Panelákové „králíkárny“ porážejí novostavby cenou i velikostí. Proč jsou teď realitním hitem?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:00
Sledovat Metro na Googlu
Spousta lidí nemůže dodnes zapomenout Václavu Havlovi, že jejich panelové domy označil za králíkárny. Jak teď dokládají realitní agenti, ceny těchto nemovitostí rostou v současné době nejrychleji ze všech druhů. Navíc za stejné peníze pořídíte mnohem větší bydlení, než u developerů.

Panelová sídliště v Česku prošla v posledních dekádách výraznými změnami. Technologicky i barevně. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Když čerstvě zvolený československý prezident Václav Havel v roce 1990 při prohlídce Jižního Města v Praze, největšího sídliště v zemi, nazval panelové objekty králíkárnami, snesla se na něho sprška kritiky. Jak od obyvatel těchto „králíkáren“, tak od expertů.

Z kompromisu se stává plnohodnotná alternativa

Po více než třiceti letech se ale i z desítek let starých a dlouhou dobu opomíjených i opovrhovaných paneláků stávají zajímavé investiční příležitosti. Zatímco jejich cena vždy zaostávala za novostavbami, nyní naopak cena za metr čtvereční v panelovém domě roste rychleji než u nových obytných domů. Například v Plzni poskočila v roce 2025 v porovnání s rokem předešlým o deset procent, v Praze dokonce o čtrnáct.

„Moderní“ druhy kouření vyvolávají silnější závislost na nikotinu než tradiční cigarety

„Panelové byty prošly v posledních letech výraznou proměnou. Když k tomu přidáte energetické renovace, nižší vstupní cenu a dobrou dopravní dostupnost, která je pro sídliště typická, začíná být panel pro mnoho kupujících racionální volbou. Trh to reflektuje. Poptávka tam, kde jsou ceny nejnižší, roste nejrychleji. Panelové byty byly dlouho vnímané jako kompromis, nyní se ale pro velkou část trhu stávají plnohodnotnou alternativou,“ říká Michal Makoš, ředitel Reas.cz.

Do starého 2+1 nastěhujete víc než do nového 2+kk

Jaké jsou největší výhody bytů v panelové zástavbě? V porovnání užitné plochy například dvoupokojového panelového bytu s kuchyní (ne s kuchyňským koutem) vítězí ten starý panelákový nad současným dvoupokojákem až o dvacet metrů čtverečních (65 metrů oproti 45).

S trochou nadsázky lze konstatovat, že současné „novobyty“ jsou v porovnání se starými co do rozměrů králíkárnami víc než ty, které pojmenoval Václav Havel. Když se proklikáte nabídkou nových třípokojových bytů u různých developerů v Praze, zjistíte, že jejich plocha odpovídá dvoupokojovým bytům v panelácích třeba právě na pražském Jižním Městě. Přitom za starý dva plus jedna, ale výrazně zmodernizovaný, v zatepleném paneláku, zaplatíte o milion až dva méně než za stejnou dispozici, ale o patnáct až dvacet metrů plochy méně, v právě budovaném projektu.

Ze čtrnácti na jedenáct, ale pořád slušný výdělek

Poptávka po panelových bytech je v klidnějších lokalitách stabilní a většina nabídek na prodej najde kupce rychle. Magií je však nabídnout přitažlivou cenu.

Pánové, zbystřete! Češi mění styl dovolené a otěže rozhodování přebírají ženy

„Zjišťovala jsem si, kolik chtějí lidé za podobný byt v nejbližším okolí a mírně jsem cenu nadsadila,“ říká Eva, která prodala nedávno byt 3+1 na sídlišti v Horních Měcholupech v těsném sousedství velkého lesoparku. Z počátečních 14 milionů za přibližně 75 čtverečních metrů pak snížila na 12,5 milionu. „Nakonec jsem to prodala za jedenáct a půl, za úplně nový byt třicet kilometrů od Prahy o stejné velikosti jsem dala osm a ještě zbylo,“ shrnula paní Eva.

