automatika,“ chválí kompaktní kategorii Petr Žižka.

Digitalizace fotografické techniky v prvních letech 21. století kategorii kompaktních foťáků silně poznamenala. V každé kamenné prodejně, e-shopy byly ještě ve vývinu, mívali obchodníci vystavené desítky malých foťáčků. Do jejich výroby se tehdy pustil kdekdo, kdo předtím kolem této branže kroužil z velké dálky.

Kompaktnímu formátu se nevyhnula ani slavná Leica.

Například Sony, symbol televizorů a audiotechniky. Nebo Panasonic či Konica ve spojení s Minoltou nebo Casio, které jsme znali z výpočetní techniky, zvláště z kalkulaček. Někteří výrobci nabízeli škálu desítek typů kompaktů, od nějakých dvou tisíc až k cenám, které se blížily levným digitálním zrcadlovkám. K výběru byly primitivní aparáty, ale i voděodolné přístroje pro podmořské fotografování – třeba i dvacet metrů pod hladinou, přístroje, které odolávaly pádům a byly relativně mrazuodolné, takže je milovali alpinisté, neboť už nemuseli vláčet na vrchol Mount Everestu těžkou zrcadlovku...

Koho napadlo, že „tohle“ bude jednou fotit

Když v roce 1991 představovala společnost Eurotel v Praze ve Valdštejnském paláci první mobilní telefon pro československý trh, bezesporu nikoho ani v nejdivočejším snu nenapadlo, že přístroj zvaný mobilní telefon, který tehdy vypadal jako vojenská polní vysílačka, za dvacet let v podstatě vymaže kategorii kompaktních fotoaparátů a vlastně zle zatopí i těm velkým přístrojům.

A že dostat se na titulní strany novin, časopisů a hlavně na první místa internetových médií už nebude jen byznys vyvolených profesionálních fotografů. Princip automobilové demokratizace fordovských téček a německých brouků se zase opakovala. Potvrzují to i prodejci.

Odolné, pro děti a milovníky fyzična

„Téma proměny trhu s fotoaparáty vlivem nástupu chytrých telefonů je skutečně fascinující a data z našich prodejů tento trend dlouhodobě potvrzují,“ připomíná Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy. Internetový obchod i přes nástup mobilů ale nabízí relativně širokou škálu přístrojů, které ale cíleně míří na konkrétní uživatele.

Podle údajů tohoto e-shopu už od počátku století, kolem let 2000 až 2003, začaly mobilní telefony vybavovat své modely čipy fotoaparátů. Růst prodejů mobilů tehdy výrazně převýšil prodeje klasických digitálních kompaktů. „Fotomobily od té doby rostou o desítky procent, zatímco klasické fotoaparáty většinou stagnují nebo klesají,“ uvádí mluvčí Alzy.

Většina lidí v současnosti fotí především mobilem kvůli dostupnosti, praktičnosti a sociálním sítím – některé průzkumy uvádějí, že více než 60 procent lidí používá fotoaparát v telefonu denně.

Jedou dětské kompakty

„Prémiové a profi kompakty nacházejí odezvu u těch, kteří chtějí přece jen vyšší kvalitu, fyzické ovládací prvky, přirozené rozostření pozadí a ne funkci bokeh,“ říká Čeřovská. Kompakty se stále drží i v prostředí, které není přívětivé pro mechaniku mobilů. Do vody, bláta nebo na stavbu se stále prodávají odolné kompaktní fotoaparáty.

Dokázali byste tohle s fotoaparátem?

Kupodivu se vedle levných kompaktů, které ještě nacházejí zákazníky, drží vybavení pro nejmladší. „Významný zájem nicméně evidujeme u dětských kompaktních fotoaparátů. Při srovnání let 2024 a 2025 vzrostl tento segment na českém trhu o desítky procent,“ doplňuje situaci na trhu s kompakty mluvčí Alzy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

GALERIE: Ministerstvo vnitra draží zabavené veterány, v nabídce je Corvette z roku 1959 i Mustang z roku 1967

Veterán Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 zabavili policisté, nyní míří do...

Ministerstvo vnitra oznámilo, že nabídne veřejnosti k online dražbě dva vzácné veterány, které policie zabavila v souvislosti s trestnou činností. Výtěžek z prodeje má putovat na odškodnění...

27. ledna 2026

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Neviditelná práce, která drží Prahu v chodu: Jak se mění úklid bytových domů

27. ledna 2026  7:20

Vážně nemocný chlapec podstupuje průlomovou léčbu. Chci být youtuber, přeje si

Malý Adam z Olomouce statečně vzdoruje vážné nemoci. Má rád zábavu i nové...

Adámek z Olomouce byl jedním z prvních dětí s mukopolysacharidózou (MPS) čtvrtého typu v České republice, u nichž se podařilo prosadit léčbu – enzymatickou terapii. Pro rodiče šlo o životní...

27. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jachtaři pod Pálavou přišli o polovinu zázemí, obec dala pozemky klubu z Čech

Plachtili jsme na lodi Sunway.

Zmařené investice, propouštění a možná méně soutěží. Břeclavští jachtaři musejí na Nových Mlýnech ustoupit klubu se sídlem poblíž Prahy. Ten obci za využití jejích pozemků u nádrže totiž nabídl více...

27. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Pamatujete si na kapesní kompaktní fotoaparáty? Zabily je mobilní telefony

První digitální kompakty měly už displeje, některé výklopné.

Vešly se do kapsy a byly vždy po ruce. Nebyly náročné na obsluhu. V mnoha případech nahradily „dospělý“ foťák. Průkopníkem zmenšených fotoaparátů byla firma Olympus. Na sklonku šedesátých let přišla...

27. ledna 2026

Odborníci opravili „necelý“ Muchův obraz. Vyříznutý kus kdysi malíře rozčílil

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.

V plném lesku a kráse mohou návštěvníci muzea v Mostě opět obdivovat monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon. Ve druhé polovině 30. let minulého století...

27. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje dostavět celé okruhy

Terminál Smíchov

Až 50 tisíc rezidentů v Letňanech, 20 tisíc na území bývalého Nákladového nádraží na Žižkově nebo 11 tisíc na Rohanském ostrově. V Praze vzniká celá řada kompletně nových čtvrtí, které do oblasti...

27. ledna 2026  4:32

ÚS rozhodne o stížnosti ženy kvůli odloženému trestnímu oznámení na partnera

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která podala trestní oznámení na bývalého partnera. Podle oznámení ji muž týral a znásilnil....

27. ledna 2026,  aktualizováno 

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Festival komedie v Pardubicích vyhrála hra Něha, uspěl i muzikál

Festival komedie v PardubicĂ­ch vyhrĂˇla hra NÄ›ha, uspÄ›l i muzikĂˇl

Grand festival komedie v Pardubicích vyhrálo představení Něha v podání Divadla v Dlouhé z Prahy a stalo se Komedií roku 2025. Východočeské divadlo pořádalo 26....

26. ledna 2026  21:35,  aktualizováno  22:14

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.