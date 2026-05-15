Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe odvádějí pot, jsou prodyšnější a často i příjemnější na nošení. Deník Metro nabízí přehled materiálů, které jsou do vysokých teplot praktičtější a pohodlnější.
Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má schopnost absorbovat vlhkost a odvádět teplo. | foto: tallguys.cz

Už jen len?
Lněné kalhoty mají rady i ženy.
Letní vedra jsou už jsou za dveřmi. Zatímco někdo bude trávit horké dny u vody, jiní zůstávají ve městě a musí fungovat v kancelářích nebo na schůzkách, často v nepříjemně teplém oblečení. Přitom existuje několik jednoduchých způsobů, jak si zachovat komfort i v situacích, kdy pracovní etiketa vyžaduje oblek, košili nebo formálnější styl.

Ani mimo kancelář není nutné trávit slunné dny v těžkých džínách ty si v horkém letním dni na sebe vezme jen sebevrah, když existují lehčí a prodyšnější alternativy.

Už jen len

Tuhle konverzaci jsem už vedl v životě nejmíň stokrát. Když se řekne ideální letní látka pro pánské oblečení, musí jít len ve výčtu na řadu vždy jako první. Lněné textilní vlákno se získává ze stonku lnu setého a nosili ho již v 7. tisíciletí před naším letopočtem obyvatelé Jižní Ameriky a Íránu.

Přírodní barva lněného vlákna je šedavá, až stříbrošedá nebo nažloutlá, až světle plavá v závislosti na způsobu zpracování.

První vzpomínky na tuto tkaninu má většina z nás už z dětství. Vždyť kdo někdy neměl doma lněnou utěrku na nádobí...

Nyní je len v oděvním průmyslu populární jako nikdy. Z jeho různých směsí se vyrábějí lehké letní boty, ale prim hrají saka, košile, a především kalhoty. Osobně zastávám názor, že v šikovně střižených lněných kalhotách, zejména v neutrální barvě, vám může být i na přímém sluníčku příjemněji než ve většině běžně dostupných typů kraťasů.

Pánové, větrejte dírkami i kotníky. Také v létě můžete nosit elegantní boty

Nevýhodu mají kousky oblečení vyrobené ze lnu obvykle pouze jednu. Mají tendenci se rozpadnout dřív, než ty z bytelnějších materiálů.

„U lnu je zásadní kvalita materiálu i zpracování. Běžný len se po prvním praní často srazí, oblečení ztratí délku, tvar a přestane dobře sedět. U naší lněné kolekce jsme si dali záležet na tom, aby držela tvar, délku a zůstala stejná i po vyprání. Nesrazí se a méně mačká,“ říká pro deník Metro zakladatel módní značky TallGuys Radek Pilař a dodává, že chce, aby kolekci zákazníci nosili nejen celé léto, ale měli z ní radost i během dalších sezon.

„Vše stavíme na jednoduchém střihu, příjemném materiálu a prodloužených délkách, které vysokým lidem dávají jistotu, že oblečení bude sedět tak, jak má,“ dodává Pilař, jehož brand se svojí nabídkou zaměřuje hlavně na vysoké muže.

Konopí rozveselí

Technické konopí je v módním průmyslu dlouhodobě považováno za materiál s velkým potenciálem a stále častěji se objevuje v oblečení i obuvi. Pozornost si získává hlavně díky své odolnosti, prodyšnosti a specifické struktuře. Konopná trička bývají na dotek o něco hrubší, někdy i více než len, zároveň ale dobře drží tvar, méně se mačkají a materiál působí pružněji než klasická lněná tkanina.

Také obuv z konopí nabízí zajímavou, ekologičtěji působící alternativu běžných plátěnek. Boty jsou pevné, pohodlné a zachovávají si podobné vlastnosti jako klasická uzavřená textilní obuv, zároveň však působí originálněji a často i udržitelněji.

Sečteno a podtrženo, konopné oblečení si už v současnosti málokdo spojuje s alternativní kulturou a hippie estetikou. Je to mnohem mainstreamovější materiál. Jedna skupinka si nicméně tento materiál přece jen tak trochu přivlastňuje, a to vyznavači barefootu. Tenisky vyrobené z konopí obvykle seženete právě pouze v bosonohé variantě. V tuzemsku je nabízí kupříkladu značka Bohempia.