Paneláky od státu

  • Většinu bytů v panelových domech postavených před rokem 1989 stát bezplatně rozdal. Jen malá část pocházela z družstevní výstavby.
  • Byt tři plus jedna v rámci družstva vycházel v sedmdesátých letech na přibližně 80 tisíc korun.
  • Pokud jste brali tři tisíce korun měsíčně, stačilo vám k tomu něco málo přes dva roční výdělky.
  • Přepočteno na procenta, nejvíc letos zdražily paneláky v Moravskoslezském kraji. A to o 19,6 procenta. Metr tam ale stojí v průměru 49 tisíc korun.
  • Na koupi nového bytu ve Vídni potřebujete 8,1 ročních mezd. Je to nejkratší doba v hlavních městech států, se kterými Česko sousedí. Šestnáct ročních českých mezd potřebujete na byt v novostavbě v Praze. Je to na rozdíl od Vídně nejdelší časový úsek, který potřebují lidé uvedených zemí.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Sdružení nájemníků ČR může po 35 letech ukončit činnost.

4. června 2026  6:25

Záchytku většina opilců nezaplatí, nemocnice tratí miliony. Přibývá i násilí

Ilustrační snímek

Až 1 700 lidí „zmožených“ nadměrnou konzumací alkoholu ročně přijme protialkoholní stanice, kterou zřizuje jako jediná v Olomouckém kraji Vojenská nemocnice Olomouc (VNO). Za péči, kterou jim...

4. června 2026  6:03,  aktualizováno  6:03

Živě: Setkání lídrů stavebnictví 2026 - premiér, ministři a šéfové firem v unikátní debatě

4. června 2026

Národní park České Švýcarsko zve na vycházky se strážci

Následky požáru v Národním parku České Švýcarsko u Hřenska. 26. července 2022.

Národní park České Švýcarsko a Chráněná krajinná oblast Labské pískovce zvou v červnu na několik vycházek s odborníky.

4. června 2026  5:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Studentské ulici v Litvínově jsou nové lampy

V Litvínově skončila obnova veřejného osvětlení v ulici Studentská.

V Litvínově skončila obnova veřejného osvětlení v ulici Studentská.

4. června 2026  5:59

Na slavnostní mši za umučené kněží přidali tisíce míst, povede ji kanadský kardinál

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Zhruba 13 tisíc lidí se v sobotu shromáždí na brněnském výstavišti, aby osobně zažili událost, jež nemá na jižní Moravě obdoby. Na území brněnské diecéze se totiž koná poprvé za dobu její existence,...

4. června 2026  5:13,  aktualizováno  5:13

Panelákové „králíkárny“ porážejí novostavby cenou i velikostí. Proč jsou teď realitním hitem?

Panelová sídliště v Česku prošla v posledních dekádách výraznými změnami....

Spousta lidí nemůže dodnes zapomenout Václavu Havlovi, že jejich panelové domy označil za králíkárny. Jak teď dokládají realitní agenti, ceny těchto nemovitostí rostou v současné době nejrychleji ze...

4. června 2026

Dvě muzea a galerie uspěly v prestižních cenách Gloria Musealis

Jelen z mýdla s jelenem patří jelen k nejdéle užívaným ochranným známkám v Česku.

Hned tři severočeská muzea a galerie bodovaly v prestižní soutěži českých muzeí Gloria Musealis.

4. června 2026  4:59

U dálnice D7 poblíž Smolnice slouží nová odpočívka

Ilustrační foto

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznilo na 42. kilometru dálnice D7 u obce Smolnice na Lounsku oboustrannou odpočívku.

4. června 2026  4:59

Teplická nemocnice získala od města peníze na lůžka

Ilustrační snímek

Teplice uvolnily ze svého rozpočtu 1,8 milionu korun pro místní nemocnici, která spadá pod společnost Krajská zdravotní, na pořízení nových lůžek.

4. června 2026  4:59

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Z ostravské zoo utekl lemur kata, lidé se ho nemají snažit odchytit

ilustrační snímek

Z ostravské zoo utekl jeden lemurů kata, informovala dnes zoologická zahrada na facebooku. Lidé se nemají snažit zvíře odchytit, ale zavolat na telefonní číslo...

3. června 2026  21:24,  aktualizováno  21:24

Trutnov hostí 16.ročník festivalu Cirk-UFF, vystoupí i Gravity & Other Myths

ilustrační snímek

V podkrkonošském Trutnově dnes začal 16. ročník mezinárodní přehlídky nového cirkusu Cirk-UFF. Hlavní hvězdou je australský soubor Gravity & Other Myths a...

3. června 2026  19:11,  aktualizováno  19:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.