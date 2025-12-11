Plzeňské fotbalisty čeká další zápas v Evropské lize. Po pěti zápasech bez porážky (2 výhry, 3 remízy) míří na horkou půdu Panathinaikosu Athény.
Kdy a kde sledovat zápas Panthinaikos – Plzeň?
Utkání 6. kola ligové fáze Evropské ligy Panathinaikos – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 11. prosince od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Panathinaikos – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je mírným favoritem Panathinaikos.
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,9
|3,7
|4,29
Zajímavosti před zápasem Panathinaikos – Plzeň: