Filmová trilogie Pán prstenů změnila dějiny kinematografie a z Nového Zélandu udělala centrum filmové fantazie. Po pětadvaceti letech se její tvůrci vracejí ke vzpomínkám i ke Středozemi – a chystají nový film Hon na Gluma. Více o tématu přináší Jakub Vopelka z kinobox.cz.
Pán prstenů | foto: ČTK

Filmový sen několika smělých, naivních Novozélanďanů a noční můra uctívačů literárního díla J. R. R. Tolkiena se před pětadvaceti lety proměnily v triumfální kinematografický okamžik. Roku 2001 šla do kin první část trilogie Pán prstenů s podtitulem Společenstvo prstenu, která do tří let vydělala ke třem miliardám dolarů a vyhrála sedmnáct Oscarů i srdce většiny prvotních skeptiků.

Peter Jackson a scenáristka Philippa Boyens po čtvrtstoletí v rozhovoru pro Empire přiznali, že je vpřed poháněl mladický entuziasmus a že si takový projekt v současnosti nedokážou představit. Další celovečerní film Hon na Gluma v jejich produkci přitom brzy zamíří před kamery.

Pán prstenů není jen film, ale i jedno z nejvýznamnějších děl moderní literatury. Byl ale někdy návrat fenoménu dobrý nápad?

Od hororu k Tolkienovi

„Co jsme si sakra mysleli?“ ohlíží se za bezprecedentním projektem čtyřiašedesátiletý Jackson, jenž se v letech 1987 až 1997 proslavil hlavně jako osobitý tvůrce brutálních černohumorných hororů s delikátními praktickými efekty. Zatímco v Braindead – Živí mrtví hrdina rozšmelcoval zástup nemrtvých sekačkou na trávu, protagonisté Pána prstenů stojí v bujaré Tolkienově Středozemi před zapeklitější výzvou. Sauronův bájný Prsten moci je třeba odnést do skřety prolezlé země Mordor a zničit v lávu chrlící Hoře osudu, což mohou nejlépe provést hobiti z mírumilovného Kraje.

Risk, který neměl obdoby

„Myslela jsem, že budu mít štěstí, když z toho budou třeba tři měsíce práce,“ směje se

Philippa Boyens, zapálená Tolkienova fanynka, která si za scénář ke třetímu dílu Návrat krále vysloužila Oscara. Tvůrci našli zázemí u společnosti New Line Cinema, vybudované zejména na úspěchu hororové série Noční můra v Elm Street, a pod Jacksonovým entuziastickým vedením vznikl skoro sedmiletý proces. Produkce neměla záruky a po zkompletování příprav scénáře či designu, které probíhaly v letech 1997 až 1999, padla volba na riskantní, takřka šílený krok. Hlavní natáčení všech tří filmů najednou trvalo zhruba patnáct měsíců, dotáčky a postprodukce se táhly až do premiéry Návratu krále, kdy už bylo jasné, že svět má nový kulturní fenomén.

Silné vize, Balrog a naivita

„Byly momenty, které viděl naprosto jasně, protože takhle jeho mozek funguje. Třeba jak Gandalf padá přes okraj a bojuje s Balrogem,“ ocenila Boyens režisérovy schopnosti. Sám Jackson ale mluví o naivitě a nevěří, že by něco takového dokázal zopakovat. Zvlášť po zkušenostech s Hobitem, kterého natáhl na trilogii k nelibosti fanoušků a kouzlo Pána prstenů mu uniklo.

„Upřímně, dneska bych se už zdráhal si vůbec představit, že bychom se do něčeho takového mohli pustit. Je skoro zahlcující se k tomu vracet. Byl jsem mladší, byli jsme všichni mladší – plní nadšení a naivní.“

Kong a poslední velký zápal

Režisér nicméně zůstal megalomanem a svou neomezenou moc, posvěcenou oscarovým ceremoniálem, při němž Návrat krále obdržel jedenáct zlatých sošek, využil k předělání svého nejformativnějšího filmu. Roku 2005 šel do kin jeho remake King Konga, jejž popisoval jako „nádherný kus únikové zábavy, která má všechno, co je na filmech skvělé“. Na tříhodinovém dobrodružství se srdcem klasických melodramat a s všemožnou obří havětí včetně dinosaurů se zřejmě naposledy plně projevil Jacksonův absolutní filmový zápal. „Tyhle dny mi nechybí,“ přiznává, „protože nemá smysl po nich tesknit; přišly a odešly, život jde dál a od té doby jsem udělal spoustu dalších věcí. Ale na ty filmy jsem rozhodně hrdý,“ shrnul svůj vztah zejména k Pánovi prstenů, jehož si fanoušci pravidelně vychutnávají také v prodloužených verzích.

Herec Elijah Wood (Frodo Pytlík z trilogie Pán prstenů) se stal nečekaným hostem svatby v Hobitíně na Novém Zélandu. (říjen 2025)

Hon na Gluma

Ve Warner Bros. proto tlačí na další filmové přídavky a po premiéře animovaného snímku Válka Rohirů směřuje k produkci také hraný Hon na Gluma, vyplňující úvodní události Společenstva prstenu. Režírovat bude představitel Gluma Andy Serkis, stoprocentně se vrátí Ian McKellen jako Gandalf a pravděpodobně i Elijah Wood coby Frodo. Boyens, Jackson i jeho manželka Fran Walsh se vývoje účastní jako producenti a scenáristé, přičemž první jmenovaná film popsala jako „dobrodružný příběh, ale zároveň snímek s velmi silnou psychologickou, vnitřní rovinou, která se v něm také odehrává“. Serkis už absolvoval testovací záběry a dle Boyens je stoprocentně připravený znovu vdechnout život chtíčem souženému stvoření, které bylo pro mnohé srdcem zbožňované trilogie.

Elijah Wood naznačuje

K produkci se nově na setkání fanoušků v New Orleansu vyjádřil také Elijah Wood, jenž svou účast nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Herec se raduje z opětovného setkání tvůrčího týmu a vyprávěný příběh podle něj „bude působit jako hodně zábavné zkoumání postavy, kterou všichni tolik milujeme“. Wood zároveň potvrdil domněnky, že ve Warner Bros. nechystají pouze jeden celovečerní příděl. „A taky se těším, až uvidím…“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