„Na údržbu konopných bot stačí suchý kartáček nebo mokrý hadřík. Případně lze použít ekologický prášek na jemné praní,“ radí tým značky Bohempia.

Košile z ramie

Ramie je přírodní vlákno, které je jemné a připomíná při nošení i na omak směsku hedvábí a lnu. Předními světovými producenty této látky jsou Čína, Tchaj-wan, Korea, Filipíny a Brazílie. Vlákna se získávají ze stonků rostlin ozdobnice čínské, jejíž pěstování je poměrně náročné. Výrobky z ní se proto mnohdy prodraží. Tahle látka je obvykle ve směsi s bavlnou známá spíše ženám.

Do mužského šatníku se v tuzemsku teprve probojovává. Například len ji však bez problému zastoupí. O oblečení z konopí a ramie se totiž pečuje stejně jako o lněné. Řídká ramie se však snadněji roztrhne.

  Text níže od editora deníku Metro Davida Halatky vyšel také v našich novinách, a to v rámci rubriky Jak to vidím já.
  • Jsem z toho jelen. Já, vyznavač upnutých džín a osmdesátkových kraťasů, propadám zmačkané, extrémně lehké a volné módě. Když si obléknu „elkové“ lněné nohavice, má bezmála 190 cenťáků vzrostlá postava nabývá pořádných dimenzí. Kolem boků je nebývale prostoru, v rozkroku o kalhotách ani nevím – až se mi chce říct hláška, kterou Bohuš Stejskal z Dědictví vytasí při návštěvě butiku. Kolem stehen a lýtek mi kalhoty až balonovitě povlávají, ale není to nepříjemné. Naopak, čím větší horko se venku dělá, tím spíš oceňuji, jak je lněná tkanina prodyšná a jak hezky klimatizuje. Malou pihou na kráse mých nových kalhot je snad jen jejich mačkavost, ale je mi známo, že to k nim patří stejně jako hořký ocas k dobrému pivu.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků.

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Speciální komentovaná prohlídka

ilustrační snímek

V sobotu 16. května se od 13:00 v Pardubicích uskuteční komentovaná procházka s názvem Tepna moderního města. Historik umění a kurátor Jan Ivanega během ní účastníkům podrobně představí vývoj...

15. května 2026  6:38

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

14. května 2026  18:02,  aktualizováno  15. 5. 6:38

Češi vstupují do MS v hokeji. Ve Fribourgu je čeká nebezpečné Dánsko

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstupuje do mistrovství světa ve Švýcarsku s ambicemi na úspěch i vědomím, že hned první soupeř může být velmi nebezpečný. Dánsko loni senzačně vyřadilo Kanadu a poprvé v...

15. května 2026  6:20

Případy drsné šikany školaček policie odložila, o trestech rozhodoval soud

Šikana dívky v Kobeřicích na Opavsku

Policie odložila případy drsné šikany školaček v Kobeřicích na Opavsku a v Krnově kvůli nízkému věku útočníků. O případných výchovných opatřeních pro nezletilé agresory již pravomocně rozhodl soud.

15. května 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Sudetští Němci a děti v kostýmech vedle sebe. Nepotkají se, ujišťuje výstaviště

Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu

Dvě akce s mimořádnou pozorností se v jednu chvíli sejdou na brněnském výstavišti. Příští víkend se zde uskuteční sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který v posledních týdnech štěpí nejen...

15. května 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí

ilustrační snímek

Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí. Na slavnostní program v Konferenčním sále Alšovka naváže Znojemská muzejní noc...

15. května 2026,  aktualizováno 

Soud v Brně vyhlásí rozhodnutí v případu muže, který podvodně prodával jachty

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu Igora Krajčoviče, který podle obžaloby prodával námořní jachty, jež mu ale nepatřily. Škoda je asi 82...

15. května 2026,  aktualizováno 

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Letná se zaplní legendami MHD. Autobusový den nabídne svezení zdarma i program pro děti

Sedmý ročník pražského autobusového dne se uskutečnil na Letenské pláni,...

Milovníci městské dopravy, historických vozidel i rodinných akcí si přijdou na své. Pražská integrovaná doprava připravila na Letenské pláni celodenní program plný bezplatných jízd historickými...

14. května 2026  19:41

