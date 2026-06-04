Když čerstvě zvolený československý prezident Václav Havel v roce 1990 při prohlídce Jižního Města v Praze, největšího sídliště v zemi, nazval panelové objekty králíkárnami, snesla se na něho sprška kritiky. Jak od obyvatel těchto „králíkáren“, tak od expertů.
Z kompromisu se stává plnohodnotná alternativa
Po více než třiceti letech se ale i z desítek let starých a dlouhou dobu opomíjených i opovrhovaných paneláků stávají zajímavé investiční příležitosti. Zatímco jejich cena vždy zaostávala za novostavbami, nyní naopak cena za metr čtvereční v panelovém domě roste rychleji než u nových obytných domů. Například v Plzni poskočila v roce 2025 v porovnání s rokem předešlým o deset procent, v Praze dokonce o čtrnáct.
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„Panelové byty prošly v posledních letech výraznou proměnou. Když k tomu přidáte energetické renovace, nižší vstupní cenu a dobrou dopravní dostupnost, která je pro sídliště typická, začíná být panel pro mnoho kupujících racionální volbou. Trh to reflektuje. Poptávka tam, kde jsou ceny nejnižší, roste nejrychleji. Panelové byty byly dlouho vnímané jako kompromis, nyní se ale pro velkou část trhu stávají plnohodnotnou alternativou,“ říká Michal Makoš, ředitel Reas.cz.
Do starého 2+1 nastěhujete víc než do nového 2+kk
Jaké jsou největší výhody bytů v panelové zástavbě? V porovnání užitné plochy například dvoupokojového panelového bytu s kuchyní (ne s kuchyňským koutem) vítězí ten starý panelákový nad současným dvoupokojákem až o dvacet metrů čtverečních (65 metrů oproti 45).
S trochou nadsázky lze konstatovat, že současné „novobyty“ jsou v porovnání se starými co do rozměrů králíkárnami víc než ty, které pojmenoval Václav Havel. Když se proklikáte nabídkou nových třípokojových bytů u různých developerů v Praze, zjistíte, že jejich plocha odpovídá dvoupokojovým bytům v panelácích třeba právě na pražském Jižním Městě. Přitom za starý dva plus jedna, ale výrazně zmodernizovaný, v zatepleném paneláku, zaplatíte o milion až dva méně než za stejnou dispozici, ale o patnáct až dvacet metrů plochy méně, v právě budovaném projektu.
Ze čtrnácti na jedenáct, ale pořád slušný výdělek
Poptávka po panelových bytech je v klidnějších lokalitách stabilní a většina nabídek na prodej najde kupce rychle. Magií je však nabídnout přitažlivou cenu.
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„Zjišťovala jsem si, kolik chtějí lidé za podobný byt v nejbližším okolí a mírně jsem cenu nadsadila,“ říká Eva, která prodala nedávno byt 3+1 na sídlišti v Horních Měcholupech v těsném sousedství velkého lesoparku. Z počátečních 14 milionů za přibližně 75 čtverečních metrů pak snížila na 12,5 milionu. „Nakonec jsem to prodala za jedenáct a půl, za úplně nový byt třicet kilometrů od Prahy o stejné velikosti jsem dala osm a ještě zbylo,“ shrnula paní Eva.
Paneláky od státu