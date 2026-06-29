Také máte v posledních horkých dnech pocit, že se rozpustíte? Zatímco někteří mohou trávit horké dny u vody nebo na dovolené, mnoho lidí zůstává ve městě a každodenně míří do kanceláře či na pracovní schůzky. Právě tehdy bývá oblékání největší výzvou. Formálností byť jen trochu zavánějící dress code totiž není s letními vedry zrovna ideální kombinací. Naštěstí existují způsoby, jak zůstat i během parných dnů v pohodlí, aniž by bylo nutné zcela slevit z elegantního vzhledu. Nejen správná volba materiálů a střihů dokáže výrazně zvýšit komfort, ať už oblékáte oblek, košili, nebo jiný formálnější oděv. Stejná pravidla lze samozřejmě uplatnit i pro volný čas.
Noste světlé barvy
Začněme, jak se říká, od Adama. Barva oblečení má v létě větší význam, než se může zdát. Světlé odstíny, jako je bílá, béžová, světle šedá nebo pastelové tóny, odrážejí sluneční paprsky, a proto se na slunci méně zahřívají než tmavé barvy. Díky tomu se budete cítit příjemněji i během opravdu horkých dnů.
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Materiál a střih
Chcete-li v létě nosit černou barvu a zůstat v chladu, musíte si vybrat výhradně velmi volné oblečení z lehkých přírodních materiálů, jako je len nebo bavlna. Klíčem k úspěchu je totiž vytvoření vzduchové mezery mezi vaší kůží a látkou, ve které může vzduch volně proudit a odvádět teplo pryč od těla.
Rozhodně se vyhněte upnutým střihům a syntetickým materiálům, jako je například polyester, které teplo naopak uvězní přímo na vaší pokožce. Volná černá lněná košile nebo široké kalhoty vás navíc skvěle ochrání před UV zářením a nejlépe budou fungovat v pohybu nebo ve větru, kdy proudící vzduch maximalizuje efekt přirozeného ochlazování.
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Neviditelné tričko z Česka
I když se může zdát další vrstva oblečení v létě jako nesmysl, neviditelné tričko pod košilí účinně zachytává pot a pomáhá odvádět vlhkost od těla, takže košile zůstane déle suchá. Ještě lepší ochranu nabízí modely se zesílenou absorpční vrstvou v podpaží, které pomáhají předcházet vzniku propocených skvrn.
Není bez zajímavosti, že podle odborných posudků byla česká neviditelná trička první nejen na tuzemském, ale také na světovém trhu. Autorkou neviditelných triček je Hana Vydrová, jejíž práci kopíruje mnoho značek po celém světě. Mají ale smůlu. Opsali sice téměř všechno, tedy například délku, barvu, V výstřih, avšak unikátní materiál, který má tuzemský výrobce patentovaný, nemají a ani mít nemohou. „Většinou používají modal, tedy bambusovou látku, a snaží se o našich tričkách psát jako o těch z obyčejné bavlny,“ vysvětlovala pro deník Metro před časem Vydrová.
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Antiperspirant používejte večer
Tenhle takzvaný lifehack, tedy chytrý trik, který šetří čas a energii, s módou souvisí nepřímo. U antiperspirantu, který je pro většinu lidí v létě nezbytností, nezáleží jen na tom, jaký si vyberete, ale také kdy ho použijete. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud ho nanesete večer po sprše na čistou a dokonale suchou kůži. Během noci se účinné látky stihnou aktivovat, takže druhý den poskytuje spolehlivější ochranu. Odborníci dokonce tvrdí, že se jeho účinek nenaruší ani ranní hygienou.
Větrání dírkami a kotníky
Pokud si můžete dovolit nosit ve vedru otevřenou obuv, a neuděláte si při tom někde ostudu, jděte do toho. Marketingovým řečem o tom, že může být člověku v dobré uzavřené letní botě lépe než v otevřené, nevěřte. Jestli ale společenské nebo pracovní okolnosti vyžadují uzavřené boty, zaměřte se především na prodyšné materiály a vhodný střih. Dobrou volbou jsou plátěné, lněné nebo konopné tenisky, ideálně v nízkém provedení.
K letnímu obleku se pak nejlépe hodí mokasíny neboli loafers či loafery. Ty díky otevřenější konstrukci kolem nártu a kotníku lépe větrají a jsou v horku výrazně pohodlnější.