Letní vedra jsou už jsou za dveřmi. Zatímco někdo bude trávit horké dny u vody, jiní zůstávají ve městě a musí fungovat v kancelářích nebo na schůzkách, často v nepříjemně teplém oblečení. Přitom existuje několik jednoduchých způsobů, jak si zachovat komfort i v situacích, kdy pracovní etiketa vyžaduje oblek, košili nebo formálnější styl.
Ani mimo kancelář není nutné trávit slunné dny v těžkých džínách ty si v horkém letním dni na sebe vezme jen sebevrah, když existují lehčí a prodyšnější alternativy.
Už jen len
Tuhle konverzaci jsem už vedl v životě nejmíň stokrát. Když se řekne ideální letní látka pro pánské oblečení, musí jít len ve výčtu na řadu vždy jako první. Lněné textilní vlákno se získává ze stonku lnu setého a nosili ho již v 7. tisíciletí před naším letopočtem obyvatelé Jižní Ameriky a Íránu.
První vzpomínky na tuto tkaninu má většina z nás už z dětství. Vždyť kdo někdy neměl doma lněnou utěrku na nádobí...
Nyní je len v oděvním průmyslu populární jako nikdy. Z jeho různých směsí se vyrábějí lehké letní boty, ale prim hrají saka, košile, a především kalhoty. Osobně zastávám názor, že v šikovně střižených lněných kalhotách, zejména v neutrální barvě, vám může být i na přímém sluníčku příjemněji než ve většině běžně dostupných typů kraťasů.
Nevýhodu mají kousky oblečení vyrobené ze lnu obvykle pouze jednu. Mají tendenci se rozpadnout dřív, než ty z bytelnějších materiálů.
„U lnu je zásadní kvalita materiálu i zpracování. Běžný len se po prvním praní často srazí, oblečení ztratí délku, tvar a přestane dobře sedět. U naší lněné kolekce jsme si dali záležet na tom, aby držela tvar, délku a zůstala stejná i po vyprání. Nesrazí se a méně mačká,“ říká pro deník Metro zakladatel módní značky TallGuys Radek Pilař a dodává, že chce, aby kolekci zákazníci nosili nejen celé léto, ale měli z ní radost i během dalších sezon.
„Vše stavíme na jednoduchém střihu, příjemném materiálu a prodloužených délkách, které vysokým lidem dávají jistotu, že oblečení bude sedět tak, jak má,“ dodává Pilař, jehož brand se svojí nabídkou zaměřuje hlavně na vysoké muže.
Konopí rozveselí
Technické konopí je v módním průmyslu dlouhodobě považováno za materiál s velkým potenciálem a stále častěji se objevuje v oblečení i obuvi. Pozornost si získává hlavně díky své odolnosti, prodyšnosti a specifické struktuře. Konopná trička bývají na dotek o něco hrubší, někdy i více než len, zároveň ale dobře drží tvar, méně se mačkají a materiál působí pružněji než klasická lněná tkanina.
Také obuv z konopí nabízí zajímavou, ekologičtěji působící alternativu běžných plátěnek. Boty jsou pevné, pohodlné a zachovávají si podobné vlastnosti jako klasická uzavřená textilní obuv, zároveň však působí originálněji a často i udržitelněji.
Sečteno a podtrženo, konopné oblečení si už v současnosti málokdo spojuje s alternativní kulturou a hippie estetikou. Je to mnohem mainstreamovější materiál. Jedna skupinka si nicméně tento materiál přece jen tak trochu přivlastňuje, a to vyznavači barefootu. Tenisky vyrobené z konopí obvykle seženete právě pouze v bosonohé variantě. V tuzemsku je nabízí kupříkladu značka Bohempia.
„Na údržbu konopných bot stačí suchý kartáček nebo mokrý hadřík. Případně lze použít ekologický prášek na jemné praní,“ radí tým značky Bohempia.
Košile z ramie
Ramie je přírodní vlákno, které je jemné a připomíná při nošení i na omak směsku hedvábí a lnu. Předními světovými producenty této látky jsou Čína, Tchaj-wan, Korea, Filipíny a Brazílie. Vlákna se získávají ze stonků rostlin ozdobnice čínské, jejíž pěstování je poměrně náročné. Výrobky z ní se proto mnohdy prodraží. Tahle látka je obvykle ve směsi s bavlnou známá spíše ženám.
|
Sekáče „nesmrdí“ ani mladým designérům. Jejich kousky vznikají také díky upcyklacím
Do mužského šatníku se v tuzemsku teprve probojovává. Například len ji však bez problému zastoupí. O oblečení z konopí a ramie se totiž pečuje stejně jako o lněné. Řídká ramie se však snadněji roztrhne.
Vem ten len